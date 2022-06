Harika bir barbekü için 5 fikir

Barbekü mevsimi geldi. Hatta geçiyor bile denebilir. O yüzden acele edip havalar iyice ısınıp gündüz saatleri kullanılmaz hale gelmeden birkaç güzel barbekü partisi verebilirsiniz. Her ne kadar bizim toplumumuz barbeküden ziyade mangal tercih eden, yahut barbekü keyfini yaşayacak fiziksel koşulları her zaman elde edemeyen bir durumda olsa da, bahçe kavramının yıllar sonra tekrar konut projelerinde yer alması ve bahçeli tipteki evlerin rağbet görmeye başlamasıyla, bizde de barbekü kültürü gelişmeye başladı. Mangal ve barbekü arasında temel bir fark daha var. Basit bir ızgaranın olduğu her yeşil alanda mangal yapabilirsiniz. Özel bir mangala bile ihtiyacınız yoktur aslında. Birkaç taşı çevirip ortasında etraftan bulduğunuz çalı çırpı ve odunları yakar, ızgaranızı üzerine oturtursunuz. Mangalınız hazırdır. Fakat başlı başına bir kültür olan barbeküde durum böyle değildir. Uzun ve keyifli barbekü partileri için önce güzel bir altyapı hazırlamanız gerekir. Bu yazımızda harika bir barbekünün anahtarı olacak beş fikri bir araya getirdik sizler için. Arkadaşlarınız yeni barbekünüze bayılacak ve barbekü partilerinizin müdavimi olacaklar.