Ege'nin incisinde bembeyaz bir ev

Beyaz, saflığın, temizliğin, zarafetin olduğu kadar, hatta belki bunlardan daha da fazla hijyenin simgesidir. Tam da bu yüzden dünyaca ünlü profesyonel şeflerin önlükleri her zaman bembeyaz olur. Ne kadar yoğun çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar zorlu bir iş yaparlarsa yapsınlar hijyenden asla ödün vermezler ve kar beyaz kıyafetleri de bunun belgesi olarak öne çıkar. Aynı sebepten ötürü mutfaklarda da beyaz yaygın tercih edilen bir renktir. Ancak her mutfakta kullanılan her beyaz eşyanın, mutfak dolabının ya da aksesuarın böyle bir sonuç yaratacağını söylemek buradaki emeği küçümsemek anlamına gelir ve bunu yapmayı da hiç istemeyiz. Modern mutfak dolapları, birinci sınıf beyaz seramikten ikili evyesi, ankastre grubu ve her şeyden önemlisi de tüm bunları ustalıkla bir araya getiren ve üstelik bunu evin genel çizgisinden zerre kadar uzaklaşmadan yapabilen tasarımcı eller olmadan bu mutfak böyle olamazdı elbette. Ama gelinen noktada beyazın mutfaklarda nasıl kullanılması gerektiğine dair ders niteliğine bir sonuç ortaya çıktığını söylemek sanıyoruz abartı olmaz.