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Suadiye'de ölçülü bir lüks

Homıfy Turkey Homıfy Turkey
Suadiye Evi , İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
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Lüks mobilyalar ve bunların damga vurduğu bir tasarım anlayışı riskleri de beraberinde getirir, zira ölçüyü kaçırmanız halinde görmemiş damgası yemeniz işten bile değildir. Elbette lüks ya da klasik bir dekorasyon tamamen tercih meselesidir ama her alanda olduğu gibi bu konuda da belirli bir denge gözeterek en iyi kombinasyona erişebilirsiniz. Bu yazıda size tanıtacağımız ev, söz konusu yaklaşımın bir örneği olarak görülebilir. İstanbul'da faaliyet gösteren bir firma olan İdea Mimarlık tarafından tasarlanan Suadiye'deki bu 180 metrekarelik daire, hem pırıltılı, hem ölçülü, hem de erişilebilir.

Sade mutfak şıklığı

Mutfak İdea Mimarlık Akdeniz Yatak Odası
İdea Mimarlık

Mutfak

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Kişiye özel ev ve villa projelerini tanıttığımız yazılara genellikle oturma odası ya da dış cepheden aldığımız bir görüntüyle başlıyoruz, ama bu ev için bir değişiklik yaparak hoş bir mutfak görüntüsüyle başlayalım. Mekânın iç dekorasyon işlerini üstlenen firmanın evin bu köşesinde hem modern bir mutfaktan bekleyeceğiniz ihtiyaçlara karşılık veren, hem de nostaljik bir hava estiren bir görünümü tercih ettiğini görüyoruz. Bu doğrultuda gerek dolap ve çekmecelerin sap ve tokmakları, gerekse de genel olarak şekli eski klasik mutfakları anımsatırken; bu görünümü bir kontrast unsuru olarak koyu renkli ankastre fırın tamamlıyor. Ahşap tezgâh uygulaması mekâna kendine özgü bir sıcaklık katarken, tezgâhın arkasındaki küçük lacivert fayansların ise bu mutfağı kendine özgü kıldığını söylemek mümkün.

Oturma odası

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Nostaljik renkler taşıyan o ölçülü klasik anlayışın oturma odasında daha belirgin biçimde karşımıza çıktığını görüyoruz. Varaklı aynanın adeta bir güneş gibi parlayarak seçkin bir hava kattığı mekân, tıpkı duvarda bir tablo gibi duran gömme kitaplıkla modern bir hava kazanıyor. Bu kitaplık özellikle yer tasarrufu açısından da zekice düşünülmüş bir çözüm. Duvar ve koltuk takımında açık renk skalasının hakim olduğu oturma odasının renk ihtiyacını ise canlı bordosuyla yerdeki seçkin Anadolu halısı ve onlarla uyumlu olmasına özen gösterilen yastıklar sağlıyor. Mermer tablası ve metal ayaklarıyla odanın ortasında duran sehpa ise bu manzarayı tamamlayan hoş bir dekorasyon ayrıntısı olarak dikkat çekiyor. Son olarak gömme kitaplığın sadece işlevsel bir çözüm olarak değil, dekoratif süs eşyalarıyla şenlendirilecek estetik bir ilave olarak da bu oturma odasına renk kattığını mutlaka söylemek gerekiyor.

Yatak odasında vitrin ayrıntısı

Yatak Odası İdea Mimarlık Akdeniz Yatak Odası
İdea Mimarlık

Yatak Odası

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Tıpkı oturma odasında vitrin ve kitaplık olarak kullanılabilecek olan duvara gömülü raflar gibi, yatak odasında da son derece ilginç bir vitrin görüyoruz. Yekpare beyaz dolabın monotonluğunu olabilecek en zarif biçimde bozan ve yatak odasında adeta bir müze atmosferi yaratan bu vitrin hem bir saklama çözümü, hem de bir dekorasyon unsuru olarak dikkat çekici.

Yatak odasından kesit

Yatak Odası İdea Mimarlık Akdeniz Yatak Odası
İdea Mimarlık

Yatak Odası

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Suadiye’deki bu dairenin yatak odasında da gerek renk skalası, gerek malzeme seçimi olarak evin genelindeki tasarım dilinin devam ettirildiğini görmek mümkün. Yine beyaz ve lüks duyguları uyandıran tatlı bir sarı rengin yatakta kendine has bir ahenk yarattığı mekân, evin diğer odalarındaki gibi ahşap malzeme kullanımıyla sıcaklık ve samimiyet kazanıyor. 

Bu evin iç dekorasyon anlayışını beğendiyseniz, yine İstanbul’un seçkin semtlerinden biri olan Ataşehir’deki bir daireyle ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.

Böyle bir taş evi kim istemez!
Suadiye'deki bu dairenin tasarımını siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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