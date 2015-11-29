Sıradışı ve cesur bir renovasyon çalışması

Karşınızda son derece sıra dışı ve cesur bir renovasyon çalışması var. Öncelikle belirtelim, bu ev herkese göre değil. Kırsal bölgede bulunan eski bir konutun birçok özelliği muhafaza edilerek yapılmış olan bu marjinal yenileme çalışması mülk sahibinin ve mimarların görüşmeleri sonucu varılan ortak bir tavırla gerçekleştirilmiş. İspanya'nın kuzeyindeki Valdés in Asturias bölgesinde yer alan deniz kasabası Luarca'nın kırsalında konumlanan bu konutun renovasyon çalışması, mimarlar Tagarro Alvaro and Rodrigo de Miguel Martinez tarafından gerçekleştirilmiş. Çalışma gerçekleştirilirken evin eski yapısal özellikleri ve kusurları saklanmak yerine ön plana çıkarılmış ve estetik arayışı kusurda yapılmış. Konutun sahibi, ona ailesinden kalmış olan bu konutta böylelikle hatıralarına sahip çıkabileceğini düşünmüş.
Eski konutun inşasında taş, tuğla ve ahşap kullanılmış. Renovasyonda ise bunlara binayı sağlamlaştırmak için demir çerçeveler ve bol miktarda cam eklenmiş. Bir cephesi olduğu gibi yıkılan binaya boydan boya cam uygulaması yapılmış ancak yan duvarların fazlalıkları traşlandan bırakılmış. Sıva kaplı taş duvarın eski ve kusurlu görüntüsü ile camın mükemmelliği muhteşem bir tezat oluşturmuş.
Konutta iki tipi pencere uygulaması yapılmış. Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnekte taş duvarın kenarına örülen standart tuğlalar gün ışığına çıkarılmış ve dekoratif bir unsur olarak kullanılmışlar.
Çevresi tuğla olan pencereler dışında bir de, dıştan camlı, demir çerçeveler ile tutturulmuş bir pencere modeli tasarlanmış. Pencere boşlukları diğer örnekte de olduğu üzere düzgün bir şekilde kalıplara sokulmamış. Demir çerçeveler için pasa karşı hiçbir önlem özellikle alınmamış ve pastan akan kızıllık dekorasyonun görsel bir parçası olarak kullanılmış.
Üç kata yayılmış olan konutun cam kaplı cephesinin önünde bir veranda yer alıyor. Pasın kızıl tonu ile aynı renkte olan veranda zemini, beton üzerine yapılan özel bir cila çalışması ile sağlanmış. En üst kattaki odanın cam korkuluklu balkonunu da bu açıdan oldukça net bir şekilde görmek mümkün.
Orta katta konumlanan yatak odası binanın bir yamaç üzerindeki konumu sayesinde müthiş bir kırsal manzaraya sahip. Yukarı baktığımızda, üçüncü katı, ahşap çatıyı ve çatıyı destekleyen ham kütük parçalarını görmek mümkün. Bu malzemeye kontrast oluşturacak şekilde, alt kata inen merdivenin boşluğunu çevreleyen pürüzsüz cam korkuluk çarpıcı bir ayrıntı oluşturuyor. Yatak odasının arka tarafında, aynı mekan içerisinde bir de ebeveyn banyosu bulunuyor. Ayrıca, yine manzaraya bakan ve yeşil bir halı üzerinde yer alan sarı oturaklı bir salıncak ve müzisyen olan ev sahibinin gitar ve amfisini bulunuyor. Alttaki fotoğrafta net bir şekilde görebilirsiniz.
Bir balkona da sahip olan çatı katında oturma odası ve dinlenme alanı yer alıyor. Bina içerisinde hiçbir kapı ve ara duvar olmaması sayesinde tüm mekanlar tek bir alan içerisinde konumlandırılmış. Bu pozisyondan baktığımızda, yatak odasında yer alan sarı oturaklı salıncağı görebiliyoruz. Merdiven boşluğu için bu katta da cam kullanılmış, böylece mekanı bölen bir duvar ya da koyu bir leke oluşmasına neden olacak bir korkuluktan kaçınılmış.
Bir başka taş evin restorasyon çalışmasını görmek isterseniz, Avlulu taş evin muhteşem restorasyonu başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.