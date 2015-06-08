Hayata değer katacak bir ev nasıl olmalı?

Esra Kazmirci Mimarlık bu evde oldukça yoğun bir ahşap kullanımı tercih etmiş. Özellikle zeminde ve duvarlarda kullanılan ahşaplardaki ton farkı güzel bir kontrast yaratıyor. Bu da eve klas bir hava katıyor. Merdiven boşluğundan sarkan asimetrik yerleştirilmiş aydınlatma grubu ise dikkatleri üzerine çekiyor.

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