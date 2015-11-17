Harabeden şahane bir köy evine!

Bugün homify'da sizlere kalıntılardan yeniden dönüştürülmek üzere bir harabeden bahsedeceğiz. Restore edildikten sonra nasıl şahane bir köy evine dönüştüğünü göreceksiniz, masalsı güzellikte gerçek bir proje sizleri bekliyor. Maceracı bir Portekizli çift, tarihi bir kentte ev satın almak için yola çıkıyor. Dönemsel ve tarihi kalıntılardan oluşan bu projede bir harabeyi büyüleyici bir eve dönüştürmek üzere, yaşanmışlıkları olan bir yapıyı yeniden dönüştürme fırsatını yakalıyorlar. Rüya gibi bir dönüşüm projesi sonucu elde ediyorlar ve birazdan görselleri ile birlikte etkileyici sonucu göreceksiniz.

Tuğla yığınından oluşan yapı, yıllardır terk edilmiş, adeta bir harabeye dönüşmüştü. Öyle ki bu yaşanmışlık ve eskiyen yılların ardından, oluşan aşınma binan harçlarını görünür kılıyor, yapı iskeletini oluşturan elemanlar ve tuğla duvarlar ortaya çıkarıyordu. Bina terk edilmişti ve doğa içine almıştı adeta. Her köşe ve bucağına sızan doğanın ele geçirdiği bina yığınını görebilirsiniz. Yeniden dönüştürülenbina, São Vicente adasında bulunan Maderia'da konumlanıyor. MSB Arquitectos'un yetenekli ekiplerinin yardımı ve rehberliği ile, evin yeni sahipleri bu eski harabeden yaşanılası ve etkileyici bir sonuç elde edeceklerine inanıyorlardı.