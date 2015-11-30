Muhteşem bir loft daire örneği

Evin içinde olduğu gibi banyo da da gereksiz detaylardan kaçınarak ve sadece iki ya da üç renk kullanarak muhteşem sadelikte bir banyo tasarlamanız mümkün. Örnek evin banyosu alçak tasarlanmış banyo dolaplarından tutun da küvet seçimine kadar yalın bir stile sahip. Banyodan çıkmak istemeyeceksiniz!

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