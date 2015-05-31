Sıradan bir villanın olağanüstü dönüşümü

Evin bulunduğu yamaç muhteşem bir tepe manzarasına hakim ve bütün katlardan bu manzarayı izlemek mümkün. Fakat harika mimarisi yalnızca dışarıda değil içeride de bir manzara yaratıyor. Örneğin havada duruyor gibi görünen bu merdivenler bile başlı başına seyirlik bir malzeme sayılabilir.

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