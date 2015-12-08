Country tarzından izler taşıyan bir dekorasyon örneği

Çok değil bundan yirmi yıl öncesine kadar bir evin güzelliği büyük ölçüde bulunduğu mevkiyle ve içindeki mobilyaların kalitesiyle ölçülürdü. Tasarım, iç mimari gibi konular belki belli bir zümre hariç nüfusun geri kalanı için bir hayli yabancı ve bilinmeyen kavramlardı. Bir evin güzel ya da çirkin olması çoğu kez koltuk takımları ya da yemek takımlarının renkleri, modelleri, hangi ağaçtan yapıldıklarıyla sınırlı bir konuydu. Bugünse konut sektörü ve onu çevreleyen sektörlerdeki muazzam gelişme ve buna paralel olarak tüketicilerin ve ev sahiplerinin de bu konulardaki bilgi ve deneyiminin artmasıyla iç mimari ve dekorasyon gibi alanlarda adeta devrim niteliğinde denilebilecek türden gelişmeler yaşanıyor dersek herhalde abartmış olmayız. Elbette internetin gündelik hayatımızın bir parçası olması, geçmişte yalnızca birtakım dekorasyon dergilerinde bulabileceğimiz türden tasarım ve mobilya örnekleriyle çok daha kolay ve nicelik olarak da çok daha fazla sayıda karşılaşabiliyor, aralarında seçim yapabiliyor olmamız da bu konudaki tüketici bilincinin artmasında önemli etkenler olarak ön plana çıkıyor. Sonuç olarak bugün pek çok gelir grubu ve sosyal pozisyon sayısız insan evleri için belli tasarım trendlerini, belli başlı tarzları takip ederek bunlara göre dekorasyon yapma yoluna gidebiliyor. Sınırlı bir bütçe ile bile pekâlâ evinizde belli bir tarzı kullanmanız mümkün olabilir. Doğrusu bugün artık bu konularda bizi bütçeden ziyade engelleyen şey hayal güçlerimiz. Hayal gücümüzün kapılarını kapatmamak ve olasılıklara açık olmak neredeyse bir kural olarak en doğru sonuçları verebilecek bir karardır.
Bugünse sizlere country tarzından esintiler taşıyan, rüstik mobilyalarıyla dikkat çeken ve sıcak atmosferiyle konuklarını kolaylıkla kucaklayan bir evi tanıtacağız. Stilart Mobilya Dekorasyon tarafından tasarımı ve dekorasyonu yapılan bu harika eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Evin giriş kısmında yer alan antre bölümünde beyaz bir sehpa, beyaz çerçeveli bir ayna ve yine tümü beyaz renkteki birkaç parça aksesuar bir arada kullanılmış. Fondaki beyaz duvarla da birleşince aslında boğucu bir görüntü ortaya çıkması beklenebilirdi ama zemindeki koyu gri dokulu karolar ve oldukça koyu bir renkteki kapı doğramaları sayesinde ortaya güzel bir kontrast çıkmış.
U şeklindeki son derece geniş oturma grubunun sağladığı konfor ve rahatlık, bu odada adeta elle tutulacak kadar gerçek ve katı bir hale gelmiş. Soğuk kış günlerinde sıcak bir atmosferi yaşamak ve keyif yapmak için gerçekten mükemmel bir ortam. Arka planda görülen natürmort tablo da country tarzı evlerde sıkça rastlanan çiçek ve benzeri doğal desenlere sahip aksesuarları andırıyor. Ortada bulunan oval sehpa da masif ahşap malzemesi ile yine country tarzından esintiler taşıyor.
Yine oturma odası şeklinde dizayn edilmiş bir başka odada da rüstik bir orta sehpanın pastel bir tondaki geniş oturma grubuna eşlik ettiğini görüyoruz. Bu odanın asıl belirleyici unsuru ise elbette şömine. Eşyaların tamamı birbirlerine ve şömineye yakın mesafede kullanılmış, böylece soğuk kış günleri için sıcak bir ortam oluşması da garanti altına alınmış oluyor.
Çalışma odasında spiral şeklinde son derece yaratıcı bir kitaplık modeliyle karşılaşıyoruz. Aslında evin genelindeki ağırbaşlı ve oturaklı tarzla görece bir tezatlık oluşturuyor olsa da bu ilginç kitaplık çalışma odasına uyum sağlamayı başarmış. Bunun dışında çalışma odasında herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur bulunmuyor. Bu yönüyle de dingin ve rahat bir ortam olarak çalışma odasının amacına hizmet etmesine son derece elverişli bir atmosfer sunuyor.
Yatak odasında evin genel çizgisinin de kısmen ötesine geçerek son derece iddialı bir tarz benimsendiğini söylemek yanlış olmaz. Yatak örtüsü, perde ve yatak başının üst kısmında aydınlatma gizleyici bölümde kullanılan siyah, başlı başına iddialı bir renk tercihi. Yatak odalarında sık rastlanmayan bir tercih aynı zamanda. Bununla birlikte gündüze sarkan uyku sürelerince gün ışığının rahatsızlığını tamamen engelleyeceği de bir gerçek. Yatak odasında ayrıca birinci sınıf ahşaptan özel olarak imal edilmiş karyola da dikkat çekici unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca zeminde ve yatak başında da tercih edilen ahşap uygulamalar neticesinde yatak odasında mükemmel bir ahşap-siyah uyumu yakalandığını söylemek mümkün.