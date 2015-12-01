Tarihi bir binanın şaşırtıcı dönüşümü

Evin arka tarafında ancak şehir manzarasına yukarıdan bakan teras; manzarası, geniş alanı, bol güneş alabilen lokasyonuyla cezbedici yaz mevsimleri vaad ediyor. Hem şehre hakim, hem de şehrin dışında, sakin ve dingin bir yerde country tarzının bu en başarılı örneklerinden biri olan bu evde güzel bir yaz mevsimi geçirmeyi kim istemez ki!!

Country tarzı insanları şaşırtmada asla başarısız olmuyor!!!

Bu yazıdan hoşlandıysanız ve dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız yakın zamanda sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Önce & Sonra: Bir sahil evinin büyük değişimi’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.