Muhteşem bir loft daire örneği

İtalya'nın Rimini kentindeki limana bakan loft daire özellikle eve ait yaşam alanlarının tek bir bünyede toplanmasını sevenler için ideal bir örnek. Loft daireler ilk olarak 1970' lerde Amerika'daki evsizlik problemine bir çözüm getirmesi amacıyla ortaya çıkmış. New York' ta yaşayan bazı sanatçıların loft tipi dairelerin hayatımıza girmesinde büyük payı olduğu söylenebilir. Endüstriyel yapıdaki binaların daha ucuz olması kuşkusuz sanatçıların bu evlerde yaşamaları için geçerli bir neden. Her loftun kendine ait özellikleri olduğu gibi aynı zamanda loft daireler her kişi için bambaşka formlara bürünebilir. Mekanın dekorasyonu ve alanların doğru kullanımı her bir dairenin çok farklı bir yapıda olmasını sağlar. Toplu konutların aksine ihtiyaca göre tasarım mantığında çözümlemeler yapılır. Türkiye'de de loft daire örnekleri giderek artmakta ve bireyler kendi ihtiyaçlarına göre evlerini şekillendirmektedir.