İstanbul'da Avrupa esintili bir daire de ne demek, İstanbul zaten Avrupa değil mi, diye sorabilirsiniz. Doğru tabi, İstanbul zaten Avrupa. Ama bir yandan da İstanbul'un özellikle bugünkü halinin Avrupa kentlerine çok da fazla benzediği söylemek mümkün değil. İç mimari ve dekorasyon projeleri yönünden de son yıllarda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın, nüfusun ağırlıklı bölümünün yaşadığı konutlar göz önüne alındığında, Avrupa standartlarını yakalamak için biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bugünkü yazımızda, bahsettiğimiz Avrupa havasına bugünden kavuşmuş son derece şık bir daireye yer veriyoruz. İstanbul merkezli Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu daire, apartmanda yaşama fikrine daha sıcak bakmanızı sağlayabilecek kadar güzel ve iddialı. Gelin biraz daha yakından bakalım.
Evin önemli bir kısmını bir araya getiren salon bölümü son derece ferah bir yapıda. Bir ucunda mutfak, onun hemen yakınında yemek masası ve sandalyeleri bulunan, diğer ucunda ise oturma odası bölümü ve kütüphane gibi başka unsurların da yer aldığı salonda bir tane kuyruklu piano dahi bulunuyor. Normal şartlarda kuyruklu piano bir evin salonunu tek başına kaplamasa bile, en azından yarısına yakınını ele geçirir. Salonun genişliğini buradan da anlayabiliyorsunuz, piano hiç göze batmadan bir köşede duruyor. Göze batmıyor derken, bir salon için fazlasıyla iddialı bir parça olduğu gerçeğini de yadsımıyoruz elbette.
Ahşap gerçekten çok kullanışlı bir malzeme. İşlenmesi ve uygulanmasındaki kolaylıklar bir yana, kullanıldığı mekanın havasını bir anda değiştirebilmek gibi oldukça ilginç bir özelliği var. Bu şık çalışma bölümünde ise ahşabın gerçekten hoyratça kullanıldığını görüyoruz. Zemin ve mobilyalardan başka duvar kaplamasında da ahşap kullanılmış ve görünen o ki oldukça da olumlu bir sonuç elde edilmiş. Uzun çalışma saatlerinde insanı yormacak harika bir çalışma alanı ortaya çıkmış.
Her zaman deniz, orman, dağ veya göl gibi muhteşem manzaralara sahip olamasanız da, özellikle apartman yaşantısında evinizin önünün açık ve havadar olması bile başlı başına faydalı ve aslında oldukça da gerekli bir şeydir. Neredeyse teras denebilecek kadar büyük bir balkonu bulunan bu salon da ferah manzarasıyla oldukça havadar bir yapıya kavuşuyor.
Mutfağın hemen yanında bulunan yemek masası takımı, ahşap ve metalin sade ve fakat son derece şık bir buluşmasını temsil ediyor. Bir tarafında iskemleler diğer tarafından ise uzun bir banko tipi oturma bölümü tercih edilen masa, bu asimetrik yapısıyla da donuk bir havadan oldukça uzakta, konforlu ve keyifli yemekli toplantılarına ev sahipliği yapmayı bekliyor.
Salonun uç köşesindeki bir parçası konumundaki beyaz ağırlıklı mutfak bölümü, aydınlık yapısıyla ön plana çıkıyor. Çok sayıda spot aydınlatma elemanı sayesinde bu yapıya kavuşan bölüm, tezgahın devamı olan ve dış tarafında yüksek bar iskemleleri bulunan bölümüyle de göz dolduruyor. Bu bölümde hızlı atıştırmalarınızı kolayca halledebilirsiniz.
Evin genel olarak oldukça geniş bir yapıda olmasına karşın mutfağa çok büyük bir alan ayrılmamış. Fakat bu durum herhangi bir sıkıntıya yol açmadığı gibi, ortaya son derece şirin ve bir o kadar da işlevsel bir mutfak çıkarmış
Koridor diyerek geçmemek gerek. Çünkü detaylar önemlidir. İç mimari ve dekorasyonda ise detaylar en önemli şeydir aslında. Duvar bölümü bütünüyle ahşap kaplanmış ve oldukça iyi aydınlatılmış bu koridorda öne çıkan detay ise yerdeki modern yolluk.
Tuvaletin genelinde oval hatlar hakim. Bir başka özelliği ise yine evin pek çok bölümü gibi son derece iyi aydınlatılmış olması. Bu da mekanı olduğundan büyük göstererek ferah bir hava yaratıyor.
Yatak odasında yine bolca ahşap kullanımı görüyoruz. Yatağın sırtını dayadığı duvar bütünüyle ahşap kaplanırken, onun hemen solunda kalan karşı duvardaki dolap bölümü ile mükemmel ve akıcı bir bütünleşme elde edilmiş. Böylece odaya girdiğiniz anda girintili çıkıntılı herhangi bir yapıyla karşılaşmıyorsunuz. Bu akıcı sadelik bir yatak odası için ideal ve konforlu bir ortam yaratıyor.
Siyah damarlara sahip özel bir mermerin bolca kullanıldığı banyo, gerçek anlamda ihtişamlı bir yapıda. Geniş bir cam duvarla ayrılan duş bölümü ve yine son derece geniş banyo aynası da bu ihtişamı perçinliyor adeta.
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