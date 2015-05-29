Önce& Sonra: Masal gibi bir değişim

Kimi evler ya da binalar o kadar eskimiş ve yıpranmış görünür ki, tek çıkar yol bu evi tamamen yıkıp yerine yenisini yapmakmış gibi görünür. homify'da bugün size tanıtacağımız renovasyon projesi tam da böyle bir evin baş döndürücü değişimini konu ediyor. Polonya'da bulunan ve Loft Szczecin adlı mimarlık ajansı tarafından gerçekleştirilen proje, eski ve yıkılmak üzere olan mustakil bir evin tamamıyla renove edilerek günümüzün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini içeriyor. Bu masal gibi değişime tanık olmaya hazır mısınız?