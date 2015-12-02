Hangi tür pencereler nerelerde uygulanır?

Bol hacmi ile daha fazla gün ışığını içeri davet etmenin yollarından bir cumba modelleri ile pencereler tasarlamaktır, düz bir duvar yerine çıkma halinde oluşan çokgen duvar yüzeyine geniş pencereler tasarlamakla sağlanır. Zarif çizgisiyle mekanı daha da özelleştirirken, geçmişten günümüze daha hacimli alanlar oluşturmakta da işe yarar. Özellikle geçmiş zamanların tek ya da iki cephesinin gün ışığı gördüğü ev planlarında, cumba oluşumları daha geniş pencere yüzeyleri tasarlamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle evinizin tek cephesi ya da çift cephe, kör cephe olarak tasarlandıysa, yanı bitişik nizamlı komşu daireler bulunuyorsa pencerelerinizin daha geniş yüzeylere uygulanmasına ihtiyaç duyacaksınız.

Plan düzeyinde çıkmalar daha fazla alan kazandırırken, cumba modelleri çoğunlukla üç kenarlı duvar yüzeylerine, farklı açılarda uygulanabilmektedir. İhtiyaç duyulan pencere boyutları cumbalı evlerde çokgen duvar duvar çıkmalarına uygulanırken, plan bazındaki dekorasyon da pencere boyutlarını etkileyebilir. Çıkmanın bulunduğu alanda kullanılan bir masa, sandalye veya mutfak tezgahı, eviye uygulanması, pencere alt sınırlarını yukarı çekmenize gerekçe olabilir. Genel olarak eski ya da geleneksel ev modellerinde rastladığımız cumbalı pencere modelleri, günümüz koşullarında mekanda alan kazandırmak isteyenler için ve dar alanda daha fazla cam yüzey tasarlamak isteyenler için modern çözümlerle cumbalar uygulanmaktadır. Örneğin küçük bir mutfak sahibiyseniz, plan düzeyinde daha fazla alan kazanmak ve geniş cam yüzeylerden daha fazla gün ışığı alabilmek için, çokgen ya da kare cumbalı pencereler uygulayacağınız çıkmalar tasarlatabilirsiniz. Binanıza cumba dahilinde kat çıkmaları uygulatmak istiyorsanız, gerekli belediye izinlerini de almanız gerektiğini hatırlatalım.