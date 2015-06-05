Samsun'da rafine klasik bir daire

Daha önce de pek çok yazımızda bahsettiğimir üzere, artık Anadolu'nun pek çok kentinde son derece kaliteli konut projeleri görmek mümkün. Aynı şekilde yüksek nitelikli ve dünya standartlarında iç mimari ve dekorasyon uygulamaları da bugün artık Türkiye'nin hemen her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Bugün bu örneklerden özel olarak iddialı olan birini ele alıyoruz. Samsun merkezli bir mimarlık firması olan PS Mimarlık tarafından projelendirilen bu muhteşem daire, klasiğe olan bakış açınızı değiştirebilecek kadar güzel. Her yönüyle dikkat çekici ve iddialı bir tarza sahip bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?