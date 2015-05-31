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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
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Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da homify'da öne çıkan yazılardan oluşan bir seçki hazırladık. Bu hafta homify'a fazla vakit ayıramadıysanız bu yazının  hoşunuza gideceğinden hiç kuşkumuz yok. Geçen haftaya damgasını vuran yazıları bir kez daha hatırlama şansınız olacak. 

Bu hafta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden beş farklı ev en çok okunan yazılarımızdan oldu. İkisi İstanbul'da birisi Edirne'de, birisi Hatay'da ve birisi Bursa'da bulunan evlerin hepsi de birbirinden güzel ve şıktı. Lafı fazla uzatmadan geçen haftanın en popüler yazılarını hatırlamaya başlayalım. 

Edirne’de kıpır kıpır bir daire

homify İç Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Bir daireyi dekore ederken belli bir tarzı benimseyip, dekorasyonu o tarzın ilkelerine göre gerçekleştirmek mümkün olduğu gibi farklı tarz ve üsluplardan faydalanarak eklektik bir yaklaşım yürütmek de mümkün.  Edirne merkezli Vizyon Mimarlık Uzunköprü ilçesindeki bu evin dekorasyonunda böyle bir yol izlemiş. Genelinde modern ve klasik tarz unsurlarını bir arada görebileceğiniz bu evi keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli. 

homify 360°: Dışı modern, içi klasik

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Her dilde dış görünüşün aldatıcı olduğuna dair bir ata sözüne rastlamak mümkündür. Farklı kültürlerin üzerinde anlaştığı bu durum aslında gerçekten de doğrudur. Bir şey hakkında kanıya varmak için dışını değil içini de görmek gerekir. Tıpkı Hatay merkezli Deça Mimarlık imzasını taşıyan bu ev gibi. Dışından gayet modern görülen villanın iç mekanında daha çok klasik unsurlara yer verilmiş. Sonuçta şık ve zarif bir ev ortaya çıkarılmış. Siz de ev dekorasyonunda klasik çizgileri seviyorsanız bu eve mutlaka göz atmalısınız. Bunun için tek yapmanız gereken burayı tıklamak. 

Renklerin dans ettiği bir dubleks

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Senemoğlu Mimarlık İstanbul'un en eski ve köklü semtlerinden bir olan Teşvikiye'de faaliyet sürdürüyor. 1998 yılında kurulan firma mimari ve iç mimari proje tasarımları, proje kontrol ve mühendislik koordinasyon danışmanlığı konusunda faaliyetler yürütüyor. Bu haftanın en çok okunan yazıları arasına firmanın imzasını taşıyan bir dubleks daire de girdi. İstanbul'da bulunan dubleks pastel renklerin ağırlıkta olduğu ancak canlı renklerle de hareket kazandırılan bir ev olarak dikkat çekiyor. Bu evi merak ediyorsanız böyle buyurun. 

Rengarenk bir aile evi

İSTANBUL VİLLA DEKORSAYONU, ARCHES DESIGN ARCHES DESIGN İç Dekorasyon
ARCHES DESIGN

İSTANBUL VİLLA DEKORSAYONU

ARCHES DESIGN
ARCHES DESIGN
ARCHES DESIGN

İstanbul son yıllarda merkezin dışında yeni oluşturulan yerleşim yerleriyle daha da büyüdü. Hatta öyle ki son on yılda şehre yeni belediyeler eklendi. Bu tip yerleşim yerlerinden biri de Esenyurt. Şehrin keşmekeşinden uzak ve daha sakin bir bölge olan Esenyurt yüzlerce konut projesiyle İstanbul'un son dönemlerde en çok rağbet gören bölgelerinden biri oldu. Bölge sadece tek model toplu konut projeleriyle değil, kişiye özel tasarımlara yer verilen müstakil evlerden oluşan sitelerle de dikkat çekiyor. Ardıçlı Evler Sitesi de bu sitelerden biri. Geçtiğim hafta bu sitede Arches Design'ın imzasını taşıyan bir ev en çok okunan yazılarımız arasına girdi. Siz de bu şık aile evini buradan keşfedebilirsiniz. 

Bursa’da siyah ve beyazın aşkı

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar'ın çalışmalarını Top 5 yazılarımızda görmeye alışkınız. Gri, siyah ve beyazı ustalıkla kullanan iç mimar, bu haftada en çok okunanlar arasında yer aldı. Bursa'da bulunan siyah beyaz ağırlıklı daire başarılı iç mimarın çoğu zaman tercih ettiği bordo tonlarla renklendirilmiş. Bu nefes kesen daireyi buradan inceleyebilirsiniz. 

Sıradan bir villanın olağanüstü dönüşümü
Bu yazılardan hangisi sizin favorinizdi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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