Yeni daire seçimi ile ilgili ipuçları

Evinizi yenilemek veya yeni bir şehirde farklı bir ev satın almak ve yeni bir hayata merhaba demek istiyorsanız, işiniz nedeniyle farklı bir şehirde yaşamak zorunda kalıyorsanız yeni evinizi seçerken dikkat etmeniz gereken bir çok nokta vardır. Yeni hayatınızı kolaylaştırmak, evinizin tadını çıkarmak için bu noktalara dikkat etmeli ve evinizi dikkatli bir şekilde seçmelisiniz. Ev seçiminde öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken nokta ev ulaşımın kolay bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğidir. Bir nevi lokasyon olarak tanımlayabileceğimiz bu durum evimizden şehir merkezine, alış veriş için gideceğimiz alış veriş merkezlerine, arkadaşlarımızla buluşarak vakit geçireceğimiz cafe, lokanta ve yemek yiyebileceğimiz yerlere kolay bir şekilde ulaşacağımız lokasyonda olmalıdır. Lokasyon belirlerken aynı zamanda şehrin gürültüsünden, kalabalıklığından ve sık yan yana sık evlerin yer aldığı bölgelerden uzak olmalıdır. Bu şekilde evimizi en iyi lokasyondan seçmiş oluruz. Ulaşımın kolay olması ile arabamız olmasa da toplu ulaşım araçları ile kolayca ulaşım sağlayabiliriz. Yeni bir hayatı, daha yaşanabilir kılmak, daha keyif alarak yaşamak için evimizin lokasyonu şehrin en ideal yerinde olamalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı olarak kişiliğimize göre tercih yapabilmemizdir. Eğer şehrin merkezinde olmayı kendimiz açısından daha yaşanabilir görüyorsak, gürültü ve kalabalığı sorun etmiyorsak şehir merkezinde istediğiniz gibi bir seçim yapabilirsiniz. Yeni eviniz için önceden gidip evinizi ziyaret etmeli, evinizin bulunduğu bölgeyi inceleyerek eviniz hakkında ve bölgeniz hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yeni evinize ve evinizin bulunduğu bölgeye yapacağınız ziyaret sayesinde edineceğiniz bilgiler ile evinizi değilştirebilir veya taşınma sürenizi kısaltabilirsiniz.

Ev seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken ikinci önemli nokta; evimizin şekli ve yapısal özellikleridir. Lokasyon olarak ideal bir bölge de tercih edeceğimiz ev bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilir nitelikte olmalıdır. Evler barınma alanları olarak kabul edilse de insanların dinlenebileceği, rahat edebileceği, istedikleri gibi süsleyebilecekleri, kişisel olarak bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Yeni satın alacağınız veya taşınacağınız evin duvarları farklı duvar kağıtları ve yapışkanlı folyolar ile süslenebilir olmalı, oda sayısı tüm aile bireyleri için yeterli olmalı, oda genişlikleri istenilen ölçülerde olmalıdır. Bu saydığımız özellikler kulağa basit gibi gelse de ev içerisinde yaşayacak olan bireyler açısında çok önemlidir. Yeni yaşam alanına uyum sağlarken uyum sürecini kolay atlatmanızı sağlayacak olan bu detaylar istediğiniz özelliklerde olmalıdır.

Yeni bir hayata başlayacağınız yeni evimizde, önemli olan noktalardan birisi de ihtiyaç duyacağınız yaşamsal ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlayan merkezlerin evinize yakın olması veya trafiğe takılmadan kısa sürede bu merkezlere ulaşabilir olmanızdır. Günümüzde insanların iş dışında en çok yoruldukları ve stres oldukları alanlar araç trafiği olduğu için seçeceğiniz ev trafiğe takılmayacağınız yol güzergahlarına yakın olmalıdır. Trafik olmadan, kolayca ulaşım sağlayacağınız bölgelerde tercih edeceğiniz evler ile hem yaşamınızı kolaylaştırmış olacak hem de hayatınızın bir bölümünü araç trafiği içinde geçirmek zorunda kalmayacaksınız. Yeni evinizi seçerken zorluk çekiyorsanız homify sitesini ziyaret ederek yeni bir ev için dikkat etmeniz gereken özelliklerin neler olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.