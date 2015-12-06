Ege'nin incisinde bembeyaz bir ev

Doğrusu bembeyaz bir ev dendiği zaman akla pek çok şey gelebilir. Muhtemelen de ünlü Bodrum evleri gibi dış cephesi beyaz badanalı bir ev canlanacaktır hayalinizde. Ne olursa olsun bembeyaz bir ev denince akla hep iyi şeyler geliyor. Çünkü beyaz saflığın, temizliği, her türden iyi duygunun simgesi olarak anılır ve böyle hissettirir. Şundan hiç şüphe yok ki bu yazımızda tanıtacağımız ev de sizi iyi duygulara sürükleyecek. Ama bembeyaz derken salt bir duvar renginden söz etmediğimizi görünce şaşıracaksınız. Bu evin yalnızca duvarları değil, hemen hemen her yeri bembeyaz. Ege'nin incisi İzmir'in kalbi denilebilecek bir semtinde, Alsancak'ta bulunan bu muhteşem dairenin tasarımında As Tasarım – Mimarlık imzası bulunuyor. Bu temizlik ve saflık timsali eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Neden söz ettiğimizi bu görselle biraz daha iyi anlamışsınızdır. Duvarlar, mobilyalar, aksesuarlar ve diğerleri. Beyaza eşlik etmesi için aralarda kullanılan siyah ve morlar dışında başka bir renkle lekelenmemiş, gerçekten göz alıcı bir oturma odası. Buna karşın tek bir rengin bu kadar yoğun kullanımına rağmen gözü hırpalayan yorucu bir manzara yok ortada. Doğru dokunuşlarla yerinde kontrastlar odaya dengeli bir hava katıyor.
Yemek odasında beyaz çizgi devam ediyor. Bütünüyle beyaz sandalyelere özel tasarım kalın camdan bir yemek masası eşlik ediyor. Hemen yan tarafta ise asimetrik dalgalı bir görüntüye sahip büfe bulunuyor. Kontrast yaratacak hafif kırçıllı bir peluş halı ile yemek odası bütünlüğe kavuşuyor.
As Tasarım – Mimarlık bu evde gerçekten iddialı bir iş çıkarmış. En küçük detayların bile üzerinde durulmuş. Pek çok evde odalar kadar üzerine düşünülmeyen, çoğu kez bir portmanto koyulup geçilen antre bölümü de burada evin genelindeki tasarım çizgisinden nasibini almış. Eflatun yolluk ve metal bir saksı içerisindeki minyatür ağaçsa bu geçiş alanına yaşayan bir mekan havası veriyor.
Elbette yatak odasında da beyaz hakim. Ancak yatak örtüsü ve yastık kılıflarında kullanılan kırık beyaz odanın tekdüze bir yapıda olmasının önüne geçiyor. Vişneçürüğü rengindeki perdeler de hem güzel bir kontrast oluşturuyor, hem de odanın sıcak havasına pozitif bir etki yapıyor.
Son derece modern armatür ve vitrifiyelerin yerlerini aldığı banyoda siyah ve beyaz bir arada kullanılarak çağdaş bir görüntü elde edilmiş. Geniş ayna ise hem banyoyu olduğundan daha geniş gösteriyor, hem de aydınlık ve ferah bir hava ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. Aynanın solunda bulunan dar raflar ise kapladıkları alan bir hayli küçük olmasına rağmen boylarından büyük bir iş çıkarıyorlar ve banyonun derli toplu kalmasında birincil bir görev üstleniyorlar.
Beyaz, saflığın, temizliğin, zarafetin olduğu kadar, hatta belki bunlardan daha da fazla hijyenin simgesidir. Tam da bu yüzden dünyaca ünlü profesyonel şeflerin önlükleri her zaman bembeyaz olur. Ne kadar yoğun çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar zorlu bir iş yaparlarsa yapsınlar hijyenden asla ödün vermezler ve kar beyaz kıyafetleri de bunun belgesi olarak öne çıkar. Aynı sebepten ötürü mutfaklarda da beyaz yaygın tercih edilen bir renktir. Ancak her mutfakta kullanılan her beyaz eşyanın, mutfak dolabının ya da aksesuarın böyle bir sonuç yaratacağını söylemek buradaki emeği küçümsemek anlamına gelir ve bunu yapmayı da hiç istemeyiz. Modern mutfak dolapları, birinci sınıf beyaz seramikten ikili evyesi, ankastre grubu ve her şeyden önemlisi de tüm bunları ustalıkla bir araya getiren ve üstelik bunu evin genel çizgisinden zerre kadar uzaklaşmadan yapabilen tasarımcı eller olmadan bu mutfak böyle olamazdı elbette. Ama gelinen noktada beyazın mutfaklarda nasıl kullanılması gerektiğine dair ders niteliğine bir sonuç ortaya çıktığını söylemek sanıyoruz abartı olmaz.