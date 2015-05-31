Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da homify'da öne çıkan yazılardan oluşan bir seçki hazırladık. Bu hafta homify'a fazla vakit ayıramadıysanız bu yazının hoşunuza gideceğinden hiç kuşkumuz yok. Geçen haftaya damgasını vuran yazıları bir kez daha hatırlama şansınız olacak.

Bu hafta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden beş farklı ev en çok okunan yazılarımızdan oldu. İkisi İstanbul'da birisi Edirne'de, birisi Hatay'da ve birisi Bursa'da bulunan evlerin hepsi de birbirinden güzel ve şıktı. Lafı fazla uzatmadan geçen haftanın en popüler yazılarını hatırlamaya başlayalım.