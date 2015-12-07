10 farklı modüler mutfak modeli

Mutfaklar aslında yalnızca akşam yemeklerinin ve kahvaltıların hazırlandığı bir oda değil, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, ilişki kurduğumuz ve güzel vakit geçirip anılar biriktirdiğimiz bir yaşam alanıdır da. Amatör şefler için hem pratik ve kullanışlı hem de sıcacık ve samimi domestik alanlar yaratmak da artık hiç de gerçek dışı değil. Sofistike dokunuşlarla konforlu, sıcak ve ergonomik mutfaklar isteyenler için en iyi seçenek hazır mutfaklar olarak da bilinen modüler yapılı mutfak tasarımları.
Endüstriyel tarzlı mutfak tasarımlarında metal malzemelerin estetik ve pırıltılı modern görünümü ilk dikkat çeken şeylerden biridir şüphesiz. Modern bir dekorasyon anlayışına sahip olan mutfaklarda ise özellikle son yıllarda beyaz mutfak konseptini sıklıkla görmeye başladık çünkü beyazın zarif ve elegan görünümünü başka renk kombinasyonuyla elde etmek pek mümkün değil. Bu iç açıcı mutfakta ise mutfak adası ve geniş çalışma alanıyla endüstriyel ve modern bir tarz hakim, beyazın metalle dansı ise hayran bırakıyor.
Her ne kadar çoğu evde mutfaklarda daha nötr ve yumuşak renkler kullanılıyor olsa da canlı renkler mutfak dekorasyonlarında doğru kombinasyonlarla kullanıldığında oldukça şık ve pozitif etkili bir yaşam alanına dönüştürebiliyorlar mutfakları. Sarı renk de sıcaklığıyla içinde bulunduğu her ortamı samimileştiren ve canlandıran bir renktir. Sarının özellikle mutfak gibi alanlarda siyah ile bir araya gelmesi ise eşsiz bir zarafetle bu samimi ve canlı dokuya eşlik eder.
Modüler mutfaklar hazır mutfak parçalarının mutfağınızın mimari ve yapısal özelliklerine göre seçilerek bir araya getirilmesi ve mutfağınıza uygulanması anlamına geliyor. Bu fotoğrafta ise modüler mutfak parçalarının sofistike bir şekilde bir araya getirilmesinin başarılı bir örneğini görüyoruz. Fırını ve mikrodalgayı kapsayan dolabın mutfak tezgahı ve diğer dolaplarla uyumu göz kamaştırırken, mutfak adası ve diğer ayrıntılar da yerli yerinde bir tasarımla pürüzsüz ve pırıl pırıl bir mutfak yaratıyor.
Bu modern ve tarz sahibi mutfak ise hem gözlerimize hem de ruhumuza hitap ediyor. Beyazın zarifçe hakim olduğu mutfağın ahşap detayları bu şıklığa doğallık katıyor. Modern tarzlı ve geniş iç hacimli modüler mutfak dolaplarının yerleşimleri alanı daha da genişleten bir yapıya sahip.
Gri tonlarının karizmatik ve seçkin etkisinin hissedildiği bu mutfakta ise şık, incelikli ve sofistike bir tasarımla karşılaşıyoruz. Endüstriyel ocak, ışıklandırma, sarı tezgah üstü cam fayanslar ve gri tezgahlar seçkin bir harmoni oluşturuyor.
Parlak mutfak dolapları da hazır modüler mutfaklarda kullanılan ve son yıllarda giderek daha da trend haline gelen tasarım unsurlarından biri. Beyaz parlak camlı mutfak dolaplarıyla ahşap tonlarının ince dokunuşlarının bir araya gelişi bu mutfakta şık bir ayrıntı olarak yerini alıyor.
Koyu renk kullanımından kaçınmayan bu modüler mutfak tasarımında ise modern elementler sofistike endüstriyel mutfak aletleriyle birleşerek çağdaş bir görünüm ve sıra dışı bir mutfak alanı yaratıyor.
Sıcak ve modern ortamıyla görenleri hemen etkileyen bu mutfak ise Brezilya'dan bir örnek. Türkiye'de de mimari olarak oldukça sık karşılaştığımız dar ve uzun mutfaklar için ilham verici bir tasarıma sahip olan bu mutfak alan tasarrufunu ve geniş kullanım alanı yaratmayı ön planda tutarak tasarlanmış.
Infinity Spaces isimli mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu mutfak ise konumu itibariyle muhteşem bir deniz manzarasıyla estetik dekorasyonunu perçinliyor. Mutfağın tasarımı da dışarıdaki manzarayı içselleştiren bir tarza ve onun önüne geçmeyecek renk tonları kullanılarak sade ama etkili bir görünüme sahip.
Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfaklar da son derece yaygın olan mimari modellerden biri. Modüler açık mutfakları tasarlarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey mutfağı oturma odasından ayıran bir tezgah, masa ya da bölmenin kullanılması ama bu ayrımın oldukça yumuşak bir geçişle yapılması.