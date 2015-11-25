Koltuk takımı için en uygun döşeme nasıl olmalıdır?

Koltuk takımı seçimi yaparken modeli ve rengi kadar kumaşın türü üzerine de düşünmemiz gerekir. Çoğu zaman modeli gösteren kullanılan döşemenin dokusudur. Bu nedenle koltuk takımı alacağınız zaman döşemesinin stilinize ve dekorunuza ne kadar uyacağı koltuk takımının ne kadar uyacağından daha önemli olacaktır. Sadece koltuk alırken değil koltuklarınızı kaplatırken de bu seçimi yapmanız gerekecek. Koltuk takımını seçerken gösterdiğimiz özeni kullanırken gösteremeyebiliyoruz. Özellikle çocuklu veya ev hayvanlı evlerin koltuk takımları, eskimeye fırsatı kalmadan kullanılmaz hale gelebiliyor. Dolgusu çöken minderler, solan veya yırtılan koltuk döşemesi, günlerce eleyerek seçtiğiniz güzelim takımları ıskartaya çıkartabiliyor. Böyle durumlarda kasası sağlam olan veya ufak bir tadilat ile yenilenebilecek olan takımları koltuk ve döşeme ustalarının marifetli ellerine bırakmak hem ekonomik, hem pratik hem de kullanışlı bir çözümdür. Modern takımlar, klasik takımlar, köşe takımları, berjerler, josephine veya markizler, yemek odası takımları, puf veya kaplama sandalyeler, kapitoneli takımlar, kırlentler hatta armut minderler bile yeni bir döşeme ve uygun bir bakım ile yepyeni bir görünüme kavuşabilir. Koltuk ve döşeme ustaları, zanaatkarlık, kaliteli işçilik ve garantili malzeme ile sıradan koltuk takımlarını bir sanat eserine dönüştürebiliyorlar.
Koltuk kaplama sanatını sadece eskiyen, deforme olan ürünleri değerlendirmek için uygulanan bir işlem gibi görmemek lazım. Dekorasyonunu yenileyen, renk ve desenlerinden sıkılan hatta klasik bir modeli, kolçaklarına sünger dolgulu kaplama yaptırarak konforlu bir mobilya haline getirmek isteyenlerin bile tercih edebileceği bir yenileme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde bütün dekorlarınızı çok daha ucuza yenileyebilir ve birbirinden güzel mobilyaların keyfini sürebilirsiniz.
İster koltuklarınızı yeniletin ister yeni takım alın, döşeme seçimi yaparken ince eleyip sık dokumaktan çekinmeyin. Bu yazımızda sizlere birbirinden şık koltuk takımı örnekleri sunarken döşeme seçimi üzerine öneriler de vereceğiz. Ayrıca oturma grupları hakkında daha fazla örnek tasarım için “Salonlarınıza kişilik kazandıracak modern oturma grupları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Kumaş seçimi yaparken kullanım alışkanlıklarınızı, zevklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve evinizi kiminle paylaşacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Güneş alan bir köşeye mi yerleştireceksiniz yoksa ev hayvanınız mı var ya da çok sıcak ve nemli bir şehirde mi yaşıyorsunuz? Bunların hepsi döşeme seçiminizi etkileyecek kriterlerdir. Bu nedenle ihtiyaçlarınızı dikkatlice belirledikten sonra kumaş ve döşeme çeşitleri hakkında bir araştırmaya koyulabilirsiniz. Böyle konularda internetten bilgi almak mümkün ama yine de işin ustasına danışmanızı tavsiye ederiz. Özellikle, yeni takım almayıp eskilerinizi kaplattırmayı düşünüyorsanız, mutlaka ustanızdan kumaş seçimiyle ilgili tavsiye isteyin. Bu dekorda kullanılan koltuklar tay tüyü kumaş kaplamaya sahip. Kolay temizlenebilen ve nispeten kir tutmayan bu kumaş türü son zamanlarda oldukça popüler. Modern stil koltukların en gözde döşemesi olma yolunda giden tay tüyü kumaş farklı renk ve dokularıyla beğeninizi kazanacak.
Kumaşın dokusu kadar renkleri de önemlidir. Özellikle tek renk olmayan ve desenli kumaşlarda uygulayacağınız dekorasyonla uyum sağlayıp sağlamayacağına çok dikkat etmeniz gerekir. Koltuk döşemenizin dekorasyonunuzla sağlıklı bir renk dengesi oluşturabilmesi için stilinizi ve birtakım renk kurallarını göz önünde bulundurmalısınız. Dekorda monokromatik renkler mi kullandınız? Renk üçlüleri ya da kontrast renkler mi yoksa armonik renkler mi kullandınız? Buna göre koltuk döşemenizin rengini seçmelisiniz. Bu konuda renk çemberinden yararlanabilirsiniz.
Leke tutan ve temizliği zor olan kumaşlar pek kullanışlı değildir. Hele de çocuklu ve hayvanlı bir eve sahipseniz hassas kumaşların kullanıldığı koltuk ve oturma gruplarını tercih etmemelisiniz. Bu dekorasyonda koton kumaşın kullanıldığı modern ve rahat bir takım görüyorsunuz. Gri rengi, sade modeli ve modern kumaşı ile oldukça başarılı bir takım. Kolay temizlenebilir bir kumaş olmasının yanı sıra konforlu ve şık bir yapıya sahip. Ancak yine de temiz kullanmanızı gerektirecek bir model çünkü kolay kir tutabilir. Vişne suyu, şarap, kahve ve benzeri zor lekeler bu tarz kumaşların en büyük düşmanıdır.
Koltuk döşemesinde son yıllarda oldukça popüler olan bir yöntem var. aynı koltuk modelini farklı renk ve desenlerde kaplatarak farklı kombinasyonlar üretilebiliyor. Bu şekilde hazır olarak bulunabilen takımlar da mevcut. Bir koltuk takımında farklı renk ve desenlerin veya düz renk bir kumaş ile o renkleri içeren desenli bir kumaşın oluşturduğu kombinasyonlar kullanmak koltuk takımını çok daha modern bir görüntüye kavuşturuyor. Siz de oturma odası, çalışma odası veya yatak odası gibi alanlarda kullandığınız koltuklar için benzer kombinasyonları tercih ederek modern dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Bu dekorasyonda kırmızı bir koltuk ile kırmızı beyaz desenleri olan pufların birlikte son derece başarılı bir kombinasyon oluşturduğunu görüyorsunuz. Ayrıca böyle takımlara renk renk kırlentler de çok yakışacaktır.
Farklı nano teknoloji teknikleri kullanılarak ve çeşitli kimyasallarla güçlendirilen döşeme kumaşlarının tamamen kir tutmama özelliği taşıdığını duyuyoruz ancak bu kumaşların zararlı olabilecek yanları olduğu da söyleniyor. Henüz yeni bir teknoloji olduğu için her yerde rastlayamıyoruz ama ileride bu tekniklerin geliştirilerek kir tutmayan kumaşların yaygınlaşacağını ve zamanla her alanda kullanılabilir hale geleceğini öngörebiliriz. Kıyafetlerimizde bu tür kimyasal alt yapısı olan kumaşları kullanmak iyi bir fikir olmayabilir ama koltuk, perde ve halı gibi ürünlerde kir tutmayan kumaşlar kurtarıcımız olabilir. Bu dekorasyonda modüler bir köşe koltuğunun modern bir stile başarılı uygulamasını görüyorsunuz.
Suni veya gerçek derilerin döşeme kumaşı olarak kullanılması ortaçağ başlarına kadar gider. Şıklık ve zengin görüntü konusunda hiçbir kumaşın yarışamayacağı deri kumaşlar özellikle çalışma odası ürünlerinde, ofis mobilyalarında, chesterfield model koltuklarda ve berjerlerde vazgeçilmezlerden biridir. Artık her renk ve desende bulabileceğiniz suni deri döşemelikler odalarınıza muhteşem bir şıklık katabilir. Bu dekorasyonda chesterfield koltuk modelinin altın varaklı kasa üzerine uygulandığı gösterişli bir model kullanılmış. Asortie Mobilya Dekorasyon imzalı takım salonunda ihtişamı sevenler için ideal. Firma sayfasından diğer işlere de bir göz atabilirsiniz.
Görkemli modellerden gidiyorken bu köşe takımını göstermeden geçmek istemedik. Halı duvar ve yan mobilyalarında koltuk takımına kadar görkem kelimesinin hakkını veren bir tasarım olmuş. Döşeme söz konusu olduğunda bu tarz otantik desenlerin kullanımına sıkça rastlıyoruz. Üstelik bu tarz desenleri düz renk berjerlerle de kombine ederek kullanabilirsiniz. Desenli kumaşları seviyorsanız döşemecinize veya mobilyacınıza odanızın duvar, zemin ve yan mobilya gibi ögelerinin renk ve stillerinden bahsetmeyi ihmal etmeyin.