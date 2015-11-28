Yeni daire seçimi ile ilgili ipuçları

Evinizi yenilemek veya yeni bir şehirde farklı bir ev satın almak ve yeni bir hayata merhaba demek istiyorsanız, işiniz nedeniyle farklı bir şehirde yaşamak zorunda kalıyorsanız yeni evinizi seçerken dikkat etmeniz gereken bir çok nokta vardır. Yeni hayatınızı kolaylaştırmak, evinizin tadını çıkarmak için bu noktalara dikkat etmeli ve evinizi dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Ev seçiminde öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken nokta ev ulaşımın kolay bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğidir. Bir nevi lokasyon olarak tanımlayabileceğimiz bu durum evimizden şehir merkezine, alış veriş için gideceğimiz alış veriş merkezlerine, arkadaşlarımızla buluşarak vakit geçireceğimiz cafe, lokanta ve yemek yiyebileceğimiz yerlere kolay bir şekilde ulaşacağımız lokasyonda olmalıdır. Lokasyon belirlerken aynı zamanda şehrin gürültüsünden, kalabalıklığından ve sık yan yana sık evlerin yer aldığı bölgelerden uzak olmalıdır. Bu şekilde evimizi en iyi lokasyondan seçmiş oluruz. Ulaşımın kolay olması ile arabamız olmasa da toplu ulaşım araçları ile kolayca ulaşım sağlayabiliriz. Yeni bir hayatı, daha yaşanabilir kılmak, daha keyif alarak yaşamak için evimizin lokasyonu şehrin en ideal yerinde olamalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı olarak kişiliğimize göre tercih yapabilmemizdir. Eğer şehrin merkezinde olmayı kendimiz açısından daha yaşanabilir görüyorsak, gürültü ve kalabalığı sorun etmiyorsak şehir merkezinde istediğiniz gibi bir seçim yapabilirsiniz. Yeni eviniz için önceden gidip evinizi ziyaret etmeli, evinizin bulunduğu bölgeyi inceleyerek eviniz hakkında ve bölgeniz hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yeni evinize ve evinizin bulunduğu bölgeye yapacağınız ziyaret sayesinde edineceğiniz bilgiler ile evinizi değilştirebilir veya taşınma sürenizi kısaltabilirsiniz.
Ev seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken ikinci önemli nokta; evimizin şekli ve yapısal özellikleridir. Lokasyon olarak ideal bir bölge de tercih edeceğimiz ev bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilir nitelikte olmalıdır. Evler barınma alanları olarak kabul edilse de insanların dinlenebileceği, rahat edebileceği, istedikleri gibi süsleyebilecekleri, kişisel olarak bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Yeni satın alacağınız veya taşınacağınız evin duvarları farklı duvar kağıtları ve yapışkanlı folyolar ile süslenebilir olmalı, oda sayısı tüm aile bireyleri için yeterli olmalı, oda genişlikleri istenilen ölçülerde olmalıdır. Bu saydığımız özellikler kulağa basit gibi gelse de ev içerisinde yaşayacak olan bireyler açısında çok önemlidir. Yeni yaşam alanına uyum sağlarken uyum sürecini kolay atlatmanızı sağlayacak olan bu detaylar istediğiniz özelliklerde olmalıdır.
Yeni bir hayata başlayacağınız yeni evimizde, önemli olan noktalardan birisi de ihtiyaç duyacağınız yaşamsal ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlayan merkezlerin evinize yakın olması veya trafiğe takılmadan kısa sürede bu merkezlere ulaşabilir olmanızdır. Günümüzde insanların iş dışında en çok yoruldukları ve stres oldukları alanlar araç trafiği olduğu için seçeceğiniz ev trafiğe takılmayacağınız yol güzergahlarına yakın olmalıdır. Trafik olmadan, kolayca ulaşım sağlayacağınız bölgelerde tercih edeceğiniz evler ile hem yaşamınızı kolaylaştırmış olacak hem de hayatınızın bir bölümünü araç trafiği içinde geçirmek zorunda kalmayacaksınız. Yeni evinizi seçerken zorluk çekiyorsanız homify sitesini ziyaret ederek yeni bir ev için dikkat etmeniz gereken özelliklerin neler olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.
Yeni bir hayata başlayacağınız için yeni evinizi önceden gidip ziyaret etmelisiniz. Yapacağınız küçük bir ziyaret ile yeni evinizin istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını, ihtiyaçlarınıza cevap verip vermediğini taşınmadan önce kendi gözlerimiz ile görerek evimizi tanımalıyız. Evimizin bulunduğu bölgenin özelliklerini inceleyerek yaşam şeklimize, tarzımıza uygun mu, kişisel olarak yaşayabileceğimiz bir alan mı, yada istediğimiz merkezlere ulaşım konusunda ne kadar pratik bir alanda olduğu konularında bilgi sahibi oluruz. Hayatımızı devam ettireceğimiz evin, kişiliğimize uygun bir şekilde dekore edilip edilmediğini, istediğimiz gibi dekore etme konusunda zorluk çıkarıp çıkarmayacağı konularında analizler yaparak eve taşınmadan önce evimiz hakkında detaylı ve ayrıntılı bilgi sahibi olabilir, yeni hayatımızı en temelinden sağlam bir şekilde inşa edebiliriz.
Yeni evimizi satın almadan önce, evimizin bulunduğu tüm bölgeyi titizlikle incelemeliyiz. Evimizi çevreleyen tüm bölge, evimizin ihtiyaçlarına ve kişisel ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda olmalıdır. Bu nedenle yeni evinizi seçmeden önce kişisel ihtiyaçlarınızın neler olduğunu belirleyip sosyal ve kültürel anlamda bu ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir bölge seçmelisiniz. Bir anlamda evinize göre bölge değil ihtiyaçlarınıza göre bölge ve bölgeye göre ev seçimi yapmalısınız. Bu sayede hem istediğiniz özelliklere sahip ve lokasyon olarak iyi bir ev sahibi olacak hem de kültürel ve sanatsal olarak ihtiyacınız olan her türlü imkana da kavuşmuş olursunuz. Bu özellikleri ile evinizi seçeceğiniz alan çok önemli olmaktadır. İşinize olan uzaklığı da göz önüne alırsanız evinizi seçeceğiniz alanı dikkatli bir şekilde seçmeli her türlü ihtiyacınıza cevap verecek merkezlerin bulunduğu alanları tercih etmelisiniz.
Yeni hayatınız için satın alacağınız yeni evin bulunduğu alanı ve bölgeyi ziyaret ederek inceledikten sonra dikkat etmemiz gereken üçüncü nokta evimizin konumunun değerlendirilmesidir. Evimizin bulunduğu alandaki konumu önemsiz gözükse de aslında çok önemlidir. Örnek resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi yolun hemen kenarında yer alan evin giriş kapısı ve garajı yol tarafına konumlandırılmış, araba ile eve geldiğinizde kolaylıkla garaja girmeniz sağlanmıştır. Ayrıca kapalı garaj yine evin yol kenarına konumlandırılarak istediğinizde arabanızı kapalı garaja koymadan park edebilme imkanı sağlamıştır. Yeni bir ev beğenirken evin konumlandırılmasına dikkat etmeli, evin girişinin, çıkışın, bahçesinin evin neresinde konumlandırıldığı, garajınızın evinizin neresine yapıldığı gibi konum bilgilerine dikkat ederek size kolaylık sağlamasına dikkat etmelisiniz.
Yeni eviniz, eviniz için ihtiyaç duyacağınız ve her türlü yaşamsal faaliyetlerinizi karşılayacak ikmal hatlarının yakınında olmalı veya bu hatların güzergahında bulunmalıdır. İkmal hatları, insani ihtiyaçlarımızı karşılayan evimizde rahat ve kolay bir yaşam sürmemizi sağlayan tedarik kanallarıdır. Bu kanalar aracılığı ile, ev dekorasyonlarında kullanacağımız malzemeler, yaşamsal faaliyetlerimiz için gerekli yiyecekler, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek adına ikmal hatlarının evimizin yakınından geçmesi bizlere daha rahat bir yaşam fırsatını sunar.
Hayatınızı devam ettireceğiniz yeni evinizde evinizin bulunduğu bölge, lokasyon ve konum kadar önemli bir diğer faktör de evinizin iç cephe dekorasyonudur. Evinizin içinde bulunan ve dekorasyonunuzun en önemli unsurları olan duvarlar, zemin kaplaması, pencereler, dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yapacağınız inceleme ile kişisel dekorasyon fikrinize uygun, tarzınızı yansıtan bir zemin kaplaması, duvar dekorasyonu ve süslemesi ile evinize doğal ışıklandırma sağlayan pencereler bir bütün olarak dekorsyonunuza canlılık ve ferahlık katacaktır. Bu nedenle yapacağınız dekorasyon için yeni evinizin duvarları, zemin kaplamaları ve pencereler hayati öneme sahiptir.
Satın alacağınız yeni evinizde, tadilat veya onarım yapmadan taşınmak istiyor iseniz evinize küçük bir ziyaret yapmalı ve evinizde kullanılan duvar kağıtlarını incelemelisiniz. Evinizin duvarlarında kaplanmış olan duvar kağıtları istediğiniz özelliklere ve desenlere sahip değilse, kişiliğiniz yansıtan renklerde değilse yapmanız gereken bu duvar kağıtlarının sökülmesi ve yerine zevkinize uygun istediğiniz renklere sahip duvar kağıtları ile duvarların kaplanmasıdır. Duvar kağıtları evlerinizin içini güzelleştiren sizleri boya işlerinden kurtaran dekorasyon ürünleri olduğundan ve aynı zamanda dekorasyonunuza canlılık kazandıran ürünler olduğundan dikkat etmeniz gerekmektedir.