Tarihi bir binanın şaşırtıcı dönüşümü

Bugünkü yazımızda yine bir dönüşüm projesini ele alıyoruz. Bu seferki durağımız Atlantik Okyanus’unda Portekiz’e bağlı bir ada olan Madeira adasında bir semt olan Sao Vicente. Hem ulusal hem uluslararası alanda ödül sahibi olan MSB Arquitectos firması tarafından dönüşümü yapılan tarihi kalıntılar, bugün size tanıtacağımız yapının çekirdeğini oluşturuyor. Farklı zamanlarda farklı eklentilerle genişlemiş bu yapı geçmişin mimari tarzlarına da saygı duyularak ve yerel özellikleri yine yansıtacak bir biçimde ancak yeni bir yorumla bir dönüşümden geçirilmiş. Böylece dönüşümü üstlenen mimarlar bu kalıntılara eski ihtişamını yeniden kazandırmayı başarmışlar. Bu konuda ne kadar başarılı olduklarını, kalıntıların eski ve dönüşümden sonraki fotoğraflarına yakından bakarak incelemeye çalışalım.
Madeira adasının kırsal kesiminde yer alan ve buna binaen kırsal bir tarza sahip eski bina geçmişin ve geçmiş tarzların izlerini taşıyan çatısı, yine tarih kokan bir fırınıyla, her ne kadar bir harabe olsa da aslında bu tam da dönüşüm projelerini seven mimarları cezbedecek bir çekim merkezi adeta. Geçen yıllar içinde yavaş yavaş, yer aldığı doğanın içinde kaybolmaya başlayan binanın bu gizemli duruşu da ayrı bir çekicilik kaynağı olmuş.
Yapının başka bir açıdan görünümü. Arka tarafta ikinci bir dış merdiven var. Bu arka taraftaki kısım gördüğünüz gibi iki katlı. Mimarlar projeyi gerçekleştirirken pencerelerle birlikte, en dayanıklı kısımları yıkmadan bıraktılar, ki bunlar çoğu zaman küçük ve büyük duvarlardı. Sonuç ise gerçekten inanılmaz oldu. Aşağıdaki fotoğraflarda binanın yeni halini gördüğünüzde gerçekten çok şaşıracaksınız!!
Oldukça eğimli bir arazide yer alan ve dolayısıyla kot farkı nedeniyle önden iki katlı arka taraftan ise bir kat ve bir teras şeklinde görünen binanın yeni hali. Yandaki arazide yer alan dikdörtgen şeklindeki küçük kule tarzı yapının harabeleri de dahil edilip daha geniş bir alan sağlanmış. Geçmişteki fotoğraflarda gördüğümüz fırın da geçmişe saygı amacıyla yenilendi ve yerini korudu. Mekanın hem dükkan (cafe, restaurant) hem de konut olarak kullanılma imkanı var. Vadiye ve bağlı bulunduğu köye yukarıdan bakan muhteşem manzarasıyla gözleri kamaştıran bir yapı haline dönüşmüş bu eski harabe yapı.
Dikkatle seçilen bir kırmızı tona boyanan yapı bir yandan modernleştirilirken, diğer yandan da karakteristik özelliklerini ve country tarzını kaybetmemesine özen gösterilmiş. Bu country ayrıntılardan biri de bu gri eşiği ve masif ahşaptan yapısıyla bu büyüleyici kapı. Yine country tarzına uyan ve şıklığıyla göz okşayan taş merdivenler de okuyucularımızın dikkatinden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.
Bu fotoğraftaki açıdan evle ilgili her ayrıntıyı daha rahat görebiliriz. Ev artık çok daha geniş bir alana sahip. Modern vuruşlarla başarılı bir dönüşüm gerçekleştirilirken kırsal ve yöresel özellikler de mümkün olduğunca kourunup yansıtılmış. Yeni bir çatı, yeni bir teras, yeni bir renk hakim artık. Bahçe peyzajı da oldukça başarılı yapılmış, taştan duvarlar country tarzına gayet uygun.
Evin arka tarafında ancak şehir manzarasına yukarıdan bakan teras; manzarası, geniş alanı, bol güneş alabilen lokasyonuyla cezbedici yaz mevsimleri vaad ediyor. Hem şehre hakim, hem de şehrin dışında, sakin ve dingin bir yerde country tarzının bu en başarılı örneklerinden biri olan bu evde güzel bir yaz mevsimi geçirmeyi kim istemez ki!!
Country tarzı insanları şaşırtmada asla başarısız olmuyor!!!
Bu yazıdan hoşlandıysanız ve dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız yakın zamanda sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Önce & Sonra: Bir sahil evinin büyük değişimi’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.