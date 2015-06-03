현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Harika bir barbekü için 5 fikir

Homify TR Homify TR
Lime Range, Oh So Pretty Oh So Pretty Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Barbekü mevsimi geldi. Hatta geçiyor bile denebilir. O yüzden acele edip havalar iyice ısınıp gündüz saatleri kullanılmaz hale gelmeden birkaç güzel barbekü partisi verebilirsiniz. Her ne kadar bizim toplumumuz barbeküden ziyade mangal tercih eden, yahut barbekü keyfini yaşayacak fiziksel koşulları her zaman elde edemeyen bir durumda olsa da, bahçe kavramının yıllar sonra tekrar konut projelerinde yer alması ve bahçeli tipteki evlerin rağbet görmeye başlamasıyla, bizde de barbekü kültürü gelişmeye başladı. Mangal ve barbekü arasında temel bir fark daha var. Basit bir ızgaranın olduğu her yeşil alanda mangal yapabilirsiniz. Özel bir mangala bile ihtiyacınız yoktur aslında. Birkaç taşı çevirip ortasında etraftan bulduğunuz çalı çırpı ve odunları yakar, ızgaranızı üzerine oturtursunuz. Mangalınız hazırdır. Fakat başlı başına bir kültür olan barbeküde durum böyle değildir. Uzun ve keyifli barbekü partileri için önce güzel bir altyapı hazırlamanız gerekir. Bu yazımızda harika bir barbekünün anahtarı olacak beş fikri bir araya getirdik sizler için. Arkadaşlarınız yeni barbekünüze bayılacak ve barbekü partilerinizin müdavimi olacaklar. 

Önce güzel bir oturma alanı

Barnsbury Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd Klasik Balkon, Veranda & Teras
ReDesign London Ltd

Barnsbury Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

Başta söylediğimiz gibi, güzel barbekü partileri için önce altyapı hazırlamak gerekir. Açık alanda yapacağınız bir piknikte olduğu gibi buldukları müsait bir yere yayılmalarını söyleyemezsiniz misafirlerinize. Zaten bahçede bunu yapmak pek de mümkün değildir. O yüzden bu fotoğrafta gördüğünüz gibi güzel ve geniş bir bahçe takımı, başarılı bir barbekü partisi için olmazsa olmaz. Hava şartlarından etkilenmeyecek ve uzun yıllar güzelliğini koruyacak ahşap bir model tercih edersiniz, bahçenize daha şık bir hava katacağına emin olabilirsiniz.

Doğru ekipmanlar önemlidir

view of sink, BBQ and fridge wood-fired oven Klasik Bahçe
wood-fired oven

view of sink, BBQ and fridge

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Bir mangaldan biraz daha irice, kömürlü ya da gazlı herhangi bir barbekü modeli de barbeküm var demeniz için yeterli olabilir. Ama uzun yıllar kullanılacak, güzel partilere ev sahipliği yapacak bir barbekü, tercihen biraz daha teçhizatlı olmalıdır. Örneğin geniş bir tezgah, bir lavabo, dahası içeceklerinizi soğuk tutacak bir dolap, barbekü keyfinizi tamamlayacak aksesuarlar olarak kuşkusuz çok işe yarayacaktır. Wood-Fired Owen tarafından sunulan bu dört dörtlük barbekü modelinde bu listenin tamamını tek bir sette bulabiliyorsunuz. Set o kadar başarılı ki, bunları bir kamyonete doldurup sosili ticaretine girseniz bile başınız ağrımaz.

Yalnızca güzel havalarda değil, dört mevsim barbekü

Patio Canopy Living Space Klasik Balkon, Veranda & Teras
Living Space

Patio Canopy

Living Space
Living Space
Living Space

Bahçe partileri genellikle bahar ve yaz aylarında yapılır. Bunun tek sebebi insanların bu aylarda daha keyifli ve arkadaş toplantılarına katılmaya meyilli olmaları değil, aynı zamanda açık alanda toplanmak için bu zamanların daha uygun olmasıdır da. Fakat doğru planlanmış bir bahçede, dört mevsim barbekü yapmak gayet mümkündür. Burada olduğu gibi, bahçenizin bir bölümünü yarı kapalı hale getirirseniz, hem gerektiğinide yağmurdan, hem de sıcak yaz günlerinde güneşten korunabilirsiniz.

Müsafirlerinizi etkileyin

Lime Range Oh So Pretty Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Oh So Pretty

Lime Range

Oh So Pretty
Oh So Pretty
Oh So Pretty

Barbekü dendiğinde pek çoğumuzun aklına koca bir biftek veya dev boyutta hamburgerler gelir genelde. Oldukça normal bir durumdur bu, sonuçta yaşama amaçlarımızın belki de en keyiflisi yemek yemektir. Fakat misafir ağırlamak için kağıt tabaklarda servis ettiğiniz biftek veya pirzolalar yeterli değil. Soslarınızı, baharatlarınızı ve salatalarınızı koymak için çeşitli aksesuarlara ihtiyacınız var. Burada gördüğünüz yeşil renkli takım bu türden bir ihtiyaca mükemmel yanıt verebilir. Dahası yemek masasını görsel bir şölene dönüştürme potansiyelini de göz ardı etmemekte yarar var.

Güzel bir ortam yaratın

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin BahçeOcak & Barbekü
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

Diyelim ki sabah bir brunchla başlayıp öğleden sonra barbeküyle devam ettiniz. Peki hava kararır kararmaz misafirlerinizi evlerine mi göndereceksiniz? Bu türden bir açık hava şöminesiyle hem aydınlatıp hem ısıttığınız bir köşe, birer kadeh bir şeyler içerek geceyi noktalamak için harika olmaz mıydı?

Bahçeniz için yeni fikirler arıyorsanız, Sıradışı bahçe mobilyaları yazımız da ilginizi çekebilir. 

Her zevke ve her işleve uygun bir kompleks
Sizin de bunlara ekleyeceğiniz fikirler varsa, yorum kısmında bunu yapabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler