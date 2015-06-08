Hayata değer katacak bir ev nasıl olmalı?

Bir konutu salt başınızı soktuğunuz, sizi yağmurdan, kıştan, güneşten koruyan, geceleri uyuyabileceğiniz kapalı bir alandan ibaret olmaktan çıkaran şey nedir? Bu aslında pek çok farklı şekilde yanıtlanabilecek bir soru. Dahası, cevapları oldukça öznel olabilecek de bir soru. Fakat yine de bir evi ev yapan, onu dört duvar bir çatıdan ibaret bir yer olmaktan çıkaran bazı ortaklar değerlerden söz edebiliriz. Konfor, ergonomi ve estetik bu değerler arasında en başa yazılabilir. Bunlar ve ek olarak kişilerin ihtiyacına göre farklı parametreler ne kadar iyi bir şekilde bir araya gelirse, bir ev o kadar içinde yaşamaya değer, hayata değer katacak bir hale gelir. Bu yazımızda ele aldığımız ev, işte böyle hayata değer katacak evlerden biri. Elbette fabrikasyon bir ev değil bu. Başarılı çalışmalarıyla sektörde adından sıkça söz ettiren önemli firmalardan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu ev, eminiz kendi eviniz için de yaratıcı fikirler verecektir.
Abartılı renkler ve mobilyalardan kaçınılan, ergonomi ve konforun ön planda tutulduğu bu oturma odası, bir evin genellikle en çok kullanılan mekanları arasında yer alan oturma odalarının nasıl olması gerektiğine dair bir ders niteliğinde adeta. Rahat koltuklar, günlük eşyalar, gazete ve dergilerin konulabileeği sehpalar, sade ve şık bir televizyon ünitesi ve doğru açı ve yükseklikte yerleştirilmiş olan televizyon. Her şey yerli yerinde ve olması gerektiği gibi.
Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Toplumun çocukla ilgili her sorunda son derece hassas olması, hatta farkında bile olmadan çocuğa büyük bir önem vermesi bundandır. Özellikle bizim gibi duygularıyla hareket eden toplumlarda daha da fazla böyledir bu. Bu yüzden çocuklarımızın üzerine çok düşeriz. Fakat onların en sevecekleri, en beğenecekleri şeylerden ziyade, onlar için en doğru olacak şeylere yatırım yapmak genellikle daha doğrudur. Örneğin çocuğunuzun zihinsel ve bedensel gelişimi önündeki engelleri kaldıracak bir çocuk odası, sayısız oyuncakla çevrili bir eğlence odasından çok daha akılcı bir karar olacaktır. Burada doğru bir çocuk odası nasıl olabilir konusunda iyi bir örnek görüyoruz. Yaşına uygun ve kendine ait bir masa ve sandalye çocuğun sorumluluk duygusunu arttırırken, büyük boy bir kara tahta onu hem eğlendirecek hem de yaratıcılığını tetikleyecektir.
Yakın zamana kadar ahşap malzemeler banyolar için adeta bir tabu gibiydi. Suyla en küçük temasında bozulacağı düşünülen ahşap, katiyen banyoya sokulmazdı. Oysa ahşabın doğası bu şekilde değildir. İyi ve doğru işlenmiş ahşap malzemelerle tıpkı buradaki gibi son derece şık banyolar yaratmak mümkündür.
Daha ziyade bir gösteri merkezinin kulisinde görmeyi bekleyeceğiniz bu türden bir tuvalet masası, doğru kullanılırsa evde de oldukça şık bir hava yaratabilir. Üstelik sıradan bir tuvalet masasından maliyet açısından hemen hemen hiç farkı yok.
Doğrudan bahçeye bakan bu şık yemek takımı, kalabalık aile veya arkadaş toplantıları için ideal bir ortam sunuyor. Bununla birlikte laptopunuzdan veya tabletinizden günlük işlerinizi takip ederken bir yandan da bahçenizi izleyip kahvenizi yudumlamak için de uygun.
Banyolar evlerin mahrem yerleri olsa da, güzel bir banyo, yaşam kalitesini arttıran önemli unsurlardan biridir. Sabah uyandığınızda genellikle ilk gittiğiniz yer banyo olur. Güzel bir banyo da güne güzel bir başlangıç için önemli bir rol üstlenebilir.
Esra Kazmirci Mimarlık bu evde oldukça yoğun bir ahşap kullanımı tercih etmiş. Özellikle zeminde ve duvarlarda kullanılan ahşaplardaki ton farkı güzel bir kontrast yaratıyor. Bu da eve klas bir hava katıyor. Merdiven boşluğundan sarkan asimetrik yerleştirilmiş aydınlatma grubu ise dikkatleri üzerine çekiyor.
İstanbul kadar güzel bir ev yazımız da ilginizi çekebilir.