Klasik detaylar, modern bir yapı

Meteor 2 isimli bu konut modern detaylar ile geleneksel mimarinin ustaca harmanlandığı geniş ve güzel bir yapı. İki kattan oluşan yapının zemin katını oturma odası, yemek odası, mutfak ve ekstra bir oda oluşturuyor. Tamamen açık planlı bir mekan olan yaşam alanı bu nedenle son derece geniş ve ferah bir yapıya sahip. Zemin katta yer alan oda ise misafir odası ya da çalışma odası olarak kullanılabilir. Zemin kat aynı zamanda sürgülü cam kapılar ile kapatılarak kış bahçesi haline dönüştürülebilen geniş bir verandaya da ev sahipliği yapıyor. Üst katta ise üç adet geniş yatak odası, büyük bir banyo ve geniş bir holde konumlanan oturma – dinlenme alanı yer alıyor.
Mimarlık firması Biuro Projektowe MTM Styl tarafından tasarlanan konutun çatısı, soğuk ve karlı Polonya iklimine uygun şekilde dik bir eğilme sahip ve antrasit renginde modern bir malzeme kaplanmış. Zemin katın ortasında yer alan ve tüm yaşam alanını ısıtan şömine ise soğuk günlerde sıcak bir ortam yaratıyor.
Geniş bir bahçesi de olan konutun yan cephesinde kış soğuklarında kapalı bir kış bahçesi olarak kullanılabilecek güzel geniş ve ferah bir verandası bulunuyor. Verandanın üstünde ise ebeveyn yatak odasının balkonunu görebilirsiniz.
Yapının bünyesinde kapalı bir de otopark mevcut. Konutun büyük olmasının avantajını yaşayan kapalı otopark binadan taşan ekstra bir çıkıntı yapmadan yerleştirilmiş.
Otopark türleri ile ilgili ’Evim için nasıl bir otopark alanı hazırlayabilirim?’ başlıklı yazımızda bina bünyesinde yer alan otopark türleri de dahil olacak şekilde birçok farklı otopark modelini inceledik, bu yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Giriş holü, mutfağı ve yemek odası zemini beyaz seramik fayansla kaplı olan yaşam alanının oturma odası kısmında ise ahşap parke kullanılmış. Yoğun olarak beyaz rengin kullanıldığı duvarlarda ise farklılık yine oturma odasında yaratılmış ve evin çatısı ve bazı diğer dış alanlarında da gördüğümüz antrasit renginde bir duvar kağıdı seçilmiş. Aydınlatma ise tüm alanda spotlar şeklide tercih edilmiş.
Çift tarafı camlı şömine hem oturma odasına hem de yemek odasına ısı veriyor. Öte yandan yalnızca fonksiyonel olarak değil görsel olarak da evi tamamlayan şık bir dekorasyon parçası olmuş. Soğuk bir iklime sahip olan Polonya için sıcacık bir ev…
Beyaz ve ahşap zeminin kullanıldığı zemin kat yaşam alanında mutfak üniteleri de aynı düzende devam ediyor. Dekorasyon son derece sade ve oldukça işlevsel. İnoks (paslanmaz çelik) buzdolabı ve diğer aletlere sahip olan mutfağın tezgahı da bu eşyalarla uyumlu olacak şekilde açık gri seçilmiş. Mekanda bulunan her bir parça ahenk içinde.
Evin giriş holü de oldukça geniş. Duvarlar ile ayrılmamış, açık planın bir parçası olan hol yuvarlak bir sütun ile desteklenmiş. Ahşap merdivenlerde cam korkuluklar kullanılmış, bu da bu alanın son derece ferah kalmasını sağlamış. Zemin katta bulunan ekstra odayı bu açıdan görebiliyoruz. Fotoğrafta görünmeyen diğer köşede ise binanın bünyesinde bulunan kapalı otoparka geçiş bulunuyor.