Eski bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Yoğun ahşap kullanımı ve doğallığa önem veren tasarımıyla öne çıkan bu evde adeta bir yıldız gibi parlayan mutfağın son hali, gerçekten göz dolduruyor. Doğru aydınlatmayla bir kat güzel olan mutfak, aynı zamanda fazladan oturma alanlarıyla adeta bir bar haline gelmiş durumda. Dikkat çekici renk tercihleri ise, iddialı detaylardan kaçmak yerine onlara bir şans vermenin bazen çok başarılı sonuçlar verebileceğini bir kez daha kanıtlar gibi adeta.

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