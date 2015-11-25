Önce & Sonra: Yükseklikler

Evlerimizi dekore ederken bir çok sıkıntı ile karşılaşırız. Bu sıkıntıların başında da çatı yüksekliği fazla olan alanlarda, duvarların ve zemin ile tavan arasındaki mesafenin fazla olmasından kaynaklanan kötü görünümü nasıl ortadan kaldıracağımız problemi gelir. Çatı yüksekliğinin fazla olması, oda içerisinde geniş ve boş bir hacmin bulunması odaya girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şeydir. Bu boşluğu ortadan kaldırmak ve dekore ederek zarif bir görünüm kazandırmak için, oda içerisine farklı mobilyalar kullanabilir, separatörler ile ayrılmış alanlar oluşturarak oda içerisinde yer alan ve göze batan bu boşlukları ortadan kaldırmış, gizlemiş olursunuz. Ahşap döşemeler ve cam tavanlar yaparak duvarları kullanabilir, yükseklikten kaynaklı boşluğu ortadan kaldırabilirsiniz. Çatısı yüksek alanlarda dekorasyon bütünlüğü yakalamak, renk uyumu oluşturmak, görsel bir bütünlük oluşturmak zor olduğundan dikkatli olmalı, seçimlerinizi titiz bir şekilde yapmalı, dekorasyon yapılacak olan alan için özel bir planlama yapılarak sonrasında dekore edilmelidir.
Bu fotoğraftaki ilk görüntü, metal kirişler ile oluşturulmuş beşik çatı modeliyle muhteşem bir doğal aydınlatma sağlanmıştır. Bu sistem bütün sanayide loft bir şekilde kullanılmıştır. Bu eski gümüş fabrikası sanatçı Andy Warhol için alüminyum folyo ile kaplanmış, vaftiz duvarları oluşturularak sanat etkinlikleri, partiler düzenlenecek alan haline getirilmiştir.
Tüm boş alan ikiye ayrılmış, çift yükseklikler ile bir sosyal alan oluşturulmuştur. Bu sosyal alan geniş pencere ile tam ışık alan, depolamak ve muhafaza alanları oluşturmak için nişlerin açıldığı, diğer boşlukların birbiri ile bağlanması için dikey çubuklar ile kesişmiş bir asma kat oluşturulmuştur. İlk katta mutfak, ikinci katta ise çalışma odası ve yatak odası ile tuvaletler bulunmaktadır.
Resimde yer alan bu kırmızı duvar, yemek masası ve mutfak için ayırıcı seperatör olarak iki farklı alan oluşturması amacıyla kullanılmıştır. Bu ayırıcı seperatör bir kutu üzerine bant sararak oluşturulmuş ve üst kattan başlayarak zemine kadar ayırıcı olarak kullanılmıştır.
Mimarlar için bu kırık, pis ve eski pencereler hem boşluk gidermek hem de büyüleyici bir alan yaratmak için önemli bir teşviktir. Tavan bölümünde ise, koyu bir tepe çatı oluşturulmuş, bu tepe üzerine üç uva yapılarak bu yuvaların çapraz açılması ile havalandırma oluşturulmuştur.
Pencere çerçeveleri, dikey şeritler metal ile sınırlandırılmış ve cam bölmeler ile sabitlenmiştir. Avila ise bu pencere çerçevesi yerine; eşsiz, iki yatay şeritten çerçeveli, birinci derece görsel falls açılır pencereler oluşturmuştur. Avila'nın yaptığı pencere çerçevelerinde, yapı malzemesi olarak ahşap çatı makaslarında kullanılan ahşap ve metal karışımı var. Pencere çerçevesi altında ise, tüm duvar boyunca kırmızı bir mobilya ile dekorasyon tamamlanmıştır.
Bir başka çatı özelliği olarak, saf ve sade mobilyalar kullanılmıştır. Duvar üzerinde hiç priz veya aydınlatma anahtarı bulunmazken, alçıpan veya başka bir kaplama malzemesi kullanılmamış, tuğla duvar olduğu gibi çıplak bırakılmıştır. Tüm malzemeler çıplak ve olduğu gibi korunmuş, çatı makas ve tuğla duvar tüm estetikliği ile sergilenmiştir.