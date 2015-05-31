Sıradan bir villanın olağanüstü dönüşümü

Bir evin ana yapısını koruyarak yenilemeye çalışmak, çoğu kez onu sıfırdan inşa etmekten çok daha zordur. Eski bir evin karakterini koruyarak onu modern bir görünüme kavuşturmak ise gerçekten herkesin başarabileceği bir iş değildir. Zone Architekten mimarı Nikola Popovic, bu türden bir görevi başarıyla yerine getirebilmiş yetenekli bir tasarımcı. Bu yazımızda Viyana'da bulunan ve Popovic tarafından adeta baştan yaratılan eski bir evin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Eski hali ile son durumu arasında gerçek anlamda büyük bir uçurum var bu yapının. Öyle ki bu sokakta bir adres arıyor olsanız, aynı evin önünden geçtiğinizi fark etmeniz dahi oldukça güç. Gelin muhteşem bir dönüşüme sahne olan bu ilginç yapıya biraz daha yakından bakalım.
İlk bakışta dikkat çekmeyen, sıradan bir evle karşı karşıyayız. Bugünün mimari trendlerine uygun modern bir yapı olduğunu söylemek güç. Sıradan bir aile evinden fazlası değil. Buna karşın cadde üzeri konumu ve şehir merkezi için görece geniş sayılabilecek arazisi ile bir potansiyel vaat ettiği de dikkatli gözlerden kaçmıyor. Fakat bu potansiyelin ele alınması ve işlenmesi gerekiyor. Yetenekli bir mimar buradan harika bir iş çıkarabilir gerçekten. Çokça emek gerekebilir, ama sonuçlar emeğin karşılığını verecektir.
Az önce gördüğünüz evin buradakiyle aynı yapı olduğuna inanmak gerçekten kolay değil. Aynı cepheden çekilmiş bu fotoğrafta bile, en küçük detayına varana dek her şeyin değiştiğini görüyorsunuz. Buna karşın evin eski hali tamamen kaybolmuş değil aslında. Ana yapı korunmuş ve üzerine çok çeşitli eklentiler yapılarak bina bu hale getirilmiş. Caddeye bakan demir parmaklıkların dahi kaldırılıp yerine daha modern bir bahçe duvarı uygulaması koyulmuş olması, evin tanınmasını daha da güçleştiriyor. Bir bina tanınmamak için kılık değiştirse, herhalde ancak bu kadar başarılı olabilir. Siz de böyle bir işe kalkışmak niyetindeyseniz, evin ön cephesine kapı numaranızı yazdığınıza emin olun, zira postacınız sizi bulmakta güçlük çekebilir.
Evin son haline cadde tarafından baktığınızda, çok fazla bir fikir edinemeyebilirsiniz. Ön cephe evle ilgili çok şey söylemiyor. Fakat arkadaki bahçeyi görüp bir de bu cepheden baktığınızda, yapı bütün ihtişamıyla ortaya seriliyor adeta. Bunun yanında ön cepheden oldukça küçük görünen binanın, aslında yamaçta olduğunu ve tam dört katlı olduğunu da ancak bahçeden baktığınızda görebiliyorsunuz. Adeta İsviçre'den bir dağ manzarasını andıran muhteşem bahçeye için ise diyecek çok fazla bir şey yok, zira her şey ortada.
Evin dış görünüşü son derece güzel ve iddialı. Fakat iç donatıları da görünümünün gölgesinde kalmayacak ciddi bir lüks çıtasına işaret ediyor. Ev ölçülerine göre oldukça büyük olan ve doğrudan bahçe manzarasına bakan bu kapalı havuz bu konuda daha iyi fikir verebilir. Evin en alt kısmında yer alan havuz, aynı zamanda doğal ışıktan gayet iyi yararlanıyor ve mevsim uygun olduğunda neredeyse yarı açık bir havuz olarak da kullanılabilecek bir konumda.
Mutfaktan itibaren yemek odasını da içine alan oldukça geniş bir açık alanın son halkası konumundaki oturma odası, ünvanını hak eden görkemli bir tasarıma sahip. Sıradan bir fabrikasyon oturma grubunda bulamayacağınız ölçüde bir büyüklüğe sahip olan oturma grubu, bahçe herhangi bir eşya ya da aksesuar gerektirmeyecek kadar iddialı bir dekorasyon unsuru olarak öne çıkıyor. Oda aynı zamanda manzaraya da hakim konumda.
Adeta bir mutfak fuarındaki konsept standını andıran açık mutfak bölümü ise gerçekten görülmeye değer. Yemek yapmanın yanı sıra, arkadaşlarınıza şölen gibi bir akşam yemeği sunmak için de yeteri kadar alan vaat ediyor.
Evin bulunduğu yamaç muhteşem bir tepe manzarasına hakim ve bütün katlardan bu manzarayı izlemek mümkün. Fakat harika mimarisi yalnızca dışarıda değil içeride de bir manzara yaratıyor. Örneğin havada duruyor gibi görünen bu merdivenler bile başlı başına seyirlik bir malzeme sayılabilir.
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