Ailenizin evinde bulabileceğiniz 6 vintage dekorasyon öğesi

Gençlik zamanlarınızda evinize ve eşyalarınıza göz attığınız zaman muhtemelen eski moda ve donuk olduğunu düşünüyordunuz. Oysa şimdi eski eşyaların kendine ait bir dekorasyon alanı var. Bu kategori hem ailenize hem de o dekorasyon ürünün geçmişine dair bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Ailenizi ve akrabalarınızı ziyaret etmenin en güzel yanı, onların sahip olduğu vintage ve retro eşyaları görmeye başlamanızla birlikte eski eşyalara olan tutkunuzun artması ve kendi evinizi dekore ederken sizin de bu tür eşyalar kullanmaya istek duyuyor olmanızdır. Üstelik dilerseniz ailenizden ödünç alabilir yahut onların kullanmayıp tavan arasına kaldırdığı eşyaları dokusunu bozmadan yenileyerek tekrar kullanılır hale getirebilirsiniz.

Kendi evinizde değerlendirebileceğiniz veya çoğu zaman bir kenara atılan eşyalar listesine bir bakın ve eğer yapabiliyorsanız ailenizi bir ziyaret edin.

Vintage konusunu daha genel açıdan ele alırsak ise özetle eski zamana ait eşya/koleksiyonların moda ve dekorasyondaki adıdır diyebiliriz. Bir eşyanın vintage olarak kabul görmesi için belli bir geçmişi olması gerekir. Ancak bu, eski stil eşyanın olduğu gibi kullanıldığı anlama gelmiyor. Çoğunlukla modernize edilerek günümüze uyarlanan bir tasarımla tekrar hayat buluyor.

Eski eşyadan kasıt 1940'lara dek varan bir dönemi kapsayabiliyor. Ancak ailenizin evinde bulacağınız eşyaların muhakkak bu kadar eski olması şart değil. Çoğunlukla kullanılmayan eski eşyalar şu an geçerli olan mobilya tasarımlarıyla harmanlanarak geçmişi günümüze taşıyor. Sizler de ailenizden kalan tablolar, vazolar, fincanlar gibi eşyaları tekrar değerlendirerek evinizde vintage esintisi yaratabilirsiniz. Bunları dışarıdan satın alabileceğiniz abajur gibi özel parçalarla beraber sunarak çok şık bir dekorasyon kotarmak mümkün.

Eski eşya kullanımında çok abartıya kaçmadan, daha çağdaş parçalarla dekore ettiğiniz takdirde hem eskinin izlerini taşıyan hem de modern bir eve sahip olabilirsiniz. Unutmayın, yaratıcı insanlar eski eşyaları atmak yerine yeniden tasarlayarak değerlendirmesini bilirler. Zira yaratıcılık hayal gücü kadar emek de ister.