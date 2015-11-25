Önce & Sonra: Yükseklikler

Evlerimizi dekore ederken bir çok sıkıntı ile karşılaşırız. Bu sıkıntıların başında da çatı yüksekliği fazla olan alanlarda, duvarların ve zemin ile tavan arasındaki mesafenin fazla olmasından kaynaklanan kötü görünümü nasıl ortadan kaldıracağımız problemi gelir. Çatı yüksekliğinin fazla olması, oda içerisinde geniş ve boş bir hacmin bulunması odaya girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şeydir. Bu boşluğu ortadan kaldırmak ve dekore ederek zarif bir görünüm kazandırmak için, oda içerisine farklı mobilyalar kullanabilir, separatörler ile ayrılmış alanlar oluşturarak oda içerisinde yer alan ve göze batan bu boşlukları ortadan kaldırmış, gizlemiş olursunuz. Ahşap döşemeler ve cam tavanlar yaparak duvarları kullanabilir, yükseklikten kaynaklı boşluğu ortadan kaldırabilirsiniz. Çatısı yüksek alanlarda dekorasyon bütünlüğü yakalamak, renk uyumu oluşturmak, görsel bir bütünlük oluşturmak zor olduğundan dikkatli olmalı, seçimlerinizi titiz bir şekilde yapmalı, dekorasyon yapılacak olan alan için özel bir planlama yapılarak sonrasında dekore edilmelidir.