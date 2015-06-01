Gelecekten bir ev: düşük maliyetli, kompakt ve şık

Evin güney cephesinden bakıldığında en solunda yer alan yatak odası bölümü, bütünüyle cam bir duvar ve yine cam kapıyla bahçeye bakıyor. Bu yönüyle bahçeyle adeta bütünleştiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Bu durum aynı zamanda gün ışığından mükemmel bir şekilde yararlanılabilmesini de garanti altına alıyor.

Siz de bu tarz ilginç projelerle yakından ilgilenenlerdenseniz, Herkesin sahip olmak isteyeceği kulübe yazımız da mutlaka ilginizi çekecektir.