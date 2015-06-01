Sürprizli, sıcak ve göz alıcı bir ev

Ön taraftaki veranda kahve molaları için ideal keyifli bir atmosfer sunarken, yan cephede bulunan bu bölümde beton bir zemin tercih edilmiş. Aynı zamanda şık bir yemek takımının da bulunduğu bu bölüm, daha ziyade yemekli toplantılara hitap edecek türden bir estetiğe sahip.

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