İstanbul'da bir vaha

İstanbul büyük bir şehir. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alıyor. Ama işin doğrusu bu büyüklük senelerce İstanbul'da yaşayıp hâlâ pek çok önemli yerini görmemiş olmayı haklı çıkaracak türden bir büyüklük de değil. Şehir çok sayıda farklı eksen üzerinde yayılmasına ve maalesef her geçen gün daha da şiddetlenen bir trafik sorunundan mustarip olmasına rağmen, bugün İstanbul'un tarihi ve kültürel olarak kıymetli pek çok yerine bir vapurla ya da duruma göre birkaç araç değiştirerek İstanbul şartlarına göre çok da uzun sayılmayacak bir sürede ulaşmak mümkün. Ancak toplum olarak duyarsız olduğumuz konular arasında yer alıyor bu da. Senelerce İstanbul'da yaşayıp Boğaz'ı bile görmemiş olan insanların varlığından söz eden akademik çalışmalar dahi bulunuyor. Bununla birlikte İstanbul'un bu zayıf yönü aslında başka ilginç sonuçlar da doğuruyor. Örneğin Beykoz, Sarıyer, Çatalca gibi çeşitli bölgeler İstanbul'un tüm o koşturmacasından ayrı, kendi hallerinde ve eski güzelliklerini koruyarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu yazımızda ele alacağımız ev de işte kendini korumayı ve saklı bir cennet olarak kalmayı başarmış o semtlerden birinde, Kemerburgaz'da yer alıyor. Villa tipinde müstakil evleri, doğası, sessiz ve sakin havasıyla İstanbul'un merkezine çok yakın bir noktada şehir hayatından uzakta bambaşka bir hayat vaat eden bu harika bölgenin en şık evlerinden birine konuk olacak ve göz alıcı bahçe mobilyalarını mercek altına alacağız. Gelin Stilart Mobilya Dekorasyon imzası taşıyan bu harika bahçeye biraz daha yakından bakalım.