Klasik şıklık

Klasik dediğimiz zaman aklımıza pek çok şey gelebilir elbette. Ama bunların arasında muhtemelen doğru olan anlamlardan biri modası geçmeyen, her dönemde geçerliliği olan ve hatta eskidikçe güzelleşen bir şey olmasıdır. Örneğin otuz ya da kırk yıl, hatta daha da eski bir dönemden kalmış ve hâlâ kullanılır durumda olan otomobillere klasik otomobiller deriz ve bunlar aslında modern teknolojiyle donatılmış en yeni araçlardan bile çok daha kıymetlidirler. Elbette klasik otomobillerde olduğu gibi, klasik mobilyalarda ya da genel olarak klasik tarzdaki evlerde de bunların kıymetini herkes aynı şekilde kavrayamaz. Kimi insanlar için klasikler çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Fakat kaliteden, stilden ve tasarımdan anlayan, bunların kıymetini bilen herkes için klasikler her zaman son derece değerlidir. Klasik bir tarzı bir evde uygulamak da aslında çok kolay bir iş değildir. Her türden mobilya ve dekorasyon malzemesinin oldukça bol bir şekilde piyasada bulunduğu bugünlerde bile klasik bir dekorasyon için gerekli unsurları bir araya getirmek oldukça zordur. Üstelik bunları bir arada uyumlu bir şekilde kullanmak ve ortaya yıllarca eskimeyecek bir tarz çıkarmak, hiç kuşkusuz bir uzman elinin değmesini gerektirir. Bu yazımızda işte tam da bu uzman elinin dokunuşundan nasibini almış harika bir evleri size tanıtacağız. İstanbul'un en eski semtlerinden biri ve yıllar önceki halini korumayı başarmasıyla bugün de son derece cazip bir muhit olan Levent'te bulunan bu evin tasarımı ve dekorasyonunda Stilart Mobilya Dekorasyon imzası bulunuyor. Son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başlayan önemli bir firma olan Stilart Mobilya Dekorasyon bu evde gerçekten akılda kalacak ve iddialı bir tasarım ortaya koymuş. Gelin bu iddialı tasarıma biraz daha yakından bakalım.
Mutfaklar hiç kuşkusuz her evin en önemli bölümleri arasında ön sıralarda yer alırlar. Pratik ve kullanışlı olmalarının yanı sıra ev sahibinin karakterini ve tarzını yansıtmaları da önemlidir. Klasik tarzın hakim olduğu bir evde ise modern bir mutfakta olması gereken unsurları stille bir araya getirmek doğrusu hiç de kolay bir iş değil. Fakat burada bu işin başarılması bir yana, bunun da çok ötesine geçildiğini, klasik tarzda bir mutfağın nasıl olması gerektiğine ilişkin ders niteliğinde bir sonuç alındığını görüyoruz.
Pek çok insan evlerinin tasarımını yaparken veya yaptırırken ağırlıklı olarak oturma odası, yatak odası, belki mutfak ve banyo gibi belli alanların üzerine düşer ve bazen bütçe bazen vakit darlığından ötürü diğer bölümlerinden üzerinde fazla durmazlar. Oysa bu evdeki durum tamamen farklı. Zeminden duvarlara, dolaplardan aydınlatmalara kadar her detaya yansıyan bir güzellik hakim.
Mutfak dolaplarında son derece nadir rastlanacak bir kalite ve şıklığın vücut bulduğunu söylemek yanlış olmaz. İnce bir ustalığın adeta sanatsal denebilecek bir yansıması olan bu dolaplar modern mutfak gereçleriyle de uyum içinde olmayı başarıyor. Örneğin dolap grubunun tam ortasında yer alan modern şarap dolabı; aslında iki farklı çağın ürünü gibi görünen bu eşyalar pekâlâ uyum içindeler.
Cam kapılı modern duş bölümünün zemininde kullanılan yüksek kaliteli suya dayanıklı ahşap banyoya cazip bir hava katıyor.
Gömme dolaplar da evlerimizin unutulan parçaları olmaya başladılar artık. Oysa son derece kullanışlı olan gömme dolaplar, hemen her türden dolaba kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Klasik bir tarzı harika bir şekilde yansıtan bu gömme dolap aynı zamanda son derece pratik bir depolama alanı olarak göz dolduruyor.
Üst kata çıkan merdivenlerde yüksek kaliteli ahşap malzeme kullanıldığını görüyoruz. Evin bu geçiş alanı dahi klasik bir çizgiyi sürdürüyor ve diğer oda ve bölümlerle mükemmel bir uyum yakalıyor.