İstanbul kadar güzel bir ev

İstanbul bütün kalabalıklığına, trafiğine, keşmekeşine ve diğer sorunlarına rağmen; hâlâ dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve her geçen yıl artan turist sayısı da bunun bir göstergesi. Bugün sizlere tanıtacağımız dubleks ev de, İstanbul'un ne kadar uğraşırsanız uğraşın yok edilemeyen güzelliğine selam duran, adeta onunla dans eden zarafettte bir ev projesi. Türkiye'nin bu alandaki en şöhretli firmalarından biri olan Esra Kazmirci Mimarlık'ın imzasını taşıyan bu müthiş villa iç mekânında siyahla beyazın uyumu ve modern tarzıyla dikkat çekerken, şahane İstanbul manzarasıyla da insanın aklını başından alıyor. Hazırsanız bu evde küçük bir tur atalım.