Kalitenin vücut bulduğu bir ev

Kalite kavramı, özellikle estetik malzemeler söz konusu olduğunda, tarif etmesi zaman zaman zor olabilen bir kavram. Çelik, altın, gümüş gibi bir metal ya da elmas, zümrüt gibi bir değerli taş söz konusu olduğunda, kalite ölçütleri objektifir. Konuya hakim olan herhangi bir uzman sağlıklı bir değerlendirme yapabilir. Fakat bir evin tasarımından, onu oluşturan mobilya ve aksesuarların toplamından söz ederken, kalite anlayışı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Örneğin kimileri için en pahalı olan şey daima en kalitelisidir. Bazı insanlar da fiyat – kalite oranı en yüksek olan eşyaların nesnel olarak en kaliteli eşyalar olduğunu düşünür. Doğrusunu isterseniz bu tartışma uzayabilir. Fakat bazı durumlar vardır ki, gözünüzle gördüğünüzde uzlaşmak o kadar da zor olmaz. Bu yazımızda tanıtacağımız evin de bu özel durumlardan birini yansıttığını düşünüyoruz. Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu eve yakından baktığınızda, kalitesi konusunda aklınızda hiçbir şüphe kalmayacak.