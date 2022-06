Çatı katımı nasıl kullanabilirim?

Evinizdeki her alan, farklı amaçlara hitap eder. Örnek vermek gerekirse, banyonuzu günün yorgunluğunu ve stresini atmak için kullanırken salonunuz size ve ailenize yaşam alanı olarak hizmet eder. Fakat evinizde öyle alanlar vardır ki, her amaç için kullanılabilir. Örneğin, yakın zamanda bodrumunuzdan nasıl faydalanabileceğinize dair bir yazı paylaşmıştık. İşte bugün tıpkı bodrum gibi, evinizde her amaç için kullanabileceğiniz farklı bir alanı sizlere sunuyoruz. Çatı katları… Özellikle müstakil evlerde ve apartmanların son katlarına entegre halde bulunan çatı katları, çoğunlukla gözden kaçırılan mekanlardır. Gözden kaçırılmalarının yanı sıra, yine çoğunlukla kendi kaderlerine terk edilirler. Fakat çatı katlarını birçok amaç için kullanmak mümkündür. Üstelik çatı katının size sunduğu imkanları öğrenince, oldukça şaşıracaksınız !

Çatı katınızı hiçbir uğraş gerektirmeden bir depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede, çok fazla zahmete girmeden, evinizde bulunan ve gereksiz/kullanmadığınız eşyaları kolayca depolayabilirsiniz. Fakat üst kısmı açık olan bir çatı katınız varsa, bu kısma depoladığınız eşyaların güneşte, kardan ve yağmurdan etkilenmemesi için, çatı katınızı fiziksel etkilerden izole etmeniz gerekmekte. Aksi halde, buraya depoladığınız ahşap eşyaların yağışla ve güneş yüzünden zarar görmesi kaçınılmaz… Çatı katınızı çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede hem faal olarak kullanmadığınız çatı katını kullanmış olursunuz hem de çatı katının sunduğu izolasyondan ve sessizlikten de yararlanırsınız.