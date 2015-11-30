Klasik detaylar, modern bir yapı

Meteor 2 isimli bu konut modern detaylar ile geleneksel mimarinin ustaca harmanlandığı geniş ve güzel bir yapı. İki kattan oluşan yapının zemin katını oturma odası, yemek odası, mutfak ve ekstra bir oda oluşturuyor. Tamamen açık planlı bir mekan olan yaşam alanı bu nedenle son derece geniş ve ferah bir yapıya sahip. Zemin katta yer alan oda ise misafir odası ya da çalışma odası olarak kullanılabilir. Zemin kat aynı zamanda sürgülü cam kapılar ile kapatılarak kış bahçesi haline dönüştürülebilen geniş bir verandaya da ev sahipliği yapıyor. Üst katta ise üç adet geniş yatak odası, büyük bir banyo ve geniş bir holde konumlanan oturma – dinlenme alanı yer alıyor.

Mimarlık firması Biuro Projektowe MTM Styl tarafından tasarlanan konutun çatısı, soğuk ve karlı Polonya iklimine uygun şekilde dik bir eğilme sahip ve antrasit renginde modern bir malzeme kaplanmış. Zemin katın ortasında yer alan ve tüm yaşam alanını ısıtan şömine ise soğuk günlerde sıcak bir ortam yaratıyor.