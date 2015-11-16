Evinizi satmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Evinizi satacağınız fiyatın değerini evin görünüşü önemli ölçüde etkiler. Daha önce ev satmış olun veya ilk satıyor olun, evi göstereceğiniz alıcılar ziyaret etmeden önce mutlaka genel görünüm ve temizliği gözden geçirmiş olmanız gerekir. Sağlıklı yaşam şartlarını sağlayacak bir yuva sunmadan önce, ihmal edilmiş olası bölgeleri yeniden paklamak, daha cazip hale getirmek mümkün.

Tavan köşeleri, duvar zemini ve döşeme üzeri kuytu köşeler, kapılar ve hatta pencere girintileri, denizlikler gibi birçok toz birikebilecek alanları mutlaka kontrol edin. Banyoların hijyenik görünüm sağlaması, size özel alanlarda küvette ya da lavaboda birikebilecek kalıntılar da evin daha önce nasıl kullanıldığına dair ipuçları verecektir. Mutfak ve tuvaletlerin de hijyenik kullanıma açık olması, fayansların ve derz aralıklarının gerekirse temizlenmesi gibi detaylar gözden geçirilmelidir. Kelimenin tam anlamıyla evinizin her köşesini temizlemek sizin yararınıza olacaktır.

Temizlik ve bakım için yeterince zaman bulamıyorsanız, halihazırda zaman alacak iş yükünden kurtulmak da istiyorsanız, bu iş için uzmanları tutarak kısa sürede detaylı bir temizlik ve bakım aşamasını atlatmış olursunuz. Kısıtlı zamanda temizlik aşamasını muntazam atlatabilmek için, saha önce bu işi yapmış uzmanlardan yardım almanız, evin görünümünü etkileyecek dolayısıyla değerini arttıracaktır.