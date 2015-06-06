İstanbul'da Avrupa esintili bir daire de ne demek, İstanbul zaten Avrupa değil mi, diye sorabilirsiniz. Doğru tabi, İstanbul zaten Avrupa. Ama bir yandan da İstanbul'un özellikle bugünkü halinin Avrupa kentlerine çok da fazla benzediği söylemek mümkün değil. İç mimari ve dekorasyon projeleri yönünden de son yıllarda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın, nüfusun ağırlıklı bölümünün yaşadığı konutlar göz önüne alındığında, Avrupa standartlarını yakalamak için biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bugünkü yazımızda, bahsettiğimiz Avrupa havasına bugünden kavuşmuş son derece şık bir daireye yer veriyoruz. İstanbul merkezli Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu daire, apartmanda yaşama fikrine daha sıcak bakmanızı sağlayabilecek kadar güzel ve iddialı. Gelin biraz daha yakından bakalım.