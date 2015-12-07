10 farklı modüler mutfak modeli

Mutfaklar aslında yalnızca akşam yemeklerinin ve kahvaltıların hazırlandığı bir oda değil, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, ilişki kurduğumuz ve güzel vakit geçirip anılar biriktirdiğimiz bir yaşam alanıdır da. Amatör şefler için hem pratik ve kullanışlı hem de sıcacık ve samimi domestik alanlar yaratmak da artık hiç de gerçek dışı değil. Sofistike dokunuşlarla konforlu, sıcak ve ergonomik mutfaklar isteyenler için en iyi seçenek hazır mutfaklar olarak da bilinen modüler yapılı mutfak tasarımları.