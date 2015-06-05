Samsun'da rafine klasik bir daire

Daha önce de pek çok yazımızda bahsettiğimir üzere, artık Anadolu'nun pek çok kentinde son derece kaliteli konut projeleri görmek mümkün. Aynı şekilde yüksek nitelikli ve dünya standartlarında iç mimari ve dekorasyon uygulamaları da bugün artık Türkiye'nin hemen her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Bugün bu örneklerden özel olarak iddialı olan birini ele alıyoruz. Samsun merkezli bir mimarlık firması olan PS Mimarlık tarafından projelendirilen bu muhteşem daire, klasiğe olan bakış açınızı değiştirebilecek kadar güzel. Her yönüyle dikkat çekici ve iddialı bir tarza sahip bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Yukarıda bahsettiğimiz bölümü burada biraz daha yakından görüyoruz. Hem gün ışığını kesmeyen hem de bölümleme hissini de gerçekleştiren yapısı, akıllıca bir tasarım olduğuna işaret ediyor. Salonun bir diğer masa ve sandalye grubu ile televizyon ve oturma grubunun bulunduğu bölümü ise klasik bir tarzın nasıl olması gerektiğine çok başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Oturma odası, kendi içinde bölümlere ayrılmış salonun bölümlerinden bir tanesi. Bu bölümde genellikle mat renklerin kullanıldığını görüyoruz. Hatta el işçiliği geniş halıda bile fazla göze batmayan tonlar tercih edilmiş. Bu da zaten oldukça iddialı bir tasarıma sahip olan evin aşırı derecede göze batmasının önüne geçiyor.
Bu evin salon bölümü son derece geniş. Hatta denilebilir ki sıradan bir evin tamamının kaplayacağı büyüklükte bir hacim kaplıyor salon tek başına. Bu yüzden kendi için farklı bölümleri bulunuyor. Salon ve yemek odasını ayırmak için ise altın renginde son derece şık ve ince bir işçiliğe sahip ilginç bir konstrüksiyon kullanılmış. Her iki taraftan bakıldığında da güzel bir derinlik hissi yaratan bu bölüm, aynı zamanda mekana klas bir hava katmış.
Evdeki pek çok eşyada Osmanlı tarzında izler bulmak mümkün. Yeşil renkli bu koltuk ve puftan oluşan ikilide de bunu görüyoruz. Bu ikilinin hemen şöminenin yanına konumlandırılmış olması ise adeta klasik bir Yeşilçam filmi sahnesinden bir kareyi andıran bir kompozisyon yaratmış.
Lüks ve iddialı bir ev yaratırken en önemli konu, hiç kuşkusuz detaylardır. Her bir parçanın üzerine düşünmek, özenle çalışmak gerekir. İhtişamlı güneşlikle yakın bir renkteki bu kalorifer peteğine bakarak ne demek istediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. İşlevi ile ön planda olan bu tarz bir detayda bile müthiş bir işçilik ve incelik var.
Metal işçiliğinin güzide bir ürünü olan bu sehpa da detaylar üzerinde nasıl incelikli durulduğunun bir başka örneği olarak göze çarpıyor.
Mutfakta mermer zemin ve beyaz rengin müthiş bir kaynaşması hemen dikkatleri çekiyor. Aynı zamanda harika bir şehir manzarasına bakan geniş cam kapıyla gün ışığından da en doğru şekilde yararlanan mutfak, uzun yıllar eskimeyecek klasik tarzıyla gerçekten göz dolduruyor.
Yine çeşitli klasik eşya ve aksesuarların kullanıldığı yatak odasında, toz pembe gibi yumuşak pastel tonlar tercih edilmiş. Gözü yormayan bu renkler aynı zamanda konforlu bir ortam yaratılmasına da psikolojik yönden katkı sağlıyor.
Burada gördüğünüz şık çocuk odasında ise kırmızı, mavi gibi daha canlı renkler kullanılmış. Aynı zamanda bir yelkenlinin gövdesinden alınmış gibi görünen renkler, son derece şık bir kombinasyon yaratmış.
Oldukça geniş bir yapıdaki evde bulunan bir diğer yatak odasında, adeta bir saray dekorasyonunu andıran son derece ihtişamı mobilyalar dikkat çekiyor.
Banyoda ise evin geneline kıyasla nispeten daha modern bir çizginin de görülebildiğini söylemek mümkün. Buna karşın evdeki hakim tarz bozulmamış ve modernle klasiğin başarılı bir harmanı yapılmış. Yine son derece ferah bir hacimde olan banyo ayrıca başarılı bir aydınlatma sayesinde olduğundan da geniş görünüyor.
Modern Osmanlı yazımızın da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz.