Sıradışı ve cesur bir renovasyon çalışması

Karşınızda son derece sıra dışı ve cesur bir renovasyon çalışması var. Öncelikle belirtelim, bu ev herkese göre değil. Kırsal bölgede bulunan eski bir konutun birçok özelliği muhafaza edilerek yapılmış olan bu marjinal yenileme çalışması mülk sahibinin ve mimarların görüşmeleri sonucu varılan ortak bir tavırla gerçekleştirilmiş. İspanya'nın kuzeyindeki Valdés in Asturias bölgesinde yer alan deniz kasabası Luarca'nın kırsalında konumlanan bu konutun renovasyon çalışması, mimarlar Tagarro Alvaro and Rodrigo de Miguel Martinez tarafından gerçekleştirilmiş. Çalışma gerçekleştirilirken evin eski yapısal özellikleri ve kusurları saklanmak yerine ön plana çıkarılmış ve estetik arayışı kusurda yapılmış. Konutun sahibi, ona ailesinden kalmış olan bu konutta böylelikle hatıralarına sahip çıkabileceğini düşünmüş.