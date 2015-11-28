Spesifik özellikler ile garaj tarzı oluşturma

Günümüzde ekonomik olarak iyi bir duruma gelen her birey kendisine bir otomobil almakta ve kullanmaktadır. Otomobil sahibi olan bireyler yaşadıkları alanlarda otomobillerini koyacakları, akılları otomobillerinde kalmadan otomobillerini muhafaza edecekleri ücretsiz bir garaj, otopark bulunmadığından evlerinin bir bölümünü otomobil garajı haline getirerek otomobillerini evlerinin etrafında güvenli bir biçimde muhafaza etmeye başlamışlardır. Evlerinin durumuna ve yapısına göre farklı alanlarını otomobil garajı haline getiren otomobil sahipleri öncelikli olarak evlerinin dışında otomobil garajı oluşturacakları bir alan yaratıyor ve araçlarını bu alanlarda muhafaza ederler. Ancak, evlerinin etrafında garaj için uygun bir alan yok ise evlerinin bir odasını evlerinden bağımsız veya bağımlı olacak şekilde kapalı garaj haline getirerek kişisel zevklerine göre dekore ederler. Kapalı garaj alanları kullanıcılarına göre evin bir bölümü olarak düzenli bir şekilde dekore edilebileceği gibi kimi kullanıcılara göre atölye veya fazla eşyaların depolanacağı alanlar olarak da kullanılmaktadır. Garaj için ayırdığınız alanlarda, spesifik özellikler ekleyerek ve kişiliğinizi yansıtan, zevkinize uygun bir şekilde tarzınızı oluşturabilirsiniz.
Bir garaj tarzı oluşturmak için öncelikle garajdan ne gibi bir beklenti içinde olduğunuzu net bir şekilde ortaya koymalı ve beklentileriniz, amaçlarınızı bir potada eriterek bir garaj stili oluşturmalısınız. Bunun için garajlarınıza spesifik özellikler eklemeli ve garajlarınıza kişiliğinizi yansıtmalısınız. Eğer sade bir garaj tercih ediyorsanız aracınız dışında garajlarınıza çok az dekor eşyası koymalı, fazla eşyalarınızı evinizin farklı bir bölümünde muhafaza etmelisiniz. Sade bir garaj içerisinde bir tarz oluşturmak için zevkinize ve kişiliğinize uygun bir düzenleme ve dekorasyon yaparak tarzınızı yansıtan bir garaj stili oluşturabilirsiniz. Garajınızı, evinizin bir odası, yaşanabilir bir alan olarak kullanmak ve evinize bağlı bir alan olmasını sağlamak için yapmanız gereken garaj ile yan oda arasında bulunan duvarı yıkmak ve buraya özel bir dekor yapmaktır. Evinizde oluşturduğunuz dekorasyon stilini yansıtmak ve ve tarzınızı oluşturmak için küçük özellikler eklemeli, garaj içerisinde aracınıza ayırdığınız alanların dışında kalan alanları odalarınızı dekore ettiğiniz gibi duvar rafları, duvar süslemelerini, duvar kağıdı seçimlerini evinizin bir odası için yapıyormuş gibi yapmalı ve kendinize has bir garaj stili, garaj tarzı oluşturmalısınız.
Eğer garajınızı bir atölye olarak kullanacak veya fazla eşyalarınızı da muhafaza edecek şekilde düşünüyorsanız kullanım durumuna göre özel dokunuşlar yaparak bir garaj tarzı oluşturmalısınız. Atölye olarak kullanmak istiyorsanız, garajınızın bir tarafını atölye olarak bir etrafını da araç için ayırmalısınız. Atölye olarak ayıracağınız alanın duvar kenarına bir atölye tezgahı koymalı, tezgahın alt kısmını depo alanı olarak kullanmak için dolaplar ile dekore edebilirsiniz. Üst kısmını ise, atölye araç ve gereçleri ile donatarak kendinize özel bir garaj alanı oluşturup farklı ve işlevsel bir garaj tarzı elde edersiniz. Garaj kapınızı ve garaj aydınlatmanızı ister otomatik ister manuel olarak tasarlayıp garajınızı modern bir atölye gibi kullanabilir aynı zamanda modern bir otomobil muhafaza alanı haline getirebilirsiniz. Klasik, modern, minimalist, geleneksel, dekoratif veya kişiliğinize göre düzenleyeceğiniz bir garaj için homify garaj sayfalarında yer alan her türlü garaj dekorasyonu örneğini inceleyerek istediğiniz garaj dekorasyonundan faydalanabilir, garaj örneklerinden beğendiğinizi revize ederek özel bir garaj uygulaması yapabilirsiniz.
Eviniz iki katlı ise alt katını, tek katlı bir eve sahipseniz evinizin arkasında kalan bir alanı garaj olarak kullanabilir ve bu alanlarda modern garaj uygulamaları yaparak özel bir garaj elde edebilirsiniz. Örnek resimde çok modern bir garaj örneği yer almaktadır. Zeminin ahşap döşemeler ile kaplanarak özel bir hale getirilen ve araba için ayrılan alanın dışında kalan alanları kitaplıklar ile, müzik aletlerini muhafaza edecek alanlar şeklinde, evin bir odası şeklinde dekore ederek spesifik bir garaj uygulaması yapılmıştır. Bu garaj uygulamasını yapan kişi, kitaplıklar kullanmış, garaj alanı evin bir odası haline getirilerek özel bir garaj tarzı oluşturulmuş ve aynı zamanda evini bir garaj gibi kullanarak otomobilini de muhafaza edecek bir uygulama yapmıştır. Benzer bir uygulama yapmak için örnek resimdeki modern garaj uygulamasını örnek alarak hem sizin için özel olan garaj uygulaması yapabilir hem de garajınıza tarzınızı yansıtarak farklı bir garaj sahibi olabilirsiniz.
Garaj için evinizin altında veya etrafında uygun bir alan yoksa klasik garaj uygulamaları yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi üzeri betonarme ile kapatılmış bir garaj uygulaması yaparak kendinize özel bir garaj sahibi olabileceğiniz gibi, garaj için kapalı bir alan imkanınız varsa sadece arabanızı koyabileceğiniz, ve araba araç, gereç ve yedek parçalarını muhafaza edeceğiniz klasik bir garaj yapabilirsiniz. Garaj içerinde yapacağınız özel dokunuşlar ile kişiliğinizi, zevkinizi ve tarzınızı yansıtan dekorasyonlar yapabilir ve özel bir garaj tarzı oluşturabilirsiniz.
Otomobil kullanımı gibi garaj uygulamaları da ülkeden ülkeye, ulustan ulusa fark etmektedir. Garaj türler farklılık gösterdiği için çok farklı garajlar uygulamalarından faydalanma imkanınız oluşacaktır. Amerikalılar kapalı faraj önünde açık garaj alanı oluşturarak araçlarını muhafaza ederken, İrlandalılar ise tamamen yol kenarlarını garaj olarak kullanmaktadır. Bu örneklerden yola çıkarak kendi ülkenizde kullanılan açık veya kapalı garaj uygulamalarını inceleyerek kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir garaj oluşturmak için küçük dokunuşlar yapmalı ve size özel bir garaj stili oluşturmalısınız.
Garaj yapılarında, garaj içi uygulamaları kadar garaj önü ve garaj kapısı uygulamaları da özel bir garaj oluşturmak için detaylı olarak incelenmesi ve özen gösterilmesi gereken noktalardır. Günümüzde manuel garaj kapıları kadar örnek resimdeki gibi elektrikli kapılara sahip garajlarda bulunmaktadır. Elektrikli garaj kapıları sensörleri ile otomobili algıladığında otomatik olarak açılabilen veya manuel anahtarları ile kullanıcının isteğine bağlı olarak butonuna basıldığında açılan garaj kapılarıdır. Bu halleri ile teknolojik görünen ve modern garaj uygulamalarında daha çok tercih edilen bu garajları, kişisel olarak istediğiniz gibi dekore ederek size özel bir hale getirebilir ve bir garaj tarzı oluşturabilirsiniz.
Minimalist dekorasyon modasında olduğu gibi minimalist olarak dekore edilmiş olan resimdeki garaj uygulaması gibi bir garaj uygulaması yapabilir ve kişisel tarzınızı garajınıza yansıtabilirsiniz. Örnek garaj uygulamasında; araç için ayrılan alanın dışında kalan alanlar boş bırakılmış, garaj içerisinde muhafaza edilecek olan bisikletler, sörf tahtaları, kay kaylar duvarlara monte edilerek duvarlar kullanılmış, aynı zamanda özel bir aydınlatma ve ışıklandırma yapılarak farklı bir garaj stili yaratılmıştır. Hem mimimalist modaya uygun hem de özel bir süsleme ve aydınlatma ile sahibinin tarzını yansıtan bir garaj oluşturulmuştur.
Bireysel garajların yanında kullanılmakta olan ve otomobil sahipleri tarafından aktif olarak tercih edilen endüstriyel garajlar da bulunmaktadır. Örnek resimdeki gibi şehrin belirli bölgelerinde otomobilleri yağmurdan, güneşten, tozdan, nemden korumak amacıyla endüstriyel garajlar yapılmıştır. Garaj stili oluşturmak için sarı renklere boyanmış ve farklı bir garaj tarzı yaratılmıştır. Elektrikli kapılara sahip, iç kısımları minimalist dekorasyona göre dizayn edilmiş, farklı genişliklerde inşa edilmiş olan endüstriyel garaj türleri bu özellikleri ile herkese hitap eden garaj örnekleridir.