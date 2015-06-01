Konya'da Avrupa standartlarında villalar

Her ne kadar Konya'nın iklimi kışları bahçede çok fazla bir şey yapmaya imkan tanımıyor olsa da, villaların tamamında sıcak yaz aylarında nefes aldıracak şık verandalar mevcut. Doğrudan bahçeye açılan bu verandalarda kalabalık arkadaş grupları veya aile meclisleriyle güzel akşam yemekleri yenebilir.

Anadolu'nun bir başka önemli kenti Hatay'daki bir villayı tanıttığımız Antakya'da muhteşem bir villa yazımız da ilginizi çekebilir.