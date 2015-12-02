Hangi tür pencereler nerelerde uygulanır?

Evlerimize gün ışığını davet ettiğimiz, görüş alanımızı hatları ile belirlediğimiz yapı elemanları pencerelerdir. Pencere dizaynının yaşam alanlarında uygulayacağımız dekorasyonu oldukça etkileyeceğini belirtmeliyiz. Büyük ve geniş boyutlu pencerelerin salon dekorasyonunda yaratacağı atmosfer, yatak odasında sağlayacağı dingin alan oldukça işlevsel ve estetik detaylardır. Bulunduğu duvar alanının, aydınlatacağı yaşam alanını esas alarak mümkün olduğunca gün ışığını içeri alan pencere tasarımları, farklı stilleri ile ev dizaynına katkıda bulunuyor.
Küçük bir mutfağın pencere dizaynı için, uygulanacak duvarda herhangi bir mutfak tezgahı ya da eviye tasarlanacak ise, pencere alt sınırının 90 cm. tezgah boyutunun üzerinden başlatılması gerekir. Mutfak tezgahı ve eviye ile bağlantılı kirli su giderleri için pencere boyutu duvar tesisatı ihtiyaçlarının altında kalmamasına özen gösterilir. Büyük ya da küçük boyutlu pencereler evin dış görünümünü de önemli ölçüde etkiler. Pencere tasarımları ile ilgili rehber olabilecek modellerimizi derlediğimiz yazımızda, eviniz için en uygun pencere tasarımını bulabileceğinizi umuyoruz.
Bol hacmi ile daha fazla gün ışığını içeri davet etmenin yollarından bir cumba modelleri ile pencereler tasarlamaktır, düz bir duvar yerine çıkma halinde oluşan çokgen duvar yüzeyine geniş pencereler tasarlamakla sağlanır. Zarif çizgisiyle mekanı daha da özelleştirirken, geçmişten günümüze daha hacimli alanlar oluşturmakta da işe yarar. Özellikle geçmiş zamanların tek ya da iki cephesinin gün ışığı gördüğü ev planlarında, cumba oluşumları daha geniş pencere yüzeyleri tasarlamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle evinizin tek cephesi ya da çift cephe, kör cephe olarak tasarlandıysa, yanı bitişik nizamlı komşu daireler bulunuyorsa pencerelerinizin daha geniş yüzeylere uygulanmasına ihtiyaç duyacaksınız.
Plan düzeyinde çıkmalar daha fazla alan kazandırırken, cumba modelleri çoğunlukla üç kenarlı duvar yüzeylerine, farklı açılarda uygulanabilmektedir. İhtiyaç duyulan pencere boyutları cumbalı evlerde çokgen duvar duvar çıkmalarına uygulanırken, plan bazındaki dekorasyon da pencere boyutlarını etkileyebilir. Çıkmanın bulunduğu alanda kullanılan bir masa, sandalye veya mutfak tezgahı, eviye uygulanması, pencere alt sınırlarını yukarı çekmenize gerekçe olabilir. Genel olarak eski ya da geleneksel ev modellerinde rastladığımız cumbalı pencere modelleri, günümüz koşullarında mekanda alan kazandırmak isteyenler için ve dar alanda daha fazla cam yüzey tasarlamak isteyenler için modern çözümlerle cumbalar uygulanmaktadır. Örneğin küçük bir mutfak sahibiyseniz, plan düzeyinde daha fazla alan kazanmak ve geniş cam yüzeylerden daha fazla gün ışığı alabilmek için, çokgen ya da kare cumbalı pencereler uygulayacağınız çıkmalar tasarlatabilirsiniz. Binanıza cumba dahilinde kat çıkmaları uygulatmak istiyorsanız, gerekli belediye izinlerini de almanız gerektiğini hatırlatalım.
Cumbalı pencere sistemlerine oldukça benzemekle beraber, çokgen ya da kare duvar kenarları yerine belirgin bir kavis üzerine konumlanan duvarlara inşa edilen pencere sistemleridir. Sokaktan bina cephesine bakıldığı vakit panoramik bir görünüm sağlarken, ev iç planında alan kazandıran bir yaklaşımdır. Duvar yüzeyleri dar olan, bitişik nizamlı ev planlarında, sağ ve sol cephelerden ışık alamıyorsanız, kavisli pencere sistemlerinin sunacağı geniş cam yüzey alanlarından faydalanabilirsiniz. Örneğin döner merdiven uygulanan bir alanda, yarı dairesel açısıyla kavisli pencere uygulanması, hem işlevsel, hem de dış cephe görünümü itibariyle estetik bir çözüm olacaktır.
Dışa açılan modelleri iç alanda kanat yayı mesafesi ve alanını kazandırırken, içe açılan uygulamalarında olduğu gibi bilinen kanatlı pencerelerdir. Pencere kasası çeşitli sistemlerde monte edilirken, duvar içi veya duvar yüzeyi dışına monte edilebilir. Açılı kanat sistemlerinin bulunduğu duvar yüzeyi ve alana göre kaç kanat sayısı uygulanacaği belirlenir. Eğer yeterli duvar yüzey alanı mevcut ise, çift kanatlı pencere sistemleri uygulanması oldukça işlevsel bir çözüm sağlayacaktır. Menteşelerle uygulanan sağ kanat tasarımı sağa açılır, sol kanat ise sola açılır, dolayısıyla kanatlar dar aralıkları bölmez ve görüntüyü kesmez. Sabitlenme şekillerine göre farklılık gösterirler.
Dış mekan ile maksimum görsel etkiyi içeri davet eden, şık dizayn edilmiş çerçeveler ve dolayısıyla pencere kasalarıyla tasarlanan seyirlik pencerelerdir. Doğayı ve yeşili içeri davet eden yaklaşım, ev içinde yaşayanları olumlu etkilerken, iç dekorasyonun görsel bir parçası olmaya devam eder. Büyük ve geniş duvar yüzeylerine uygulanan pencere sistemleri, doğa ile iç içe bir tasarım sağlamak üzere mobilyaların konumlarını, oturma alanlarını ve eşyaların açılarını da etkiler. Görselde gördüğünüz modern stil dizayn edilen oturma odası dizaynı, İstanbul'da bulunan Emirimer imzası taşıyor.
Hareket eden kanadın tek ya da çift olabileceği durumlarda, alt kanadın üste çekilerek açıldığı pencere sistemleridir. Çoğunlukla Avrupa'da kullanımına rastlanıldığı gibi, ülkemizde de çeşitli geleneksek planlamalarda ve modernize edilen yeni tasarımlarda uygulanmaktadır. Pencere kasasının içinde kanatların kaymasını sağlayan mekanizma, aşağı çekilen kanadın diğer sabit kanat ile örtüşmesini sağlar. Çift kanatlı pencerenin asılı kanadığı örtüştüğünde, bir kilit ile emniyet görevi de çözülür. Eğer büyük ve geniş yüzeyli bir duvara monte edilen bir pencereden bahsediyorsak, açılır kanatlar pencerenin yarısını kayar sistemle yukarı çekeceği için, daha fazla havanın içeri girmesi sağlanır.
Pencere kanatlarının iç içe geçtiği bir ray düzlemi üzerinde kayarak sürüldüğü, profil ve çıtaların kullanımlarının yanı sıra, isteğe göre sinekliklerin de kullanıldığı modern çözümlerden biridir. Sürme sistemleri en başta hem kapılar için hem pencereler için, kanat açısının kapladığı alanı kazanmanıza fayda sağlar. Kullanım pratikliğinin yanı sıra, özellikle küçük alanlarda akılcı çözümler sağlayarak, daha geniş alanları mobilya düzeni ya da sirkülasyon amaçlı kullanmanızı sağlar. Konutlar büyük açıklarda daha fazla güneş ışığı ve hava içeri alınmasını sağlarken, teras, balkon, veranda ve işyerleri için de ideal pencere sistemleridir.
Genellikle kısa mesafeler bırakılan duvar yüzeylerinde gözetleme pencereleri olarak da adlandırabileceğimiz, tek kanatlı açılır sistemlerle uygulanan pencerelerdir. Örneğin mutfağınızın tezgah ve eviye seviyesini kurtarmak amaçlı, pencere modelinin alt seviyesini belli bir hizanın üzerinde tutmak gerekebilir. Dolayısıyla diğer pencere modellerine oranlar daha kısa ve tek kanatlı uygulanan pencere sistemleri için vasistaslı açılır pencerelerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda havalandırma bacaları ve boşlukları için de kullanılabilir. Banyo ve tuvaletler için de sıklıkla kullanılan tek kanatlı bu tip sistemler, hem pratik kullanım olanakları sunuyor, hem de mekandaki ışık ve havalandırma ihtiyacını gideriyor.
Uygulanacak duvar yüzeyinin ölçüleri alınarak, ısmarlama boyutlarda çokgen kenarlara pencere sistemlerinin giydirilmesinin gerektiği durumlarda uygulanır. Eşsiz ve eve özel bir tasarım söz konusu olup, bilinen ve hazır giydirme sistemlerden biraz daha ölçülendirme detayları ve form unsurlarının belirlenmesi aşamalarını içerir. Bilindiği üzere yaygın kullanılan kare ve eş kenar dikdörtgen formlarıyla imal edilen pencerelerin yanı sıra, bulunduğu duvar yüzeyi ile ölçülendirilerek, ihtiyaca göre tavana kadar boyutlandırılabilir ve geniş açıklıklara yer verilebilir. Ismarlama yöntemi ile ayrıca ölçülendirilen ve özel olarak form verilen pencereler, diğer sistemlere göre daha pahalı olabilir. Fakat ihtiyacınız olan geniş açıklıklarda gün ışığı ve hava akışını sağlarken, form ve özel tasarımıyla istediğiniz pencere modelini almanızı sağlar.
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