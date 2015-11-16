Evinizi satmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Gayrimenkul sahibi olmak kadar satmak da külfet gerektiren bir iştir. Evinizi satmaya karar verdiyseniz, öncelikle evinizi satma sebeplerinizi belirlemeniz ve bu çizgide bir yol izleyebilirsiniz. Evler konusunda satış istatistiklerine bakılırsa, boş evlerin daha kolay ve kısa zamanda satıldığı görülüyor. Buna rağmen evinizi satmadan önce mutlaka gözden geçirmeniz gereken bazı unsurlara dikkat etmelisiniz. Evinizin değerini 20% – 25% arttıracak ev düzeni, bakım ve onarımlarla ilgili ipuçları içeren bazı başlıklar derledik.
Evinizi satacağınız fiyatın değerini evin görünüşü önemli ölçüde etkiler. Daha önce ev satmış olun veya ilk satıyor olun, evi göstereceğiniz alıcılar ziyaret etmeden önce mutlaka genel görünüm ve temizliği gözden geçirmiş olmanız gerekir. Sağlıklı yaşam şartlarını sağlayacak bir yuva sunmadan önce, ihmal edilmiş olası bölgeleri yeniden paklamak, daha cazip hale getirmek mümkün.
Tavan köşeleri, duvar zemini ve döşeme üzeri kuytu köşeler, kapılar ve hatta pencere girintileri, denizlikler gibi birçok toz birikebilecek alanları mutlaka kontrol edin. Banyoların hijyenik görünüm sağlaması, size özel alanlarda küvette ya da lavaboda birikebilecek kalıntılar da evin daha önce nasıl kullanıldığına dair ipuçları verecektir. Mutfak ve tuvaletlerin de hijyenik kullanıma açık olması, fayansların ve derz aralıklarının gerekirse temizlenmesi gibi detaylar gözden geçirilmelidir. Kelimenin tam anlamıyla evinizin her köşesini temizlemek sizin yararınıza olacaktır.
Temizlik ve bakım için yeterince zaman bulamıyorsanız, halihazırda zaman alacak iş yükünden kurtulmak da istiyorsanız, bu iş için uzmanları tutarak kısa sürede detaylı bir temizlik ve bakım aşamasını atlatmış olursunuz. Kısıtlı zamanda temizlik aşamasını muntazam atlatabilmek için, saha önce bu işi yapmış uzmanlardan yardım almanız, evin görünümünü etkileyecek dolayısıyla değerini arttıracaktır.
Yapı zeminlerinde zaman içinde oluşacak aşınmalardan, tesisat problemlerine kadar birçok detay alıcı için karar vermede önemli etkenlerden biri olabilir. Tam istediğiniz ücrete evinizi alacak bir alıcı bulmuşken, bozuk kapı kolları ya da açılmakta zorlanan bir pencere kanadı yüzünden amacınıza ulaşamayabilirsiniz. Talihsiz gidişatları önlemek için, mutlaka evinizde daha önceden kaydettiğiniz bozuk lambalar, elektirik tesisatı problemleri, ıslak zeminlerde akıntılar ya da su birikmesi gibi önemli detayları kesinlikle göz ardı etmeyin. Pencere kulpu kırık ya da bozuk olabilir, kontrolden geçen her parça için basit ve kısa zamanlı çözümler bulabilirsiniz. Tadilat gerektiren her nokta bir usta kadar yetenekli ve sorunsuz onaran biri olmak zorunda değilsiniz. Aksesuarlarla ilgili daha önceden oluşmuş kırıklar ve çatlaklar satın alabileceğiniz kuvvetli yapıştırıcılar mevcut. Kırık kapı ve pencere kulpları, çalışmayan lamba düğmeleri, yapı elemanlarında oluşan kırık ve çatlaklar için, konusunda uzman yetkililerin yardımıyla kısa sürede ideal bir eve dönüştürebilir, alıcının güvenini kaznabilirsiniz. Ferforje ya da metal gibi materyallerin kullanıldığı alanlarda onarım yapmak istiyorsanız, ihtiyaç görecek kaynak makinaları da iş görüyor.
Bir evin görünümünü tazelemek ve gerekirse eski haline oranla görünümü epey değiştirmek için duvarları boyamak pratik bir çözüm anlayışıdır. Küçük odalarınız var ise, bu alanları bölmeyen şeffaf materyallerin yanı sıra, açık renk tonlarındaki duvar renkleri derinlik katan bir detay olacaktır. Şimdiye dek kişisel zevkleriniz ve kullanmış olduğunuz dekorasyon stiline uygun duvar renklerini tercih etmiş olabilirsiniz. Yaşanmışlığın ardından duvarları yenilemek, kişisel bir alan anlayışından çıkmak gerekebilir. Modernist bir yaklaşımla duvar renklerini bulunduğu alana göre, derinlik katarak ya da atmosferi göze hitap edecek şekilde duvar renkleri ile değerlendirebilirsiniz. Kişisel seçimlerinizle dekore ettiğiniz duvar aksesuarlarını alıcılar tercih etmeyebilir. Bu tip aksesuarların yerine yenilenmiş duvar rengi ve hatta daha özel günümüzde modernist çizgileriyle sunulan ithal duvar kağıtları da mekanları oldukça cazip hale getirebilir. Ayrıca naturel renk tercihlerinin ev satışı sayılarında daha etkili olduğu görülmüştür. Örnek görseldeki eklektik stil yatak odası, İtalya'da bulunan Labzona firması imzası taşıyor.
Su tesisatı gözden geçirilmediği takdirde, alıcının kararını neredeyse tamamiyle değiştiren tek faktör olabilir. Kirli su birikintisi ya da tavandan damlayan akıntılar huzursuz günlerin habercisi olabilir. Elektirik ve doğal gaz tesisatlarında oluşabilecek hasarlar da mutlaka alıcının kontrol edeceği noktalardan bazıları olacaktır. Sadece evinizde yaptıracağınız tadilatlar sayesinde, evinize 20% – 25% değer kazandırabilirsiniz. Yapacağınızı su, doğal gaz ve elektirik tesisatları dahil, diğer tüm onarım işlemlerinin belirlenmesi, evinizin fiyatını doğru belirlemenizi sağlar.
Doğal ışık dostunuzdur. Mümkün olabildiğince gün ışığı alan mekanlar her alıcı için cazip bir detaydır. Fakat bazı mekanlarda çok fazla gün ışığı alımı söz konusu olamıyorsa, aydınlatma aksesuarları da önemli bir görev üstlenir. Bitişik nizamlı dairelerde özellikle gün ışığı almayan cephede konumlanan oda, banyo, mutfak ve tuvaletlerde havalandırma bacaları kurtarıcıdır. Evinizin pencerelerinin temizlenmiş olmasına özen göstererek, evinizi görmeye gelen misafirleriniz için perdeleri açabilirsiniz, gün ışığında evinizin çok daha güzel görüneceğine emin olabilirsiniz.
Çiçek ve bitkilerin mekanlarda dizaynı tamamlayıcı etkileri yadsınamaz. Yapay çiçeklerden ziyade, doğayı içeri davet eden mis kokulu çiçek ve bitkiler evler için estetik bir aksesuar olarak nitelendirilebilir. Hangi stil ya da tarzda ev döşemiş olursanız olun, evin görünümünde doğal unsurlar duvar rengi ya da mobilya düzeni kadar etkili olacaktır. Sehpaların üzerinde çiçek saksıları, veya döşeme zemini üzerinde bitki saksıları mekanların odak noktalarını belirleyebilir. Duvar dekorları olarak dekoratif çiçeklerle estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Aynı şekilde pencere önü çiçeklerin, bir eve estetik değer katan sıcak detaylardan biri olacağını düşünüyoruz.
Bir mekana girdiğinizde görüntüsü kadar aldığınız koku da belirleyici etkenlerden biri olacaktır. Her ne kadar tadilattan geçen tesisatlar ve onarımdan geçen duvar dekorları olsa da, temizliğin koku duyularında da hissedilmesi gerekir. Oda parfümleri, spreyler ve şampuanlar geniş bir koku yelpazesine dağılıyor. Kolaylıkla alabileceğiniz spreyler düşük maliyete mis kokulu ve etkili mekanlar yaratmanıza yardımcı olabilir. Günümüzde artık temizlik ürünleri birçok çiçek kokularından, mevsim ve doğa kokularını da içeren seçenekleriyle mis kokuları evinize getiriyor. Genel bir temizlik ve bakımdan geçen bir evde ürünlerde kullanılan mis parfüm kokuları zeminlere siner. Üzerinden belli bir zaman geçmişse , dozunu fazla kaçırmamak kaydıyla portakal çiçeği, bergamot ya da tatlı baharat kokuları da hafif kullanımı ile cazip kılabilir.
Evinizi ilk kez görecek bir alıcı için ilk izlenim önemlidir. Dolayısıyla eğer bir bahçeniz var ise, bitkilerin bakımı ve ağaçların düzeni gibi peyzaj detayları etkileyici birer unsur olarak yakalanabilir. Sıcak yaz akşamlarında geçirilecek keyifli saatler kadar, gündüz evinden çıkarken göreceği manzara bahçe peyzajının ta kendisidir. Eğer mümkünse kısıtlı bir zamanda bile bahçenizin düzenini sağlayabilirsiniz. Çimlerin biçilmesi ile işlere başlayabilirsiniz. Budanması gereken bitkiler ve günlü su ihtiyacı karşılanmalıdır. Eğer her gün düzenli olarak birkaç dakika bitkilerinizin bakımına zaman ayırırsanız, özel olarak geniş zamanlı bir çalışma yapma yükünden kurtulabilirsiniz. Peyzaj ile ilgili modellemeleri inceleyebilir, ihtiyaç duyuyorsanız, bahçenizin ön girişinde misafirlerinizi karşılayacak bitki saksıları ve çiçekler satın alabilirsiniz.
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