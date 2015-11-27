Çatı katımı nasıl kullanabilirim?

Evinizdeki her alan, farklı amaçlara hitap eder. Örnek vermek gerekirse, banyonuzu günün yorgunluğunu ve stresini atmak için kullanırken salonunuz size ve ailenize yaşam alanı olarak hizmet eder. Fakat evinizde öyle alanlar vardır ki, her amaç için kullanılabilir. Örneğin, yakın zamanda bodrumunuzdan nasıl faydalanabileceğinize dair bir yazı paylaşmıştık. İşte bugün tıpkı bodrum gibi, evinizde her amaç için kullanabileceğiniz farklı bir alanı sizlere sunuyoruz. Çatı katları… Özellikle müstakil evlerde ve apartmanların son katlarına entegre halde bulunan çatı katları, çoğunlukla gözden kaçırılan mekanlardır. Gözden kaçırılmalarının yanı sıra, yine çoğunlukla kendi kaderlerine terk edilirler. Fakat çatı katlarını birçok amaç için kullanmak mümkündür. Üstelik çatı katının size sunduğu imkanları öğrenince, oldukça şaşıracaksınız !
Çatı katınızı hiçbir uğraş gerektirmeden bir depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede, çok fazla zahmete girmeden, evinizde bulunan ve gereksiz/kullanmadığınız eşyaları kolayca depolayabilirsiniz. Fakat üst kısmı açık olan bir çatı katınız varsa, bu kısma depoladığınız eşyaların güneşte, kardan ve yağmurdan etkilenmemesi için, çatı katınızı fiziksel etkilerden izole etmeniz gerekmekte. Aksi halde, buraya depoladığınız ahşap eşyaların yağışla ve güneş yüzünden zarar görmesi kaçınılmaz… Çatı katınızı çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede hem faal olarak kullanmadığınız çatı katını kullanmış olursunuz hem de çatı katının sunduğu izolasyondan ve sessizlikten de yararlanırsınız.
Çatı katına sahip olan bir eviniz varsa ve bu geniş alanı nasıl kullanacağınız yönünde sorunlar yaşıyorsanız hiç endişe etmeyin. Çünkü çatı katları, evin genel yapısından kopuk bir durumda olsalar dahi, iç kısma olan erişimleri kolaylaştırıldığı durumda oldukça faal olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Çünkü tıpkı bahçeler gibi çatı katları da evinizdeki dekorasyonun bir parçasıdır. Bu örnekte ise, çatı katının parti alanı olarak kullanılabileceğinden bahsedeceğiz. Evde parti vermek, her daim oldukça eğlenceli ve pratik olmuştur. Fakat hem evin yapısı gereği çok fazla kişinin davetli olduğu bir partiye izin vermemesi hem de partinin sebep olduğu dağınıklığın evi oldukça yakından etkilenmesine sebep olduğu için, çatı katınızı bir parti alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede hem bütün arkadaşlarınızın davetli olduğu, oldukça keyifli ve eğlenceli bir parti verebilir hem de partinin sebep olduğu dağınıklığın evinizin tamamını etkilemesinin önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca özellikle yaz mevsiminde çatı katınızda vereceğiniz bir parti, kışın evinizin iç mekanın vereceğiniz bir partiden kat be kat daha eğlenceli olacaktır.
Eğer çatı katına sahip olan fakat hacmen görece daha dar bir eviniz varsa ve özellikle bu darlıktan sıkıntı çekiyorsanız üzülmeyin. Çünkü başlıktan da anlayabileceğiniz gibi, çatı katlarını yaşam alanı olarak kullanmak pekala mümkündür. Peki çatı katını yaşam alanı olarak dekore ederken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ? Görsel dekorasyona başlamadan önce, fiziki koşulların oldukça söz sahibi olduğu bir yükseklikte bulunan çatı katınızın iyi derecede izole edildiğinden emin olmanız gerekir. Çünkü bu alanı bir yaşam alanı olarak kullanmak demek, o alanın yılın her anı fiziki koşulların etkisi altına girmesine sebep olur. Özellikle izolasyonun sağlam biçimde yapıldığından emin olduktan sonra, oldukça güzel bir manzaraya sahip olan çatı katınızı dekore etme aşamasına geçebilirsiniz. Ayrıca, Pergolato SRL. imzalı bu örnekteki gibi, çatı katınızın kenar kısımlarında çiçekli bitkilere ve yeşil saksılara yer vererek, çatı katınızın sahip olduğu manzarayı daha da güzel kılmak mümkün.
Modernleşen dünyanın yoğun iş temposu içinde kimi zaman spora ayıracak zaman bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda, spor salonları imdadınıza koşar. Özellikle iş çıkışı spor salonuna ya da fitnessa gidilen bir tempo yaratmak, kısa zaman içinde ihtiyaç duyduğunuz spor yapma olayını halledebilir. Fakat bu senaryo, teoride oldukça pratik görünse de mesele uygulamaya gelince çoğunlukla işlevsiz hale gelir. İşte bu sebepten ötürü, çatı katına sahip olan evinizin çatı katını, birtakım spor aletlerinin yardımı ile de bir fitnessa dönüştürmek mümkündür. Bu sayede hem evinizde, içinize dolan huzurla spor yaparsınız, hem de sporu bitirir bitirmez kendi banyonuzda duş almanın rahatlığına varırsınız. Bununla birlikte, özellikle havadar bir yapısı olan çatı katları sayesinde spor yaparken bol miktarda oksijen de sağlamış olursunuz. Böylelikle, yaptığınız spor daha işlevsel hale gelecektir.
Evinizin en üst kısmında bulunan çatı katını bir şekilde kullanmak istiyor fakat nasıl kullanacağınıza dair bir fikir bulamıyorsanız, bu örnek size yardımcı olabilir !
İşten eve geldiğiniz zaman, günlük koşuşturmanın yarattığı yorgunluğu atmak için bir spa keyfine ne dersiniz ? Fakat bunun için bir spa merkezine gitmenize gerek yok. Nasıl mı ? Çok kolay… Faal olarak kullanmadığınız ve oldukça geniş bir alana sahip olan çatı katı, pekala bir spaya dönüştürülebilir. Bu sayede hem kendi evinizde spa keyfine yaşarsınız, hem de çatı katınızı fonksiyonel olarak kullanabilirsiniz. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken bir husus bulunmakta. Çünkü çatı katını bir spaya dönüştürmek, bu alanda uzman değilseniz tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil… İşte bu sebepten ötürü, çatı katınızı bir spaya dönüştürürken, çeşitli nem sorunlarının önüne geçmek adına bir profesyonelden yardım almanız oldukça yerinde ve akıllıca bir adım olacaktır…
Eğer siz de alışverişe çıktığında kullanma ihtimali ile gördüğü her şeye sarılan okurlarımızdan iseniz, bu örneğimiz sizin için güzel bir alternatif olabilir. Çünkü kullanılma ihtimali ile alınmış bu eşyalar, bir süre sonra evde ciddi anlamda bir hacim kaplayan bir varlık halini alabilir. Hal böyle olunca, evinizin dekorasyonuna eklemek istediğiniz yeni ögeleri de ekleyemez duruma gelirsiniz. Fakat evinizin üst kısmında kullanmadığınız ve hacmen geniş bir alana sahip olan bir çatı katınız varsa, bu probleminiz kolayca çözülebilir. Fakat bu geniş çatı katını depolama amacı kullanmak için, bu alanı faal olarak kullanmamanız gerekiyor. Çünkü faal olarak kullanılan bir alana eşya depolamak, genellikle adım dahi atılamayacak bir ortamın oluşmasına sebep olmaktadır. 3rdskin Architecture imzalı bu dönüşüm projesinde, çatı katının depolama maksadı ile kullanılabileceğine dair güzel bir fikir edinebilirsiniz…
İnsanlar kimi zaman belli bir çıkar gözetmeksizin ve bir amaçla belli faaliyetlere yönelebilirler. Bu faaliyetler genellikle hobi olarak adlandırılır. Hobilerin çoğu belli başlı fiziksel materyaller gerektirir. Fakat bu fiziksel materyaller, çoğunluk bir evin iç dekorasyonu ile uyuşmayan nesnelerdir. İşte bundan dolayıdır ki, atölye kavramı çoğunlukla bahçede ya da bodrumda yer bulur kendine. Fakat bu örneğimizde, çatı katlarının atölye olarak kullanılmasına değinmek istiyoruz. Kültürümüzde pek yaygın olmasa dahi, çatı katlarının ressamlara ev sahipliğini yaptığına çoğunlukla tanık olmuşsunuzdur. İşte tıpkı bu örnekteki gibi, çatı katınızı hobiniz için dekore edebilirsiniz. Bu sayede hem hobiniz için gerekli alanı fazla fazla karşılamış olursunuz, hem de evinizin iç dekorasyonundan bağımsız olarak kendinize bir alan yaratırsınız. Bununla birlikte, çatı katları çalışma odası olarak da kullanılabilir. Özellikle, dış dünyadan görece izole edilmiş olması çatı katlarının bu amaçla kullanılmasını mantıklı kılmaktadır. Bu örnekteki gibi, geniş bir pencereye sahip olan bir çatı katı, siz çalışırken size gerekli sessizliği ve ışığı da sağlayacaktır.