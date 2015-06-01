Sürprizli, sıcak ve göz alıcı bir ev

Bu yazımızda Doğu Avrupa'nın en önemli merkezlerinden ve büyük bir bir sanayi kenti olan Varşova'nın bir dış mahallesinde bulunan son derece şık bir müstakil evi tanıtacağız. Tasarımı ve uygulaması Varşova merkezli D C K firması tarafından yapılan ev, yaklaşık 250 metrekare civarında bir iç kullanım alanına sahip. Bahçesi ise toplamda yaklaşık 600 metrekarelik bir alana kurulu. Mimarisi ve dekorasyonuyla olduğu kadar peyzaj tasarımıyla da göz dolduran bu proje, doğayla iç içe bir müstakil evin nasıl olması gerektiğine dair oldukça başarılı bir örnek oluşturuyor. Gelin bu güzel evin iç ve dış mekanlarına biraz daha yakından bakalım.
Ev sahipleri her yönüyle özgün bir proje yaratmak için yola çıkmışlar. Buna karşın mimarları kendi istekleriyle sıkboğaz etmek de istemedikleri için onlara geniş bir alan tanımışlar. Bu özgürlük bir yandan tasarımcı için büyük bir rahatlık olsa da, benzersiz ve özgün bir ev yaratma görevi altından kolayca kalkılabilecek bir iş değil elbette. Fakat D C K'nın bu konuda başarısız olduğunu söylemek haksızlık olur açıkçası.
Evin üzerinde bulunduğu arazi Varşova'nın oldukça güzel bölgelerinden birinde yer alıyor. Çevrede benzer şekilde müstakil yapılar ve sağlıklı bahçe düzenlemeleri hakim. Lokasyonun iyi olmasına karşın arazi çok geniş imkanlar sunmuyor maalesef. Parselin uzun ince yapısı yüzünden mimari imkanlar daralmış. Buna karşın mimarlar bu sıkıntının altından kalkmayı başarabilmişler.
Evin dışarıdan görünümü oldukça modern ve iddialı. Gerek evin arazi üzerindeki konumu, gerekse de odaların evin içindeki dağılımı ince bir planlama ve tasarım aşamasından sonra gerçekleştirilmiş. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten yıllar meydan okuyacak sağlamlıkta ve bölgesinde parmakla gösterilecek bir estetik düzeyi yakalamış durumda.
Evin inşaatı toplam bir buçuk yıl civarında sürmüş. Kullanılan malzemelerin tamamı birinci sınıf ve uzun yıllar sağlamlığından hiçbir şey kaybetmeyecek niteliğe sahip. Gri renkli modern tuğlalar ve beton en fazla kullanılan malzemeler. Çatıda ise çinko titanyum alaşımı bir kaplamaya yer verilmiş. İzolasyon ve dayanıklılık açısından güçlü bir malzeme olan bu kaplama, rengiyle de evin genel havasıyla son derece uyumlu. Evin çeşitli donatılarında ise ağırlıklı olarak ahşap tercih edilmiş. Çeşitli tonlardaki ahşap malzemeler de gri renkteki diğer malzemelerle uyum içinde.
Çağdaş bir mimari üslubun benimsendiği evin iç mekanlarında da bu tarzın devam ettiğini söylemek mümkün. Özellikle belli alanlarda oldukça iddialı tasarımlarla karşılaşıyoruz. Ahşap ve camın güzel bir buluşmasıyla ortaya çıkan spiral yapıdaki merdiven bu iddialı unsurlardan bir tanesi. Merkezi konumlanışı da onu adeta bir heykel gibi seyirlik bir parça haline getiriyor.
Bahçenin zemin seviyesinde herhangi bir yükselti yapılmaksızın başlayan ve yine aynı seviyede bulunan evle birleşen verandada, rüstik ahşap zemin kaplamasına yer verilmiş. Çevresinde ise beyaz çakılla yapılmış dar bir kontur bulunuyor. Bu da bahçe çimine yumuşak bir geçişi temin ediyor.
Ön taraftaki veranda kahve molaları için ideal keyifli bir atmosfer sunarken, yan cephede bulunan bu bölümde beton bir zemin tercih edilmiş. Aynı zamanda şık bir yemek takımının da bulunduğu bu bölüm, daha ziyade yemekli toplantılara hitap edecek türden bir estetiğe sahip.
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