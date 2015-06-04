İstanbul'da bir saray yavrusu

Bu yazımızda sizlere gerçekten de saray yavrusu sıfatını sonuna kadar hak eden harika bir evi tanıtacağız. Bu sıfatın tek sebebi, evin genişliği, ferahlığı ya da sadece güzelliği değil. Aynı zamanda iddialı tarzı ve sarayları aratmayacak kalitesi ve lüksü ile de saray yavrusu olarak nitelendirilmeyi hak ediyor. Tasarımı ve uygulaması, son yıllarda ismini giderek daha sık duyduğumuz firmalardan biri olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından üstlenilen bu muhteşem ev, gerçekten görülmeye değer.
Saray yavrusu dediysek boşuna demedik. Bu fotoğrafa baktığınızda siz de bunu kabul edeceksiniz muhtemelen. İnce bir ahşap işçiliğiyle hayat bulan merdivenler, iddialı aydınlatma grubu ile özgün ve şık bir dizayna kavuşturulmuş.
Böyle bir eviniz olursa, ona göre de misafirleriniz olur elbette. Ve bu misafirler bir yatak bir dolaptan ibaret bir yatak odasında konuk etmek istemezsiniz. Ama tavan eğiminden geniş pencerelerine, kendi içinde adeta küçük bir oturma odası da barındıran bu türden bir yatak odası, ihtiyaçlara fazlasıyla yanıt verecek ve her türden misafirin rahat edebileceği düzeyde.
Zeminde suya dayanıklı ahşabın kullanıldığı geniş banyoda lavobolar böyle bir evde olması gerektiği gibi yekpare mermerden oyulmuş. Lavaboları taşıyan açık banyo dolabı ise yine ahşap. Panaromik denebilecek genişlikteki ayna ise banyoya adeta final dokunuşunu yapıyor.
Banyonun duşakabin kısmında ise cam tercih edilmiş. Ortalama bir evin bütün banyosu olabilecek kadar geniş olan cam duşakabin yoğun bir günün yorgunluğunu atacak bir duş için mükemmel.
Oldukça geniş bir ev olduğu için çok sayıda da yatak odası bulunuyor haliyle. İşte onlardan bir başkası. En üst katta bulunan ve tavan eğiminin şık bir hava kattığı bu yatak odasında gri hakimiyeti gözlerden kaçmıyor. Geniş pencereler sayesinde ise gün ışığının odaya gerektiği gibi dolması garanti altına alınıyor.
Merdivenlere açılan bu antre bölümü yine bütünüyle ahşap zeminle kaplanmış. Tavandan sarkan asimetrik aydınlatma grubunun şıklığı bu açıdan daha net anlaşılabiliyor.
Son yıllarda sıkça gördüğümüz gibi burada da oldukça geniş bir salon içerisinde farklı bölümler kurgulanmış. Bu açıdan bakıldığında farklı tarzlarda birden fazla oturma grubu, televizyon bölümü ve yemek masası görülebiliyor. Ama geniş salon yalnızca bunlardan da ibaret değil. İster geniş aile toplantıları, isterse eşinizle baş başa keyifli bir akşam için olsun, bu salon bütün ihtiyaçlara yanıt verebilecek niteliklere sahip.
Karelere bölünmüş son derece geniş pencerenin başarılı bir doğal aydınlatma sağladığı bu bölümde ise modern şömine dikkat çekiyor. Odanın diğer mobilyaları da şömine başında güzel sohbetler için elverişli olacak tarzda seçilmiş.
Masif ahşaptan imal edilmiş yemek masası, beyaz kumaş kaplı salaş denebilecek türden sandalyelerle kombin edilmiş. Bu da evin bu bölümüne ilginç bir kontrast katıyor.
Kim demiş tuvaletler şık olamaz diye? Neden olmasın? Bu fotoğrafta olabileceklerinin gayet kanlı canlı bir kanıtını görüyoruz desek herhalde abartmış olmayız.
Dört duvar bir çatıdan ibaret bir saray olmaz değil mi? Bir de iç mekanlarınıza yakışacak, hatta onlarla yarışacak bir bahçeniz olması gerekir. Bu evin böyle bir bahçesi olduğuna emin olabilirsiniz. Görkemli peyzajı ve iddialı bahçe mobilyaları da bunu anlatmaya yetiyor zaten.
Rüstik ahşap kaplamanın tercih edildiği bu bölümde ise yaz ve bahar aylarında harika vakit geçirilebilecek bir oturma alanı kurgulanmış. Yeşiller içinde ve ağaç gölgesinde serinlenebilecek bölüm, misafirlerinizi açık hava ağırlamak için de bire bir.
Bahçe de oldukça geniş bir alana sahip ve farklı bölümleri bünyesinde barındırıyor. Şık bir şezlong grubunun bulunduğu bölüm bunlardan biri. Biraz güneşlenmek ve kitabınızın keyfini çıkarmak için bundan daha iyisini bulmak kolay olmasa gerek.
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