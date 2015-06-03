Art Deco mutfaklar

Art Deco kavramını mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ama nedir bu Art Deco? Art Deco, 1920li yıllarda ortaya çıkan ve o günden bugüne sayısız insanın gönül verdiği bir tasarım ve sanat tarzıdır. Geleneksel olana meydan okuyan, bolluk ve kapsamlılığın sembolize edildiği bir tarzdır. Genellikle zengin renkler, cesur geometrik şekiller ve bolca kullanılan süslemeler karakterize eder Art Deco'yu. Bugün bile dünyanın her yerinde Art Deco tarzında inşa edilmiş pek çok yapı görmek mümkündür. Örneğin New York'taki karakteristik Chrysler binası bunlardan biridir. Art Deco, sinemadan mimariye, modadan arabalara ve bugünkü örneğimizde olduğu gibi mutfaklara kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Bu tarzda dekore edilen mutfakların bazıları ilk anda dikkat çekerken, kimileri de küçük detaylarda saklanmış ve Art Deco unsurlarını başka mutfak tasarım temalarıyla birleştirmişlerdir. Sizler için moodern Art Deco mutfaklarının en seçkin örneklerinden bir derleme yaptık.