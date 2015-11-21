Ailenizin evinde bulabileceğiniz 6 vintage dekorasyon öğesi

Gençlik zamanlarınızda evinize ve eşyalarınıza göz attığınız zaman muhtemelen eski moda ve donuk olduğunu düşünüyordunuz. Oysa şimdi eski eşyaların kendine ait bir dekorasyon alanı var. Bu kategori hem ailenize hem de o dekorasyon ürünün geçmişine dair bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Ailenizi ve akrabalarınızı ziyaret etmenin en güzel yanı, onların sahip olduğu vintage ve retro eşyaları görmeye başlamanızla birlikte eski eşyalara olan tutkunuzun artması ve kendi evinizi dekore ederken sizin de bu tür eşyalar kullanmaya istek duyuyor olmanızdır. Üstelik dilerseniz ailenizden ödünç alabilir yahut onların kullanmayıp tavan arasına kaldırdığı eşyaları dokusunu bozmadan yenileyerek tekrar kullanılır hale getirebilirsiniz.
Kendi evinizde değerlendirebileceğiniz veya çoğu zaman bir kenara atılan eşyalar listesine bir bakın ve eğer yapabiliyorsanız ailenizi bir ziyaret edin.
Vintage konusunu daha genel açıdan ele alırsak ise özetle eski zamana ait eşya/koleksiyonların moda ve dekorasyondaki adıdır diyebiliriz. Bir eşyanın vintage olarak kabul görmesi için belli bir geçmişi olması gerekir. Ancak bu, eski stil eşyanın olduğu gibi kullanıldığı anlama gelmiyor. Çoğunlukla modernize edilerek günümüze uyarlanan bir tasarımla tekrar hayat buluyor.
Eski eşyadan kasıt 1940'lara dek varan bir dönemi kapsayabiliyor. Ancak ailenizin evinde bulacağınız eşyaların muhakkak bu kadar eski olması şart değil. Çoğunlukla kullanılmayan eski eşyalar şu an geçerli olan mobilya tasarımlarıyla harmanlanarak geçmişi günümüze taşıyor. Sizler de ailenizden kalan tablolar, vazolar, fincanlar gibi eşyaları tekrar değerlendirerek evinizde vintage esintisi yaratabilirsiniz. Bunları dışarıdan satın alabileceğiniz abajur gibi özel parçalarla beraber sunarak çok şık bir dekorasyon kotarmak mümkün.
Eski eşya kullanımında çok abartıya kaçmadan, daha çağdaş parçalarla dekore ettiğiniz takdirde hem eskinin izlerini taşıyan hem de modern bir eve sahip olabilirsiniz. Unutmayın, yaratıcı insanlar eski eşyaları atmak yerine yeniden tasarlayarak değerlendirmesini bilirler. Zira yaratıcılık hayal gücü kadar emek de ister.
Vintage mutfak dekorasyonunda ana öğe mutfak dolabıdır diyebiliriz. Zira eski tip mutfak dolapları genellikle ahşap olduğundan boyanıp yeniden kullanılmaya da müsaittir. Özellikle aileniz mutfak dekorasyonundan sıkılıp yenilemeye karar verdiğinde eski dolaplarına talip olun. Eğer ki kendi tavan aranızda yahut ailenizin evinde dolap bulamazsanız ancak mutfak dolabının vintage görünmesini istiyorsanız, ahşap bir dolap bulup eskitme yaparak da hayalinizdeki mutfak dolabına kavuşabilirsiniz.
Dolap kadar zor bulunmayan bir diğer alternatif mutfak perdeleri annenizin sandığında çiçekli fırfırlı modeliyle bir gün onu hatırlamanızı bekliyor olabilir. Vintage dekorasyonda renk yerine çiçek desenleri ön plana çıktığından ailenizin kullanmadığı eski perdeleri değerlendirmek bir hayli eğlenceli olabilir. Her ne kadar ilk anda hafif bir aksesuar gibi düşünülse de mutfağınızın havasını oldukça değiştiren bir unsurdur.
Mutfaklara vintage etkisi veren bir diğer desen kareli kumaşlardır. Kareli kumaşları raflarda kavanozlarda kullanmak hem eskiyi çağrıştıran hem de sevimli bir görüntü oluşturabilir. Vintage aksesuarı olarak hasır sepetler de kullanılabilir. Yine ailenizin evinde bulabileceğiniz eski moda kilimler diğer parçalarla birleşince oldukça özgün bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda vintange öğeleri tesktil ürünleriyle sağlayabileceğiniz gibi eski tip mutfak aletleri ile de sağlayabilirsiniz. Ancak bu parçaları bulmak biraz daha zor olacaktır. Eğer aileniz hala saklıyorsa şanslısınız. Bulamasanız da dert etmeyin, günümüzde bazı markalar vintage severler için hala eski görünümlü mutfak eşyaları tasarlayabiliyorlar. Eksiklerinizi bu şekilde de tamamlayabilirsiniz.
Eğer öğrenciyseniz ya da yeni bir eve çıktıysanız yalnız vintage dekorasyon sebebiyle değil, ekonomik olması açısından da ailenizden kalan eşyaları değerlendirebilirsiniz. Bu koşullarda en iyi alternatif kişinin mevcut eşyaları yeniden kullanıma uygun hale getirmesi olacaktır. Yaşam alanlarımızda medeni bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için gerekli olan banyo dolapları veya kitaplıklar sizin ekstra masraf olup sınırlı bütçenizi zorlayabilir. Bu durumda çözüm olarak eski olduğu için bir kenara atılmış ahşap mobilya parçalarını örneğin kontrplak dolap kapakları ya da yıpranmış kutuları tekrar kullanmak için elden geçirebilirsiniz. Yatak odasında veya banyoda depolama alanı için duvar rafı olarak kullanabilir ya da mini bir dolap haline getirebilirsiniz. Bilhassa yatak odalarında oldukça işlevsel olacaktır. Çünkü sıcak havalarda gardırobunuzda fazla yer tutan kalın kışlık giysilerinizi muhafaza etmek için gayet kullanışlıdır. Aynı zamanda öğrenciyseniz ders gereçleri ve çeşitli ıvır zıvır malzemeyi doluşturmak için çok pratik bir ürün olup, işinizi kolaylaştıracaktır. Zaman zaman vernikleyerek ve dilerseniz boyayarak modernize etmeniz de mümkün.
Çocukken odanızın duvarlarında ya da ziyaret ettiğiniz evlerde gördüğümüz o eski haritalar hem coğrafyayı tanımaya hem de şehir bulmaca gibi küçük oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirmemize vesile olduğundan her zaman ilgi çekici aksesuarlardan birisi olmuştur. Şimdi ise o çocuklar büyüdü ve kendi evlerini kuruyor. Çocukken gözlerimizi alamadığımız harita ve küreler ise bir yerlerde tozlanıp keşfedilmeyi bekliyor. Eğer eskiden evinizde bulunan ve artık dolaplara kaldırılmış bir harita varsa onu tekrar gün yüzüne çıkarmaya ne dersiniz? Bu aksesuarları tekrar dekorasyonun bir parçası haline getirebilir ve hatta haritaları başka malzemelerle de birleştirerek duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.
Eğer yeni ev döşüyorsanız acil olmayan bazı mobilyalarınızı satın almayı ertelersiniz genellikle. Böyle zamanlarda yaratıcı ve fonksiyonel fikirlere ihtiyaç vardır. Ailenizin tavan arasına attığı eski bir ahşap kutu, sandık ve benzeri bir parçayı yenileyerek, boyayarak renkli ve retro bir sehpa haline getirebilirsiniz. Günümüzde bazı dekorasyon firmaları eski eşyalardan hoşlananlar için eskitme görünümlü öze tasarımlar imal ediyor. Dolayısıysa hem ekonomik hem yaratıcı hem de vintage eşyalar arıyorsanız ilk önce elinizin altındakileri değerlendirmekte fayda var. Böyle bir kendin yap ev sehpası için en uygun malzeme ahşap olacaktır. Son olarak ayak kısmına tekerlek eklediğiniz zaman hem vintage hem de modern bir masa meydana getirmiş olursunuz.
Soluk, yıpranmış ve modası geçmiş giysilerimizi sık sık yenilediğimiz, eskileri de attığımız düşünülürse kıyafet için çok fazla para harcadığımızı kabul etmek gerek. Giysi modası çok değişken olduğundan bu alışkanlığımızdan kurtulmamız da zor görünüyor. Peki ne yapmalı? Tamamen giyim kuşam hevesimizden vazgeçemeyeceğimize göre en azından artık kullanmadığımız giysileri yeniden kullanıma sokabiliriz. Kıyafetlerimiz sınırlı bir kumaş boyutunda yapıldığından bu kumaşı daha küçük eşyalar için kullanılır hale getirmek gerek. Bunun için en ideal eşya da yastık olacaktır. Eski yastıkları yenilemek veya çok moda görünümlü yastıklara vintage bir hava katmak için onları eski desenlerle kaplamak; hem ekonomik açıdan size kolaylık olacaktır hem de evinizde gerçekleştirmek istediğiniz o eski usul parçaları elde etme yolunda bir alternatif sunacaktır.
Her ne kadar vintage bir dekorasyon hazırlamak için elinizdeki imkanlar sınırlı da olsa eğer satın almayı düşünmüyorsanız muhakkak tavan aralarını karıştırın. Bazen unuttuğunuz, tamamen aklınızdan çıkan bir parça yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü harekete geçirebilir, böylece o eşyayı yeniden tasarlayarak aklınızdaki modeli hayata geçirebilirsiniz. Fotoğraftaki dekorasyon örneği Orkun İndere tasarımıdır.
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