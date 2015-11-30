Avlulu taş evin muhteşem restorasyonu

Muhteşem bir dönüştürme hikayesinin bu sayfadaki konuğu olan avlulu taş ev Caramulo dağlarının eteklerinde yer alan eski ve küçük bir köy olan Lourizela'da konumlanmış. Kırsal turizm bölgesi olarak ilan edilen Lourizela'da taş yapıların öne çıktığı rustik bir mimari anlayış söz konusu. Bu sayfada öncesini ve sonrasını göreceğimiz bu taş ev rutubetli, karanlık, yıkık dökük bir harabeden geniş, modern ve aydınlık bir konuta dönüştürülmüş. Çevresinin mimari anlayışına uygun bir dış cepheye sahip olan yapının içi ise rustik ögeler ile harmanlanmış modern bir tasarıma sahip. Oldukça geniş bir yapıya sahip olan bu taş evin orta alanında ise güzel bir avlusu bulunuyor, bu neden de Casa do Pateo, yani Avlulu Ev olarak anılıyor.