Country tarzından izler taşıyan bir dekorasyon örneği

Çok değil bundan yirmi yıl öncesine kadar bir evin güzelliği büyük ölçüde bulunduğu mevkiyle ve içindeki mobilyaların kalitesiyle ölçülürdü. Tasarım, iç mimari gibi konular belki belli bir zümre hariç nüfusun geri kalanı için bir hayli yabancı ve bilinmeyen kavramlardı. Bir evin güzel ya da çirkin olması çoğu kez koltuk takımları ya da yemek takımlarının renkleri, modelleri, hangi ağaçtan yapıldıklarıyla sınırlı bir konuydu. Bugünse konut sektörü ve onu çevreleyen sektörlerdeki muazzam gelişme ve buna paralel olarak tüketicilerin ve ev sahiplerinin de bu konulardaki bilgi ve deneyiminin artmasıyla iç mimari ve dekorasyon gibi alanlarda adeta devrim niteliğinde denilebilecek türden gelişmeler yaşanıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Elbette internetin gündelik hayatımızın bir parçası olması, geçmişte yalnızca birtakım dekorasyon dergilerinde bulabileceğimiz türden tasarım ve mobilya örnekleriyle çok daha kolay ve nicelik olarak da çok daha fazla sayıda karşılaşabiliyor, aralarında seçim yapabiliyor olmamız da bu konudaki tüketici bilincinin artmasında önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor. Sonuç olarak bugün pek çok gelir grubu ve sosyal pozisyon sayısız insan evleri için belli tasarım trendlerini, belli başlı tarzları takip ederek bunlara göre dekorasyon yapma yoluna gidebiliyor. Sınırlı bir bütçe ile bile pekâlâ evinizde belli bir tarzı kullanmanız mümkün olabilir. Doğrusu bugün artık bu konularda bizi bütçeden ziyade engelleyen şey hayal güçlerimiz. Hayal gücümüzün kapılarını kapatmamak ve olasılıklara açık olmak neredeyse bir kural olarak en doğru sonuçları verebilecek bir karardır.

Bugünse sizlere country tarzından esintiler taşıyan, rüstik mobilyalarıyla dikkat çeken ve sıcak atmosferiyle konuklarını kolaylıkla kucaklayan bir evi tanıtacağız. Stilart Mobilya Dekorasyon tarafından tasarımı ve dekorasyonu yapılan bu harika eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?