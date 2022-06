Klasik şıklık

Klasik dediğimiz zaman aklımıza pek çok şey gelebilir elbette. Ama bunların arasında muhtemelen doğru olan anlamlardan biri modası geçmeyen, her dönemde geçerliliği olan ve hatta eskidikçe güzelleşen bir şey olmasıdır. Örneğin otuz ya da kırk yıl, hatta daha da eski bir dönemden kalmış ve hâlâ kullanılır durumda olan otomobillere klasik otomobiller deriz ve bunlar aslında modern teknolojiyle donatılmış en yeni araçlardan bile çok daha kıymetlidirler. Elbette klasik otomobillerde olduğu gibi, klasik mobilyalarda ya da genel olarak klasik tarzdaki evlerde de bunların kıymetini herkes aynı şekilde kavrayamaz. Kimi insanlar için klasikler çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Fakat kaliteden, stilden ve tasarımdan anlayan, bunların kıymetini bilen herkes için klasikler her zaman son derece değerlidir. Klasik bir tarzı bir evde uygulamak da aslında çok kolay bir iş değildir. Her türden mobilya ve dekorasyon malzemesinin oldukça bol bir şekilde piyasada bulunduğu bugünlerde bile klasik bir dekorasyon için gerekli unsurları bir araya getirmek oldukça zordur. Üstelik bunları bir arada uyumlu bir şekilde kullanmak ve ortaya yıllarca eskimeyecek bir tarz çıkarmak, hiç kuşkusuz bir uzman elinin değmesini gerektirir. Bu yazımızda işte tam da bu uzman elinin dokunuşundan nasibini almış harika bir evleri size tanıtacağız. İstanbul'un en eski semtlerinden biri ve yıllar önceki halini korumayı başarmasıyla bugün de son derece cazip bir muhit olan Levent'te bulunan bu evin tasarımı ve dekorasyonunda Stilart Mobilya Dekorasyon imzası bulunuyor. Son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başlayan önemli bir firma olan Stilart Mobilya Dekorasyon bu evde gerçekten akılda kalacak ve iddialı bir tasarım ortaya koymuş. Gelin bu iddialı tasarıma biraz daha yakından bakalım.