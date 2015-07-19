Bin teraslı bir villa

Doğrudan bahçeye açılan son derece geniş cam kapılar sayesinde, manzara adeta oturma odasının doğal bir uzantısı haline gelmiş. Belki de bu sebepten, oturma odasında fazla iddialı mobilyalara ve yorucu bir tasarıma yer verilmemiş. Rahatlığı ve ferahlığı ön planda tutan mobilyalar kullanılmış ve estetik oluşturma görevinin büyük bir kısmı manzaraya verilmiş. Manzaranın bu görevin altından kalkamadığını söylemek ise büyük bir haksızlık olur gerçekten.

Türkiye'de bulunan sıradışı bir villaya göz atmak isterseniz, Çeşme'de baştan çıkarıcı bir villa yazımıza da göz atabilirsiniz.