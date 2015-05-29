Eski bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Bir evin içindeki belli bir bölümün renove etmek, aslında evin tamamını elden geçirmekten, hatta yeni bir ev tasarlamaktan bile daha zor olabilir zaman zaman. Zira bir evin farklı yerleri hemen hemen aynı ya da yakın düzeyde yıpranır ve yine benzer zamanlarda eski moda haline gelirler. Bu yüzden bir evin, örneğin burada olduğu gibi mutfağını yenilemek, yenilenen mekanın evin diğer bölümlerine kıyasla fazla öne çıkmasına, ahengi bozmasına sebep olabilir. Tüm bu sebeplerden ötürü, renovasyon projelerine bir uzmanın ellerine teslim etmek her zaman daha doğru sonuçlar verir. Bu yazımızda ele aldığımız dönüşüm hikayesinde, mutfaklar üzerine uzmanlaşmış bir firma olan Kitchen Workshop'un imzası bulunuyor. Otantik özellikleriyle ön plana çıkan bu ilginç evin mutfak bölümünde yapılan son derece başarılı renovasyon çalışmasının, mutfağını elden geçirmek isteyen okurlarımız için çok faydalı fikirler vereceğini düşünüyoruz. Gelin bu projeyi biraz daha yakından inceleyelim.
Burada mutfağın renove edilmesinden önceki halini görüyoruz. Yepyeni ve parıldayan bir mutfak olmadığı ortada. Aynı zamanda çok modern olduğunu söylemek de mümkün değil. Buna karşın evin içindeki konumu ve temel yerleşimi hiç de fena değil. Bu yüzden tamamen yıkılıp sıfırdan inşa edilmesini gerektirecek kadar büyük bir faaliyete ihtiyaç yok gibi görünüyor. Titiz bir yenileme çalışmasından sonra ortaya modern ve şık bir mutfak çıkmaması için hiçbir sebep yok.
Doğrusunu söylemek gerekirse mutfağın orjinal halinde oldukça parlak fikirler yattığını görebilmek mümkün. Akıllıca tasarlanmış ve konumlandırılmış bir mutfak. Buna karşın uygulaması maalesef bu kadar başarılı olmamış ve özellikle belli bölümlerinde zayıf işçilik dikkatlerden kaçmıyor. Bunun üzerine geçen yılların yarattığı yıpranmışlık da eklenince, durumun çok parlak olmadığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Dağınık, iğreti ve zayıf aydınlatma da mutfağın mevcut halindeki dikkat çeken sorunlardan bir tanesi. Bu konuya da mutlaka el atılması gerekiyor.
Burada da gördüğünüz gibi aslında asimetrik yerleşimi, tezgahın diğer tarafında yüksek bar tipi bir ikinci tezgah kullanılması gibi birçok detay, aslında önemli bir potansiyele işaret ediyor. İyi bir planlama ve tasarım aşamasının üzerine gelecek sıkı bir çalışmayla yapılabilecek çok şey var. Burada kesinlikle potansiyel var.
Ve işte mutfağın renovasyon işlemi tamamlandıktan sonraki hali. Değişim gerçekten de inanılması güç boyutlarda. Aslında çok fazla temel değişikliğe gidilmemiş. Hatta zemin bile eski mutfağın zeminiyle aynı. Buna karşın doğru renk tercihleri, yenilenen tezgah, diğer donatılar ve modern ankastre seti ile mükemmel bir sonuç elde edilmiş. Tezgah bölümüne yapılan oval eklenti ile fazladan oturma alanı elde edilmesi ise, ölü bir alanın son derece başarılı bir şekilde kullanıma açılması olarak not düşülmesi gereken bir konu.
Yoğun ahşap kullanımı ve doğallığa önem veren tasarımıyla öne çıkan bu evde adeta bir yıldız gibi parlayan mutfağın son hali, gerçekten göz dolduruyor. Doğru aydınlatmayla bir kat güzel olan mutfak, aynı zamanda fazladan oturma alanlarıyla adeta bir bar haline gelmiş durumda. Dikkat çekici renk tercihleri ise, iddialı detaylardan kaçmak yerine onlara bir şans vermenin bazen çok başarılı sonuçlar verebileceğini bir kez daha kanıtlar gibi adeta.
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