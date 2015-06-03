Art Deco mutfaklar

Art Deco kavramını mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ama nedir bu Art Deco? Art Deco, 1920li yıllarda ortaya çıkan ve o günden bugüne sayısız insanın gönül verdiği bir tasarım ve sanat tarzıdır. Geleneksel olana meydan okuyan, bolluk ve kapsamlılığın sembolize edildiği bir tarzdır. Genellikle zengin renkler, cesur geometrik şekiller ve bolca kullanılan süslemeler karakterize eder Art Deco'yu. Bugün bile dünyanın her yerinde Art Deco tarzında inşa edilmiş pek çok yapı görmek mümkündür. Örneğin New York'taki karakteristik Chrysler binası bunlardan biridir. Art Deco, sinemadan mimariye, modadan arabalara ve bugünkü örneğimizde olduğu gibi mutfaklara kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Bu tarzda dekore edilen mutfakların bazıları ilk anda dikkat çekerken, kimileri de küçük detaylarda saklanmış ve Art Deco unsurlarını başka mutfak tasarım temalarıyla birleştirmişlerdir. Sizler için moodern Art Deco mutfaklarının en seçkin örneklerinden bir derleme yaptık.
2013 yılında gösterime giren The Great Gatsby filmi sayesinde, Art Deco 20li yıllardaki o şanlı günlerine geri döndü. Art Deco'nun en önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi cesur bir geometri, özellikle de kıvrımlı hatlara sahip şekillerdir. Designer Kitchen by Morgan imzasını taşıyan bu mutfak, kıvrımların etkisini maksimum düzeyde kullanıyor. Mutfak dolaparındaki camlarda bulunan dekoratif detaylarla birlikte, bu mutfakta Art Deco etkisi belirgin biçimde kendini gösteriyor.
20li ve 30lu yılların Art Deco tarzından ilham alan bu mutfaktaki ise yine kıvrımlı hatların kullanıldığını görüyoruz. İddialı bar tipi sandalyeler, dışa doğru uzanan bir yapıdaki kıvrımlı bankoyla mükemmel bir uyum içindeler. Bu modern mutfağın bir diğer dikkat çeken yönü ise, tavan penceresinin ve bahçeye açılan geniş cam kapıların da yardımıyla son derece başarılı bir doğal aydınlatma yapılmış olması.
İddialı renklerin yanı sıra, siyah ev beyazın yoğun kullanımı ve parlak yüzeyler de Art Deco'yu tanımlayan özellikler arasında yer alır. Bu mutfakta siyah ve beyazın kullanımının adeta yeni bir düzeye taşındığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mutfak donatılarında tercih edilen parlak metal yüzeyler ise renk tercihlerini daha da öne çıkarıyor.
Koyu renk ahşap kullanımı Art Deco tarzından dizayn edilen iç mekanlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Oldukça sıradışı bir stildeki bu mutfakta yine kıvrımlı hatlarla karşılaşıyoruz. Son derece parlak bir yüzeye sahip zemin ise, mutfaktaki diğer unsurların daha da fazla ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.
Yine siyah ve beyaz kullanımın ve kıvrımlı hatların ön planda olduğu bu yemek masasında da Art Deco izlerini görmek mümkün. Buna karşın arka planda gördüğümüz mutfakta, daha muhafazakar ve sade bir tasarım çizgisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Bu da hem yemek odası hem de mutfak olarak işlevlenen bu geniş alanda güçlü bir kontrast yaratarak her iki bölümün vurgusunu bir kat daha arttırıyor.
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