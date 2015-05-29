Modern, zarif ve nefes kesici

Bu göz alıcı evdeki turumuzu aynalar, cam ve ahşapın birleşimiyle büyülü bir hal alan banyoda sonlandıralım. Burada sadece özel tasarım ürünü olan lavabo haznesi değil, şeffaf duşakabin ve mekânı olduğundan da büyük gösteren yatay ayna da dikkat çekiyorlar.

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