Avlulu taş evin muhteşem restorasyonu

Muhteşem bir dönüştürme hikayesinin bu sayfadaki konuğu olan avlulu taş ev Caramulo dağlarının eteklerinde yer alan eski ve küçük bir köy olan Lourizela'da konumlanmış. Kırsal turizm bölgesi olarak ilan edilen Lourizela'da taş yapıların öne çıktığı rustik bir mimari anlayış söz konusu. Bu sayfada öncesini ve sonrasını göreceğimiz bu taş ev rutubetli, karanlık, yıkık dökük bir harabeden geniş, modern ve aydınlık bir konuta dönüştürülmüş. Çevresinin mimari anlayışına uygun bir dış cepheye sahip olan yapının içi ise rustik ögeler ile harmanlanmış modern bir tasarıma sahip. Oldukça geniş bir yapıya sahip olan bu taş evin orta alanında ise güzel bir avlusu bulunuyor, bu neden de Casa do Pateo, yani Avlulu Ev olarak anılıyor.
Adeta harabeye dönüşmüş bu taş ev Portekiz'in batısında, Aveiro şehrine bir saatlik mesafede yer alıyor. Kırsal turizm bölgesi olan köyün geleneksel mimarisi taş binalardan oluşuyor. Geniş bir porta ile girilen avludan konutun içine erişim sağlanıyor.
Taş evin müthiş bir potansiyele sahip olan avlusu mezbelelik olmuş durumda. Konut uzun bir süredir kullanılmadığı için son derece bakımsız kalmış. Ahşap çatısında çökmeler gerçekleşmiş. Avlu ise adeta bir çöplük haline gelmiş.
Taş evlerin en büyük problemi küçük pencereleri nedeniyle karanlık ve kasvetli olmalarıdır. Ancak restorasyon esnasında bu problem çözülmüş. Avluya bakan cephelerden birine açılan ve binanın dış cephe görüntüsünü hiç etkilemeyen bu boydan boya pencereler sayesinde yapı ferah ve aydınlık hale getirilmiş. Her ne kadar taş evlerin duvarları çok kalın olsa da, eskiden izolasyonun en zayıf olduğu nokta pencereler olurmuş. Ancak günümüz teknolojisi ısıtma konusunda çığır açtı ve böylece restorasyon gören gerçek taş evler de içerilerini doğal gün ışığı alan ferah mekanlara çevirecek devasa pencerelere kavuştu.
L şekline sahip olan konutun diğer iki tarafına taş duvarlar örülmüş ve orta kısımda bir avlu oluşması sağlanmış. Üstte avlunun
önce fotoğrafını gördük… Adeta bir mezbelelikti. Yapılan restorasyon çalışması sonrası, konut sahipleri ve konuklarının kullanımına açılan şık bir alana dönüştürülmüş. Taş evin sağlamlaştırılması için kullanılan demir çerçeveler bu fotoğrafta oldukça açık bir şekilde de görülebildiği gibi dekoratif olarak kullanılmışlar.
İç cephesi de taş olarak bırakılmış ve üzerine sıva yapılmamış. Bu prensibi evin diğer odalarında ve hatta destekleyici olarak kullanılan demir çerçevelerde de görmüştük. Tavanlar da aynı şekilde ahşap olarak bırakılmış. Bu aynı zamanda tavan yüksekliğinin fazla olmasına da fayda etmiş. Ev turistik bir bölgede olduğu için kiralanabilir bir şekilde dekore edilmiş, bu da ortaya son derece modern, sade, adeta minimal bir dekorasyon çıkarmış.
Banyoda yer alan niş aynı şekilde bırakılmış, hem dekoratif hem de işlevsel bir unsur olma özelliğine sahip. Araya raf yerleştirilerek işlevselliği arttırılmış. Bu mekanda zeminde ahşap yerine ıslak mekanlar için daha uygun bir malzeme olarak seramik fayans kullanılmış. Ancak suya dayanıklı ahşap lavabo tezgahı olarak mekana sokulmuş.
Konutta yeni nesil döküm bir soba ile ısıtma sağlanıyor. Binanın sağlamlaştırılmasında kullanılan demir çerçeveler ile uyumlu olan bu ısıtma üst kata çıkan merdivenlerin sahanlığına yerleştirilmiş.
Eviniz için en uygun ısıtma yöntemini bulmak için ’Evim için en iyi ısıtma sistemi hangisi?’ başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.