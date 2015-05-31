Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta da homify'da öne çıkan yazılardan oluşan bir seçki hazırladık. Bu hafta homify'a fazla vakit ayıramadıysanız bu yazının hoşunuza gideceğinden hiç kuşkumuz yok. Geçen haftaya damgasını vuran yazıları bir kez daha hatırlama şansınız olacak.
Bu hafta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden beş farklı ev en çok okunan yazılarımızdan oldu. İkisi İstanbul'da birisi Edirne'de, birisi Hatay'da ve birisi Bursa'da bulunan evlerin hepsi de birbirinden güzel ve şıktı. Lafı fazla uzatmadan geçen haftanın en popüler yazılarını hatırlamaya başlayalım.
Bir daireyi dekore ederken belli bir tarzı benimseyip, dekorasyonu o tarzın ilkelerine göre gerçekleştirmek mümkün olduğu gibi farklı tarz ve üsluplardan faydalanarak eklektik bir yaklaşım yürütmek de mümkün. Edirne merkezli Vizyon Mimarlık Uzunköprü ilçesindeki bu evin dekorasyonunda böyle bir yol izlemiş. Genelinde modern ve klasik tarz unsurlarını bir arada görebileceğiniz bu evi keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli.
Her dilde dış görünüşün aldatıcı olduğuna dair bir ata sözüne rastlamak mümkündür. Farklı kültürlerin üzerinde anlaştığı bu durum aslında gerçekten de doğrudur. Bir şey hakkında kanıya varmak için dışını değil içini de görmek gerekir. Tıpkı Hatay merkezli Deça Mimarlık imzasını taşıyan bu ev gibi. Dışından gayet modern görülen villanın iç mekanında daha çok klasik unsurlara yer verilmiş. Sonuçta şık ve zarif bir ev ortaya çıkarılmış. Siz de ev dekorasyonunda klasik çizgileri seviyorsanız bu eve mutlaka göz atmalısınız. Bunun için tek yapmanız gereken burayı tıklamak.
Senemoğlu Mimarlık İstanbul'un en eski ve köklü semtlerinden bir olan Teşvikiye'de faaliyet sürdürüyor. 1998 yılında kurulan firma mimari ve iç mimari proje tasarımları, proje kontrol ve mühendislik koordinasyon danışmanlığı konusunda faaliyetler yürütüyor. Bu haftanın en çok okunan yazıları arasına firmanın imzasını taşıyan bir dubleks daire de girdi. İstanbul'da bulunan dubleks pastel renklerin ağırlıkta olduğu ancak canlı renklerle de hareket kazandırılan bir ev olarak dikkat çekiyor. Bu evi merak ediyorsanız böyle buyurun.
İstanbul son yıllarda merkezin dışında yeni oluşturulan yerleşim yerleriyle daha da büyüdü. Hatta öyle ki son on yılda şehre yeni belediyeler eklendi. Bu tip yerleşim yerlerinden biri de Esenyurt. Şehrin keşmekeşinden uzak ve daha sakin bir bölge olan Esenyurt yüzlerce konut projesiyle İstanbul'un son dönemlerde en çok rağbet gören bölgelerinden biri oldu. Bölge sadece tek model toplu konut projeleriyle değil, kişiye özel tasarımlara yer verilen müstakil evlerden oluşan sitelerle de dikkat çekiyor. Ardıçlı Evler Sitesi de bu sitelerden biri. Geçtiğim hafta bu sitede Arches Design'ın imzasını taşıyan bir ev en çok okunan yazılarımız arasına girdi. Siz de bu şık aile evini buradan keşfedebilirsiniz.
Niyazi Özçakar'ın çalışmalarını Top 5 yazılarımızda görmeye alışkınız. Gri, siyah ve beyazı ustalıkla kullanan iç mimar, bu haftada en çok okunanlar arasında yer aldı. Bursa'da bulunan siyah beyaz ağırlıklı daire başarılı iç mimarın çoğu zaman tercih ettiği bordo tonlarla renklendirilmiş. Bu nefes kesen daireyi buradan inceleyebilirsiniz.