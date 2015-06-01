Konya'da Avrupa standartlarında villalar

İnşaat sektörü artık İstanbul sınırlarını iyice aştı. Önce Ankara, ardından Bursa, İzmir, Antalya gibi illerde iddialı projeler görülmeye başladı. Son yıllarda ise Kayseri, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep gibi giderek artan sayıda şehirde yüksek kaliteli projelerle karşılaşıyoruz. Geçmişin dikey mimari odaklı ve yeşil alanlar ve sosyal donatılar gibi önemli ihtiyaçlara yanıt vermekte yetersiz kalan konut projeleri yerlerini günün gereklerine uygun çok daha kaliteli yaşam alanlarına bırakmaya başladılar. Elbette bunda tüketicinin bilinç seviyesinin yükselmesi ve artan nitelikli konut ihtiyacının payı büyük. Ve bu ihtiyaç ylnızca büyük şehirlerle, ya da en büyük şehirlerle sınırlı kalmıyor artık. Bugünkü yazımızın konusu, İç Anadolu'nun kadim kenti, uygarlıklar beşiği Konya'da bulunan Avrupa standartlarında bir villa projesi: Tulya Evleri. Sektörün geldiği noktayı iyi bilmeyenler için şaşırtıcı olabilir bu. Konya'da bu nitelikte evler görmeyi beklemeyebilirsiniz. Dilerseniz bu projeye biraz daha yakından bakalım.
Aynı tipte yirmi villadan oluşan projedeki bütün evler son derece geniş bir ortak bahçeye bakıyor. Ağaçlandırılmış ve peyzajı yapılmış bu bahçe, evlere oldukça ferah bir manzara sağlıyor. Aynı zamanda çocuklar için son derece güvenli ve rahat bir oyun alanı olarak da işlevleniyor bu alan.
Her birinin net kullanım alanı 400 metrekareye kadar çıkan villalar da hiçbir şekilde hacim sıkıntısından söz etmek mümkün değil. Bütün odalar son derece ferah bir yapıda. Aynı zamanda bütün odalar gün ışığından yararlanabiliyor. Şöminenin de bulunduğu bu geniş oturma odasına dört mevsim rahat etmek mümkün.
Evlerin en üst katları dahi son derece kullanışlı. Çatı eğimi kullanımda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor, tavanlar uzun boylu biri için bile oldukça yüksek. En üst katta bulunan bu şık yatak odası ise terasa açılan geniş cam kapının yanı sıra, iddialı bir tavan penceresinden de yararlanarak gün ışığıyla mükemmel bir şekilde aydınlatılmış.
Hoş bir çatı eğimine sahip bu çocuk odası ise gerçekten görülmeye değer. Çocuklar dümdüz bir tavana kıyasla böyle eğimli ve güzel bir tavanı çok daha sevimli bulacaklardır. Tavana gizlenmiş spot aydınlatmalar ise akşam saatlerinde çocuğunuz ders çalışırken gözü yormayacak kaliteli bir aydınlatma sağlayacaktır.
Gömme dolaplar eski tip evlerde oldukça sık rastlanan bir bölümdü. Sonradan eklenen dolaplara kıyasla daha işlevli olan ve Batı ülkelerinde görülen, ülkemizde de giderek yaygınlaşan oda tipi dolap veya giyinme odalarını andıran gömme dolaplar, bugün hâlâ pek çok köy evinde veya dokusunu kaybetmemiş eski evlerde kullanılıyor. Burada ise gömme dolaba modern ve şık bir yorum getirildiğini görüyoruz. Özellikle dolabın ortasında bulunan ızgara kapaklı bölüm şıklığıyla dikkat çekiyor.
Mutfak bölümü son derece modern bir dizayna sahip. Avrupa veya Amerika'daki muadillerinden hiçbir bakımdan geri kalmıyor. Geniş panaromik pencere başarılı bir doğal aydınlatm sağlarken, ocak ve davlumbazın ortadaki adada yer alması da mutfağa ayrı bir hava katıyor. Geniş bir iç hacme sahip mutfakta aynı zamanda dört kişilik bir yemek masası da bulunuyor.
Her ne kadar Konya'nın iklimi kışları bahçede çok fazla bir şey yapmaya imkan tanımıyor olsa da, villaların tamamında sıcak yaz aylarında nefes aldıracak şık verandalar mevcut. Doğrudan bahçeye açılan bu verandalarda kalabalık arkadaş grupları veya aile meclisleriyle güzel akşam yemekleri yenebilir.
Anadolu'nun bir başka önemli kenti Hatay'daki bir villayı tanıttığımız Antakya'da muhteşem bir villa yazımız da ilginizi çekebilir.