Kalitenin vücut bulduğu bir ev

Kalite kavramı, özellikle estetik malzemeler söz konusu olduğunda, tarif etmesi zaman zaman zor olabilen bir kavram. Çelik, altın, gümüş gibi bir metal ya da elmas, zümrüt gibi bir değerli taş söz konusu olduğunda, kalite ölçütleri objektifir. Konuya hakim olan herhangi bir uzman sağlıklı bir değerlendirme yapabilir. Fakat bir evin tasarımından, onu oluşturan mobilya ve aksesuarların toplamından söz ederken, kalite anlayışı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Örneğin kimileri için en pahalı olan şey daima en kalitelisidir. Bazı insanlar da fiyat – kalite oranı en yüksek olan eşyaların nesnel olarak en kaliteli eşyalar olduğunu düşünür. Doğrusunu isterseniz bu tartışma uzayabilir. Fakat bazı durumlar vardır ki, gözünüzle gördüğünüzde uzlaşmak o kadar da zor olmaz. Bu yazımızda tanıtacağımız evin de bu özel durumlardan birini yansıttığını düşünüyoruz. Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bu eve yakından baktığınızda, kalitesi konusunda aklınızda hiçbir şüphe kalmayacak.
Kalitenin bir başka ölçütü olarak da dayanıklılığı düşünebiliriz. Ancak bu yalnızca kullanıma dayanıklılık ve malzemelerin doğal ömrü anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kullanılan eşyanın modasının kolay kolay geçmemesi, tasarım trendlerine yenik düşmemesi de bir anlamıyla dayanıklılıktır. Sade bir tasarım ve mat renklerin hakim olduğu bu oturma odası ve yemek odasında, tam olarak böyle bir durum görüyoruz. Bu tarz bir ev, yirmi yıl önce olduğu gibi yirmi yıl sonra da eşit derecede güzel olmayı başarabilecektir.
Her ne kadar ahşap ürünleri sanayinin hızlı gelişimiyle işlenmiş ahşap türleri giderek daha fazla yaygınlaşsa da, kaliteli ve gerçek bir ahşap zeminin yerini kolay kolay başka hiçbir şey tutmaz. Öyle ki bu türden bir zemin, bir evi tek başına bile güzel gösterebilir.
Doğayla iç içe olmak her zaman çayır çimende, yahut en azından evinizin bahçesinde olmak değildir. Doğru bir tasarımla iç mekanlarda da doğayla uyumlu ve yeşilin mekanın kompozisyonuna dahil olduğu bir hava yakalanabilir. Beyaz ve krem rengi tonlarının hakim olduğu bu odada kullanılan geniş pencereler bu amaca son derece başarılı bir şekilde hizmet ediyor.
Sadelik ve işlev odaklılık, aslında İskandinav tasarım çizgisinin odak noktalarıdır. Bu tasarım anlayışında, çıkış noktası olan coğrafyanın iklim ve bitki örtüsü özelliklerinden ötürü ahşap da en sık kullanılan malzemelerden biridir. Bu mutfakta bu tasarım çizgisini kuvvetle andıran fakat ondan bağımsız özgün bir tarzı olan bir dizayn görüyoruz. Bu abartısız ve şık dizayn sayesinde evin diğer bölümleri gibi mutfak da uzun yıllar eskimeyecek bir güzellik taşıyor.
Sanıyoruz bu evin en öne çıkan, hatta yıldızlaşan bölümü çalışma odası. Tavana kadar uzanan ve bir duvarı bütünüyle kaplayan geniş kütüphane bölümü, adeta gerçek bir kütüphanede olanlara benzer merdiveniyle de son derece şık bir yapıda. Akrobat bir lambayla aydınlatılan çalışma masası ise yaratıcı işler için son derece elverişli. Diyelim ki bunaldınız ve biraz nefes almak istiyorsunuz, o zaman buradaki koltuk sizin için biçilmiş kaftan. Gerçekten her yönüyle harika bir çalışma odası.
Gerek tercih edilen vitrifiye ve armatürler, gerekse de duvarların alt kısmının ahşap üst kısmının ise gri renkte olmasıyla, tam anlamıyla klasik bir banyo. Duvardaki büyük
Bath yazısı ise küçük bir renk katıyor tasarıma.
Yatak odaları genellikle yatak, dolap, komodinler ve belki bir tuvalet masası gibi temel mobilyalarla donatılır. Daha fazla eşya koymamak, uyku odaklı bir mekan olan yatak odasının huzurlu bir mekan olarak kalmasını sağlar. Buna karşın burada oldukça ilginç bir durum görüyoruz. Eski osmanlı evlerinde, cumbaların iç kısımlarına denk düşecek şekilde konumlandırılan oturma alanına çok benzer bir bölüm bulunuyor. Yatak odasına adeta bir otel odası havası da veren bu bölümün çok şık olduğunu itiraf etmemek haksızlık olur.
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