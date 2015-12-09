İstanbul'da bir vaha

İstanbul büyük bir şehir. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alıyor. Ama işin doğrusu bu büyüklük senelerce İstanbul'da yaşayıp hâlâ pek çok önemli yerini görmemiş olmayı haklı çıkaracak türden bir büyüklük de değil. Şehir çok sayıda farklı eksen üzerinde yayılmasına ve maalesef her geçen gün daha da şiddetlenen bir trafik sorunundan mustarip olmasına rağmen, bugün İstanbul'un tarihi ve kültürel olarak kıymetli pek çok yerine bir vapurla ya da duruma göre birkaç araç değiştirerek İstanbul şartlarına göre çok da uzun sayılmayacak bir sürede ulaşmak mümkün. Ancak toplum olarak duyarsız olduğumuz konular arasında yer alıyor bu da. Senelerce İstanbul'da yaşayıp Boğaz'ı bile görmemiş olan insanların varlığından söz eden akademik çalışmalar dahi bulunuyor. Bununla birlikte İstanbul'un bu zayıf yönü aslında başka ilginç sonuçlar da doğuruyor. Örneğin Beykoz, Sarıyer, Çatalca gibi çeşitli bölgeler İstanbul'un tüm o koşturmacasından ayrı, kendi hallerinde ve eski güzelliklerini koruyarak hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu yazımızda ele alacağımız ev de işte kendini korumayı ve saklı bir cennet olarak kalmayı başarmış o semtlerden birinde, Kemerburgaz'da yer alıyor. Villa tipinde müstakil evleri, doğası, sessiz ve sakin havasıyla İstanbul'un merkezine çok yakın bir noktada şehir hayatından uzakta bambaşka bir hayat vaat eden bu harika bölgenin en şık evlerinden birine konuk olacak ve göz alıcı bahçe mobilyalarını mercek altına alacağız. Gelin Stilart Mobilya Dekorasyon imzası taşıyan bu harika bahçeye biraz daha yakından bakalım.
Kemerburgaz'ın en önemli özelliklerinden biri yerleşimin büyük ölçüde yatay mimari özellikte olması ve konutların önemli bir kısmının müstakil tipte olması. Bölgenin doğal ortamıyla uyum içinde ve son derece sakin bir yaşam sunan bu müstakil tipte konutlar aynı zamanda her türden konfor ve lüks olanaklarını da taşıyorlar. Gölet kıyısına kurulmuş bu eşsiz güzellikte bahçe de bir yönüyle buna örnek teşkil ediyor. Adeta Nevada Gölü kıyısında dev bir malikanenin bahçesi gibi görünen bu bahçe aynı zamanda birbirinden kaliteli mobilyalarıyla da göz kamaştırıyor.
Bahçe mobilyaları da ülkemizde her geçen gün güçlenen ve yaygınlaşan sektörler arasında yer alıyor. Piyasada her bütçeye, her zevke ve her tarza uygun çok çeşitli bahçe mobilyası bulmak son derece kolay. Fakat burada kullanılan bahçe mobilyalarının birinci sınıf malzemeden üretilmiş ve özel bir tasarıma sahip ürünler olduğunun altını da çizmek gerekiyor. Bölgenin doğal ortamıyla uyumlu olarak tamamen ahşap malzemeden üretilen bu mobilyalar aynı zamanda her türlü iklim koşullarına dayanacak, uzun yıllara meydan okuyacak sağlamlıkta.
Gölet kıyısında ya da denize sıfır bir evde yaşamak elbette herkesin sahip olabileceği bir şans değil. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu şanslı evin tarzıyla ve dekorasyonuyla aynı zamanda kendi tarzını yarattığını da belirtmeden geçmek yanlış olur. Manzaradan ve doğal olanaklardan tam anlamıyla mükemmel biçimde yararlanıldığını görüyoruz. Bahçenin bakımlı çimlerinin göletle buluştuğu noktada iskele tipinde ahşap bir bölüm yer alıyor. Salkım söğüt ağaçlarının gölgelediği bu bölümde masa ve sandalyelerin yanı sıra uzun güneş banyoları için yine birinci sınıf ahşaptan üretilmiş özel şezlonglar da yer alıyor.
Betonun bu kadar revaçta olduğu ve yerel mimariyle uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın her yerde her koşulda adeta acımasızca kullanıldığı bir dönemde maliyeti daha yüksek olmasına rağmen ahşap kullamında ısrar edilmesi başlı başına övgüye değer. Gölet kıyısındaki bu bölümde betondan bir çevre oluşturmak hiç kuşkusuz pek çok kişinin ilk tercihi olurdu. Oysa doğal ahşabın çevreyle yakaladığı bu muhteşem uyumu ve sıcaklığı betonla elde etmek gerçek anlamda imkansız. Sırf bu yüzden bile Stilart Mobilya Dekorasyon'un bu uygulamasıyla tebrik edilmesi gerekiyor.