Spesifik özellikler ile garaj tarzı oluşturma

Günümüzde ekonomik olarak iyi bir duruma gelen her birey kendisine bir otomobil almakta ve kullanmaktadır. Otomobil sahibi olan bireyler yaşadıkları alanlarda otomobillerini koyacakları, akılları otomobillerinde kalmadan otomobillerini muhafaza edecekleri ücretsiz bir garaj, otopark bulunmadığından evlerinin bir bölümünü otomobil garajı haline getirerek otomobillerini evlerinin etrafında güvenli bir biçimde muhafaza etmeye başlamışlardır. Evlerinin durumuna ve yapısına göre farklı alanlarını otomobil garajı haline getiren otomobil sahipleri öncelikli olarak evlerinin dışında otomobil garajı oluşturacakları bir alan yaratıyor ve araçlarını bu alanlarda muhafaza ederler. Ancak, evlerinin etrafında garaj için uygun bir alan yok ise evlerinin bir odasını evlerinden bağımsız veya bağımlı olacak şekilde kapalı garaj haline getirerek kişisel zevklerine göre dekore ederler. Kapalı garaj alanları kullanıcılarına göre evin bir bölümü olarak düzenli bir şekilde dekore edilebileceği gibi kimi kullanıcılara göre atölye veya fazla eşyaların depolanacağı alanlar olarak da kullanılmaktadır. Garaj için ayırdığınız alanlarda, spesifik özellikler ekleyerek ve kişiliğinizi yansıtan, zevkinize uygun bir şekilde tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Bir garaj tarzı oluşturmak için öncelikle garajdan ne gibi bir beklenti içinde olduğunuzu net bir şekilde ortaya koymalı ve beklentileriniz, amaçlarınızı bir potada eriterek bir garaj stili oluşturmalısınız. Bunun için garajlarınıza spesifik özellikler eklemeli ve garajlarınıza kişiliğinizi yansıtmalısınız. Eğer sade bir garaj tercih ediyorsanız aracınız dışında garajlarınıza çok az dekor eşyası koymalı, fazla eşyalarınızı evinizin farklı bir bölümünde muhafaza etmelisiniz. Sade bir garaj içerisinde bir tarz oluşturmak için zevkinize ve kişiliğinize uygun bir düzenleme ve dekorasyon yaparak tarzınızı yansıtan bir garaj stili oluşturabilirsiniz. Garajınızı, evinizin bir odası, yaşanabilir bir alan olarak kullanmak ve evinize bağlı bir alan olmasını sağlamak için yapmanız gereken garaj ile yan oda arasında bulunan duvarı yıkmak ve buraya özel bir dekor yapmaktır. Evinizde oluşturduğunuz dekorasyon stilini yansıtmak ve ve tarzınızı oluşturmak için küçük özellikler eklemeli, garaj içerisinde aracınıza ayırdığınız alanların dışında kalan alanları odalarınızı dekore ettiğiniz gibi duvar rafları, duvar süslemelerini, duvar kağıdı seçimlerini evinizin bir odası için yapıyormuş gibi yapmalı ve kendinize has bir garaj stili, garaj tarzı oluşturmalısınız.

Eğer garajınızı bir atölye olarak kullanacak veya fazla eşyalarınızı da muhafaza edecek şekilde düşünüyorsanız kullanım durumuna göre özel dokunuşlar yaparak bir garaj tarzı oluşturmalısınız. Atölye olarak kullanmak istiyorsanız, garajınızın bir tarafını atölye olarak bir etrafını da araç için ayırmalısınız. Atölye olarak ayıracağınız alanın duvar kenarına bir atölye tezgahı koymalı, tezgahın alt kısmını depo alanı olarak kullanmak için dolaplar ile dekore edebilirsiniz. Üst kısmını ise, atölye araç ve gereçleri ile donatarak kendinize özel bir garaj alanı oluşturup farklı ve işlevsel bir garaj tarzı elde edersiniz. Garaj kapınızı ve garaj aydınlatmanızı ister otomatik ister manuel olarak tasarlayıp garajınızı modern bir atölye gibi kullanabilir aynı zamanda modern bir otomobil muhafaza alanı haline getirebilirsiniz. Klasik, modern, minimalist, geleneksel, dekoratif veya kişiliğinize göre düzenleyeceğiniz bir garaj için homify garaj sayfalarında yer alan her türlü garaj dekorasyonu örneğini inceleyerek istediğiniz garaj dekorasyonundan faydalanabilir, garaj örneklerinden beğendiğinizi revize ederek özel bir garaj uygulaması yapabilirsiniz.



