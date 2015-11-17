Harabeden şahane bir köy evine!

Bugün homify'da sizlere kalıntılardan yeniden dönüştürülmek üzere bir harabeden bahsedeceğiz. Restore edildikten sonra nasıl şahane bir köy evine dönüştüğünü göreceksiniz, masalsı güzellikte gerçek bir proje sizleri bekliyor. Maceracı bir Portekizli çift, tarihi bir kentte ev satın almak için yola çıkıyor. Dönemsel ve tarihi kalıntılardan oluşan bu projede bir harabeyi büyüleyici bir eve dönüştürmek üzere, yaşanmışlıkları olan bir yapıyı yeniden dönüştürme fırsatını yakalıyorlar. Rüya gibi bir dönüşüm projesi sonucu elde ediyorlar ve birazdan görselleri ile birlikte etkileyici sonucu göreceksiniz.
Tuğla yığınından oluşan yapı, yıllardır terk edilmiş, adeta bir harabeye dönüşmüştü. Öyle ki bu yaşanmışlık ve eskiyen yılların ardından, oluşan aşınma binan harçlarını görünür kılıyor, yapı iskeletini oluşturan elemanlar ve tuğla duvarlar ortaya çıkarıyordu. Bina terk edilmişti ve doğa içine almıştı adeta. Her köşe ve bucağına sızan doğanın ele geçirdiği bina yığınını görebilirsiniz. Yeniden dönüştürülenbina, São Vicente adasında bulunan Maderia'da konumlanıyor. MSB Arquitectos'un yetenekli ekiplerinin yardımı ve rehberliği ile, evin yeni sahipleri bu eski harabeden yaşanılası ve etkileyici bir sonuç elde edeceklerine inanıyorlardı.
Burada inşa etmeye henüz başlamadan önceki halini, harabeyi görüyorsunuz. Hasar boyutunu göz önüne alarak, bu aşamada yıkık dökük bir harabenin güzel bir eve dönüşeceğine inanmak zor. Yeniden inşa etmeye başlamadan önce hasar tespiti yapılmalıdır. Dışarıdan görülen yıkıntı alanlar, açığa çıkan ve düşen tuğla parçaları, tahrip olan pencere kasaları ve kanatları, iç duvarlarda oluşan hasarlar ve yapısal iskeleti etkileyen elemanların tespiti yapılır.
Burada görüdüğünüz binanın ilk çalışma aşamalarından biri. Güvenlik nedeniyle çatının tamamı kaldırılacak ve ayrıca iç duvarlar da kaldırılacak. Dolayısıyla bina içinde daha geniş alanlar oluşturulmasına da katkıda bulunabilecekler.Binanın orjinal özelliklerini kaybetmeden, mümkün seviyede çalışabilir şekilde dizayn edilmesi için uzmanların yeteneklerinden faydalanmak gerekiyor. Uzman ekiplerin işbirliği ve gerekir yerel dokular üzerine çalışan ustalar ile çalışmak akılcı bir yaklaşım olacaktır.
Hemen hemen her odadan görülen dağların muhteşem manzarası ile konumlanmış yapı, eski halinden daha kullanışlı hale geliyor. Eş zamanda köy manzarası da yapının masalsı duruşuna katkı sağlıyor.Yeniden yapılanmış kırma çatı ile yalın çizgiler taşıyor ve eskisinden daha korunaklı halde ayakta duruyor.
Rustik mimari detaylarını yakaladığımız görselimizde, restorasyon sürecinden sonra dahi rustik etkilerin sürdürüldüğü kapı modeli ile görüyoruz. Doğanın ve yeşilin içinde kırmızı ve göz alıcı duvar rengi seçimi, dönemsel etkleri barındıran ahşap rustik kapısı ile oldukça etkileyici. Ahşap masif kapının neme ve küfe karşı dayanıklı oluşu, eski ve sağlam duruşu destekliyor. Doğal taşlardan yapılan merdiven basamakları, geçmişin izlerini günümüze taşıyan yalın çizgiler taşıyor.
Yoğun ve uzun çalışmaların ardından harabeden dönüşen evin restorasyonu bitmiştir. Eski ev planlarını dikkate alırsak, oldukça geniş ve uzun bir plana konumlanmış duvarları görüyorsunuz. Sade ve göz yormayan duvar dokusu ile, tarihsel kalıntılar ve izler taşıyan yapının son hali oldukça yalın bir çizgidedir.
Sıcak iklimlerin enfes saatlerini geçirmek üzere, basit ama fonksiyonel oturma köşeleri açmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Salt doğa ile iç içe bir mekan anlayışı ve doğanın bir parçası mekanın açık alanları da değerlendirilebilir. Portekiz'in sıcak yaz günlerinde avlulara yerleştirilen masa ve sandalyelerde, keyifle içilen birer yudum içecek ve sohbetin tadı bir başka olacaktır.
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