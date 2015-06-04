İstanbul'da bir saray yavrusu

Bu yazımızda sizlere gerçekten de saray yavrusu sıfatını sonuna kadar hak eden harika bir evi tanıtacağız. Bu sıfatın tek sebebi, evin genişliği, ferahlığı ya da sadece güzelliği değil. Aynı zamanda iddialı tarzı ve sarayları aratmayacak kalitesi ve lüksü ile de saray yavrusu olarak nitelendirilmeyi hak ediyor. Tasarımı ve uygulaması, son yıllarda ismini giderek daha sık duyduğumuz firmalardan biri olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından üstlenilen bu muhteşem ev, gerçekten görülmeye değer.