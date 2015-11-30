Muhteşem bir loft daire örneği

İtalya'nın Rimini kentindeki limana bakan loft daire özellikle eve ait yaşam alanlarının tek bir bünyede toplanmasını sevenler için ideal bir örnek. Loft daireler ilk olarak 1970' lerde Amerika'daki evsizlik problemine bir çözüm getirmesi amacıyla ortaya çıkmış. New York' ta yaşayan bazı sanatçıların loft tipi dairelerin hayatımıza girmesinde büyük payı olduğu söylenebilir. Endüstriyel yapıdaki binaların daha ucuz olması kuşkusuz sanatçıların bu evlerde yaşamaları için geçerli bir neden. Her loftun kendine ait özellikleri olduğu gibi aynı zamanda loft daireler her kişi için bambaşka formlara bürünebilir. Mekanın dekorasyonu ve alanların doğru kullanımı her bir dairenin çok farklı bir yapıda olmasını sağlar. Toplu konutların aksine ihtiyaca göre tasarım mantığında çözümlemeler yapılır. Türkiye'de de loft daire örnekleri giderek artmakta ve bireyler kendi ihtiyaçlarına göre evlerini şekillendirmektedir.
BİLUNE STUDİO adlı İtalyan firma bu projesinde malzeme çeşitliliğini sonuna kadar kullanarak loft dairenin her köşesinde ferahlığı hissetmemizi sağlamış. Evin asma kat olarak tasarlanmış kısmı bir çatı katına dönüşerek aşağıdan bağımsız ayrı bir oturma alanı oluşturulmuş. Zemine uygulanan dört adet cam sayesinde katlar arası bir derinlik ve ferahlık hissini bizlere yaşatıyor. Cam ve ahşap zeminde ve ortamda ışıktan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlıyor. Bir adet deri koltuk ve tasarım sehpadan oluşan bu kısımda çatının beyaza boyanmış ahşapları mekanın geneline bir sadelik getirmiş durumda.
Başka bir açıdan gördüğümüz loft dairenin çatı katı çok büyük olmasa da kafa dinlemek ve şekerleme yapmak için ideal gözüküyor. Eklektik stile ait oturma odası örneğimizde birbirinden farklı malzemelerin müthiş uyumunu görüyoruz. Alışılmışın dışında zevklere sahip olanlar için bu örnek eşyaları yerleştirme anlamında da farklı bir çizgi taşıyor.
Aşağıya indiğimizde az renkle dekore edilmiş sade bir oturma odası karşılıyor bizi. Krem rengi ve desenli zeminle birleşen koltukların arkasında cam ve metalin bir arada kullanıldığı merdiven tasarımı da bir hayli göz alıcı. Kuşkusuz oturma odasının bulunduğu alanın yüksekliği her detayı daha iyi görmemizi sağlıyor. Bu alanın arkasında mutfak ve yatak odası bulunuyor. Loft dairenin geniş pencereleri ve aydınlatma çözümlemeleri ise her alanda ışıktan yeteri kadar faydalanmamız için tasarlanmış.
Rimini limanına bakan loft daire her alanı titizlikle kurgulanmış bir tasarımdan ibaret. Oturma odasının diğer köşesi kitaplık olarak tasarlanmış ve aynı zamanda bir televizyon ünitesi olarak da işlevsel bir çizgiyi taşıyor. Kitaplık tasarımı aynı boyutlardaki raflardan oluşturularak duvarda hareketlilik ve dokuyu sağlamış. Tavana kadar tasarlanmış müthiş kitaplık tasarımı aynı zamanda dilerseniz dekoratif objelerinizi yerleştirmeniz için de uygun olabilir. Mekanın verdiği derinlik beyazın duygusuyla birleşince harikalar yaratılıyor!
Önünde bir bahçesi de olan bu proje aynı anda hem sakinliği hem de hareketliliği yaşayabileceğiniz alan. Geniş camlı kapılarla dışarıya açılan huzur, arkadaşlarınızla güneşli günlerde keyifle geçireceğiniz zamanlara dönüşüyor. Yeşille ve doğanın sesleriyle müthiş bir çalışma mekanı da olabilecek bu bahçe evin her bölümü gibi dilediğinizce tasarlamanız için ideal.
Evin içinde olduğu gibi banyo da da gereksiz detaylardan kaçınarak ve sadece iki ya da üç renk kullanarak muhteşem sadelikte bir banyo tasarlamanız mümkün. Örnek evin banyosu alçak tasarlanmış banyo dolaplarından tutun da küvet seçimine kadar yalın bir stile sahip. Banyodan çıkmak istemeyeceksiniz!
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