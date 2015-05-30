Suadiye'de ölçülü bir lüks

Suadiye’deki bu dairenin yatak odasında da gerek renk skalası, gerek malzeme seçimi olarak evin genelindeki tasarım dilinin devam ettirildiğini görmek mümkün. Yine beyaz ve lüks duyguları uyandıran tatlı bir sarı rengin yatakta kendine has bir ahenk yarattığı mekân, evin diğer odalarındaki gibi ahşap malzeme kullanımıyla sıcaklık ve samimiyet kazanıyor.

Bu evin iç dekorasyon anlayışını beğendiyseniz, yine İstanbul’un seçkin semtlerinden biri olan Ataşehir’deki bir daireyle ilgili yazımıza da göz atabilirsiniz.