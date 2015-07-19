Bin teraslı bir villa

Almanya'nın Lorch-Waldhausen bölgesinde yer alan bu ilginç yapının sahipleri, villanın yapımına imkan verecek projeye izin alabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalmışlar. Yalnızca iki katlı ve geleneksel Alman çatı mimarisine sahip yapılara izin veren eski imar planının modern binalara da izin verecek şekilde değiştirilmesi için bekleyerek geçen yıllar ve şehir konseyi toplantılarına harcanan çok uzun saatlerden sonra, nihayet villanın yapımı için vize alınabilmiş. Ardından da Brügel_Eickholt Architekten firmasının yapımını üstlendiği bu şık villa nihayet hayata geçirilebilmiş. Geleneksel Alman mimarisinden oldukça farklı bir tarza sahip bu ilginç villaya gelin biraz daha yakından bakalım.
Kübik dizaynı, düz çatısı, çok sayıda farklı boyutta penceresi ve minimalist dış görünümünün karakterize ettiği bu villa, Bauhaus tarzından ilham alarak tasarlanmış. Her ne kadar Bauhaus tarzı da Almanya kökenli bir çizgi olsa da, kuşkusuz Almanya'nın konut alanlarında sıklıkla görülebilecek türden bir bina değil bu. Geleneksel Alman evlerine göre fazlasıyla modern, köşeli ve minimal bir tasarıma sahip. Aynı zamanda bu minimal tarza rağmen, özellikle de bulunduğu bölge itibariyle oldukça iddialı bir villa olduğunu belirtmeye sanıyoruz gerek yoktur.
Kıta Avrupası'ndaki şehir yerleşimleri genellikle oldukça düz zeminlere sahiptir. Şehirlerin çok iyi planlanabilmesinin sebeplerinden biri de budur. Bu durumun bisiklet kullanımı için elverişli olması gibi başka yan avantajları da vardır kuşkusuz. Fakat bu villa hafif de olsa eğimli bir arazi üzerine kurulmuş. Aslına bakarsanız eğimli zeminler de her zaman kötü değildir. Doğru yararlanıldığı takdirde ortaya bu eğimden yararlanan başarılı tasarımlar çıkabilir. Buradaki uygulama da bu başarılı tasarımlardan biridir dersek herhalde yanlış olmayacaktır.
Bahçenin karolarla eve doğrudan bağlanan kısmının iki farklı yükseklikteki iki parçaya bölündüğünü görüyoruz. Bu da farklı odalara ait farklı bahçeler gibi bir izlenim yaratıyor. Ayrıca her iki bölüme açılan odalarda bulunan geniş cam kapılar, iç ve dış mekan bütünleşmesini çok başarılı biçimde sağlıyor.
Merdivenler çok katlı evler söz konusu olduğunda tıpkı mutfak ya da banyo gibi vazgeçilmez, temel bir bölüm haline gelirler. Bununla birlikte merdivenin doğru yerleştirilmesi, mümkün olduğunca az alan kaplayarak mümkün olan en yüksek ferahlığı ve rahat ulaşımı sunabilmesi hayati önemdedir. Bir evin kötü planlandığını merdivenlerine bakarak söyleyebilirsiniz. Merdiven çok fazla yer kapladığı halde kesinlikle rahat bir geçişe izin vermiyorsa, kuşkusuz o evin planında bir hata var demektir. Fakat bu modern villanın hemen her unsurunda olduğu gibi merdivenlerinde de bir hata bulmak kolay değil. Hata bulmak bir yana, merdiven boşluğuyla da beraber düşündüğümüzde adeta bir sanat eseriyle karşılaştığımızı söylemek yanlış olmaz. Birinci sınıf ahşaptan sıradışı bir işçilik kalitesiyle imal edilen merdienler, cam trabzanların da eklenmesiyle görülmeye değer bir hale gelmiş.
Doğrudan bahçeye açılan son derece geniş cam kapılar sayesinde, manzara adeta oturma odasının doğal bir uzantısı haline gelmiş. Belki de bu sebepten, oturma odasında fazla iddialı mobilyalara ve yorucu bir tasarıma yer verilmemiş. Rahatlığı ve ferahlığı ön planda tutan mobilyalar kullanılmış ve estetik oluşturma görevinin büyük bir kısmı manzaraya verilmiş. Manzaranın bu görevin altından kalkamadığını söylemek ise büyük bir haksızlık olur gerçekten.
Türkiye'de bulunan sıradışı bir villaya göz atmak isterseniz, Çeşme'de baştan çıkarıcı bir villa yazımıza da göz atabilirsiniz.