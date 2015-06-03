Harika bir barbekü için 5 fikir

Barbekü mevsimi geldi. Hatta geçiyor bile denebilir. O yüzden acele edip havalar iyice ısınıp gündüz saatleri kullanılmaz hale gelmeden birkaç güzel barbekü partisi verebilirsiniz. Her ne kadar bizim toplumumuz barbeküden ziyade mangal tercih eden, yahut barbekü keyfini yaşayacak fiziksel koşulları her zaman elde edemeyen bir durumda olsa da, bahçe kavramının yıllar sonra tekrar konut projelerinde yer alması ve bahçeli tipteki evlerin rağbet görmeye başlamasıyla, bizde de barbekü kültürü gelişmeye başladı. Mangal ve barbekü arasında temel bir fark daha var. Basit bir ızgaranın olduğu her yeşil alanda mangal yapabilirsiniz. Özel bir mangala bile ihtiyacınız yoktur aslında. Birkaç taşı çevirip ortasında etraftan bulduğunuz çalı çırpı ve odunları yakar, ızgaranızı üzerine oturtursunuz. Mangalınız hazırdır. Fakat başlı başına bir kültür olan barbeküde durum böyle değildir. Uzun ve keyifli barbekü partileri için önce güzel bir altyapı hazırlamanız gerekir. Bu yazımızda harika bir barbekünün anahtarı olacak beş fikri bir araya getirdik sizler için. Arkadaşlarınız yeni barbekünüze bayılacak ve barbekü partilerinizin müdavimi olacaklar.
Başta söylediğimiz gibi, güzel barbekü partileri için önce altyapı hazırlamak gerekir. Açık alanda yapacağınız bir piknikte olduğu gibi buldukları müsait bir yere yayılmalarını söyleyemezsiniz misafirlerinize. Zaten bahçede bunu yapmak pek de mümkün değildir. O yüzden bu fotoğrafta gördüğünüz gibi güzel ve geniş bir bahçe takımı, başarılı bir barbekü partisi için olmazsa olmaz. Hava şartlarından etkilenmeyecek ve uzun yıllar güzelliğini koruyacak ahşap bir model tercih edersiniz, bahçenize daha şık bir hava katacağına emin olabilirsiniz.
Bir mangaldan biraz daha irice, kömürlü ya da gazlı herhangi bir barbekü modeli de
barbeküm var demeniz için yeterli olabilir. Ama uzun yıllar kullanılacak, güzel partilere ev sahipliği yapacak bir barbekü, tercihen biraz daha teçhizatlı olmalıdır. Örneğin geniş bir tezgah, bir lavabo, dahası içeceklerinizi soğuk tutacak bir dolap, barbekü keyfinizi tamamlayacak aksesuarlar olarak kuşkusuz çok işe yarayacaktır. Wood-Fired Owen tarafından sunulan bu dört dörtlük barbekü modelinde bu listenin tamamını tek bir sette bulabiliyorsunuz. Set o kadar başarılı ki, bunları bir kamyonete doldurup sosili ticaretine girseniz bile başınız ağrımaz.
Bahçe partileri genellikle bahar ve yaz aylarında yapılır. Bunun tek sebebi insanların bu aylarda daha keyifli ve arkadaş toplantılarına katılmaya meyilli olmaları değil, aynı zamanda açık alanda toplanmak için bu zamanların daha uygun olmasıdır da. Fakat doğru planlanmış bir bahçede, dört mevsim barbekü yapmak gayet mümkündür. Burada olduğu gibi, bahçenizin bir bölümünü yarı kapalı hale getirirseniz, hem gerektiğinide yağmurdan, hem de sıcak yaz günlerinde güneşten korunabilirsiniz.
Barbekü dendiğinde pek çoğumuzun aklına koca bir biftek veya dev boyutta hamburgerler gelir genelde. Oldukça normal bir durumdur bu, sonuçta yaşama amaçlarımızın belki de en keyiflisi yemek yemektir. Fakat misafir ağırlamak için kağıt tabaklarda servis ettiğiniz biftek veya pirzolalar yeterli değil. Soslarınızı, baharatlarınızı ve salatalarınızı koymak için çeşitli aksesuarlara ihtiyacınız var. Burada gördüğünüz yeşil renkli takım bu türden bir ihtiyaca mükemmel yanıt verebilir. Dahası yemek masasını görsel bir şölene dönüştürme potansiyelini de göz ardı etmemekte yarar var.
Diyelim ki sabah bir brunchla başlayıp öğleden sonra barbeküyle devam ettiniz. Peki hava kararır kararmaz misafirlerinizi evlerine mi göndereceksiniz? Bu türden bir açık hava şöminesiyle hem aydınlatıp hem ısıttığınız bir köşe, birer kadeh bir şeyler içerek geceyi noktalamak için harika olmaz mıydı?
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