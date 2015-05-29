Önce& Sonra: Masal gibi bir değişim

Kimi evler ya da binalar o kadar eskimiş ve yıpranmış görünür ki, tek çıkar yol bu evi tamamen yıkıp yerine yenisini yapmakmış gibi görünür. homify'da bugün size tanıtacağımız renovasyon projesi tam da böyle bir evin baş döndürücü değişimini konu ediyor. Polonya'da bulunan ve Loft Szczecin adlı mimarlık ajansı tarafından gerçekleştirilen proje, eski ve yıkılmak üzere olan mustakil bir evin tamamıyla renove edilerek günümüzün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini içeriyor. Bu masal gibi değişime tanık olmaya hazır mısınız?
Zamanında muhtemelen görkemli bir malikane olarak inşa edilmiş olsa da 100 yılı aşkın bir geçmişi olan bina, restorasyon projesinden önce bu haledydi.
Değişimin boyutlarını iç mekânlara bakınca daha iyi göreceğiz ama yukarıdaki görüntüyle kıyaslayınca, insan bu ikisinin aynı bina olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. Şimdi karşımızda tamamen restore edilip beyaza boyanan yepyeni bir ev var.
Evin eski halinden alınan bu görüntü, durumun ne kadar içler acısı olduğunu daha iyi yansıtıyor.
İşte büyüleyici değişimin bir başka belgesi. Az önce gördüğünüz iç avlunun yerine şahane ışıklandırması, rustik bankı ve rıhtımı andıran tahta zeminiyle yepyeni bir iç avlu var karşımızda.
Polonya'daki bu metruk evin bahçesi de onarım öncesi pek iştah açıcı bir görüntü yansıtmıyor. Karşımızda bir bahçe değil, adeta bir çöplük var.
Bakın o küçük mekân ne kadar hoş ve iç açıcı bir hale büründü. Artık çöp ya da harabe değil, İskandinav tarzını anımsatan mobilyaları ve tasarı diliyle insanın huzurla sarıp sarmalayan bir bahçe var karşımızda.
Evin günümüzün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi esnasında yapılan en büyük değişikliklerden biri genişletilen pencereler olmuş. Bu sayede mekân maksimum doğal ışığa kavuşarak ferah ve aydınlık bir ev kimliğine kavuşuyor.
Yüksek tavanları ve geniş pencerelerden sızan ışık sayesinde çok ferah bir görünüme kavuşan oturma odasının baş rolünde beyaza boyanmış olan o zarif sütun var. Mekânın iç tasarımında İskandinav tarzı bir işlevsellik ve sadeliğin yumuşak ve sıcak ahşap vurgularıyla güçlendirildiğini görüyoruz.
Mekânın içi döşenirken kullanılan mobilyalar da özellikle İskandinav tasarımcıların koleksiyonlarından seçilmiş ve bunların mekâna tamamen özel ve kendine özgü bir hava kattığını açıkça görebiliyorsunuz.
İşte yine işlevsellikle, sade ama etkileyici bir görünümün bileşiminden vücut bulan şahane bir mutfak manzarası. Evin geri kalanında olduğu gibi beyaz renkle ahşap mobilyalar burada da adeta ahenk içinde dans ederken, klasik dolaplar yerine açık raf sistemli bir düzenek tercih edilmiş.
Evin alt katında yer alan bu yatak odasında ise tamamen minimalist bir yaklaşımın benimsendiğini ve beyaza boyanmış açık tuğlalı duvar sayesinde mekânın karakterli bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz.
Yatak odasına ayrılan alanın diğer tarafında ise doğal ışığı ve ergonomik mobilyalarıyla insanda çalışma aşkı uyandıran bir çalışma bölgesi görüyoruz.
Evin iki katı arasında bağlantıyı sağlayan merdiven de mekânın tamamında gördüğümüz tasarım diline uygun olacak şekilde düzenlenmiş ve adeta zarif bir kuğu gibi salınıyor.
Bu evin büyüleyici dekorasyonunu özellikle ikinci kattan çekilen bu resimde daha net görüyorsunuz. Modern, ferah, konforlu ve işlevsel.
Bu masal gibi dönüşüm hikâyesini evin önünde bulunan ve salonla mutfaktan direk erişimi olan bu terasla sonlandıralım. Sonuç itibarıyla, hiçbir evden umudu tamamen kesmemek gerekiyor.
Bu değişim projesini sevdiyseniz Önce & Sonra serisinde yayınladığımız bu yazı da ilginizi çekebilir.