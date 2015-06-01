Gelecekten bir ev: düşük maliyetli, kompakt ve şık

Bu yazımızda sizlere İspanya'nın Pontevedra kentinde bulunan oldukça ilginç bir evi tanıtacağız. Modern, düşük maliyetli ve tek kişinin kullanımına yönelik olarak Nan Arquitectos tarafından tasarlanan bu yapı, minimal ve fonksiyonel yapısıyla ön plana çıkıyor. Yalın bir tasarıma sahip olan ev, dışarıdan bakıldığında basit bir dikdörtgen prizmadan ibaret görünüyor. İçeride ise ev sahibinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermenin de ötesinde, oldukça şık bir tarza da sahip olan evle karşılaşıyorsunuz. Ülkemizde bu tip ilginç projelerle çok fazla karşılaşmıyoruz. Ama belki de bu evle birilerine ilham verebiliriz, ne dersiniz? Gelin biraz daha yakından bakalım.
Mutfak ve banyo bölümleri aynı duvara yaslanıyor ve her ikisi de oldukça kompakt bir yapıda. Hem mutfakta hem banyoda beyaz rengin hakim olduğunu görüyoruz. Her iki mekanda da aydınlatma küçük pencereler yoluyla sağlanıyor. Özellikle mutfakta bulunan uzun ince yapıdaki pencere aydınlatmanın yanı sıra şıklığıyla da eve katkıda bulunuyor. Mutfak bölümü aslında oldukça küçük bir yapıda olmasına karşın, son derece pratik yerleşimi ile bir mutfaktan bekleyebileceğiniz bütün görevleri yerine getirecek kadar donanımlı.
Evin kompakt ve fonksiyonaliteye önem veren bir tarzda dizayn edildiğini söylemiştik. Kuşkusuz enerji verimliliği de yapılardaki fonksiyonelliğin en önemli parametrelerinden bir tanesi. Bu fikirden hareketle, evin kuzey cephesi neredeyse hiç pencere olmaksızın, adeta kapalı bir kutu gibi görünüyor. Tek araçlık otopark bölümü de evle aynı hizada. Garaj bölümünün etrafı çevrilmiş olsa adeta ana yapının içinde kaybolacak. Bütünüyle girintisiz, yekpare bir yapı.
Güneye bakan cephe ise kuzeyin tam tersine bütünüyle cam bir duvardan oluşuyor. Kuzeyde pencere kullanılmaması aynı zamanda güçlü bir mahremiyet duygusu yaratırken, güney cephe yol yerine bahçeye baktığı için rahatlıkla açık olarak kullanılmış. Bu aynı zamanda gün ışığından hem aydınlanma hem de ısınma amacıyla çok başarılı bir şekilde yararlanılmasını da garanti altına alıyor dersek herhalde yanlış olmaz.
Evin hacmen büyük çoğunluğunu oluşturan salon bölümü birden fazla amaca hizmet edecek şekilde kurgulanmış. Pratik bir mutfağın hemen arka tarafında yemek masası ve sandalyeleri bulunuyor. Bu masa aynı zamanda gündelik işleriniz için veya çalışma masası olarak da kullanılabilecek bir yapıda. Tavandan tabana kadar salonun tamamında, belki de evin tamamında demek daha doğru olur, endüstriyel bir tarzın hakim olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Evin güney cephesinden bakıldığında en solunda yer alan yatak odası bölümü, bütünüyle cam bir duvar ve yine cam kapıyla bahçeye bakıyor. Bu yönüyle bahçeyle adeta bütünleştiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Bu durum aynı zamanda gün ışığından mükemmel bir şekilde yararlanılabilmesini de garanti altına alıyor.
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