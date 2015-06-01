İstanbul kadar güzel bir ev

İstanbul bütün kalabalıklığına, trafiğine, keşmekeşine ve diğer sorunlarına rağmen; hâlâ dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve her geçen yıl artan turist sayısı da bunun bir göstergesi. Bugün sizlere tanıtacağımız dubleks ev de, İstanbul'un ne kadar uğraşırsanız uğraşın yok edilemeyen güzelliğine selam duran, adeta onunla dans eden zarafettte bir ev projesi. Türkiye'nin bu alandaki en şöhretli firmalarından biri olan Esra Kazmirci Mimarlık'ın imzasını taşıyan bu müthiş villa iç mekânında siyahla beyazın uyumu ve modern tarzıyla dikkat çekerken, şahane İstanbul manzarasıyla da insanın aklını başından alıyor. Hazırsanız bu evde küçük bir tur atalım.
Gelin bu kez evin genel bir görünümü ya da oturma odası ile değil, heyecanı artırmak için evden aldığımız küçük bir kesitle başlayalım. Zira ikinci kattan aldığımız bu kesit evin genelinde bizi bekleyen güzellikler konusunda da ipucu veriyor. Gerek siyah-beyaz uyumunun yarattığı asil atmosfer, gerekse de her biri özenle seçilmiş dekoratif unsurlar normalde bakmadan gelip geçeceğiniz bu atıl alanı bile şahane bir yere çeviriyor.
Bu zarif dubleksteki turumuza evin giriş katıyla başlayıp yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanalım. Öncelikle açık ev prensibi doğrultusunda oturma odası, yemek alanı ve mutfağı içine alan geniş salona bakalım. Burada yer yer endüstriyel vurgular taşısa da genel olarak modern bir tasarım dilinin, siyah-beyaz ve griden oluşan bir renk paletiyle yorumlandığını görüyoruz. İlk bakışta asil ve seçkin bir görünüm yaratan bu tercih, işlevsellik ve rahatlık anlamında da bekleneni fazlasıyla veriyor. Siyah-beyaz kontrastının grilerle ve salonla mutfağın sınırındaki ağacın yeşiliyle yumuşatıldığı mekâna sıcaklık katan unsur ise zemindeki ahşap kaplama oluyor.
Aynı salonun evin girişinden görünüşü de son derece davetkâr. Bu açıdan bakınca mutfak alanında iki kişilik şık bir yemek masasının konduğunu görüyoruz. Perdeler çekili olmasına rağmen geniş pencereler sayesinde evi dolduran güneş ışığının altında siyah-beyaz uyumu daha bir etkileyici duruyor.
Şimdi gelin yavaş yavaş ikinci kata çıkalım. Zemindeki ahşap vurgusunun merdivenlerde devam ettiğini ve evin loftu andıran atmosferine hem uyum sağladığını, hem de sıcaklık kattığını görüyoruz. Bu sıradışı evin en ilginç yönlerinden biri de iki kat arasına yerleştirilen ve küçük bir asma balkonu andıran oturma alanı. Gelin burada biraz soluklanıp aşağıya bakalım.
Sürprizlerle dolu bu zarif villanın seçkin oturma bölümü yukarıdan ise böyle görünüyor. Özel tasarım ürünü avizeyle büyüleyici bir hava kazanan mekân siyahın asaleti ve gücü, beyazın saflığı ve ahşap malzemenin samimiyeti sayesinde; bir bütün itibarıyla insanda hem dinginlik, hem de kendine güven hisleri oluşturuyor.
Evin genelindeki modern tasarım dili ve siyah-beyaz renk skalası tercihlerinin ikinci kattaki yatak odasında da devam ettiğini görmek mümkün. Siyah-beyaz kontrastı tıpkı salonda olduğu gibi kritik gri ilaveleri ve ahşap zeminle yumuşatılırken; bu odanın asıl baskın unsuru duvardaki modern tablo oluyor. Yatak odasına yakışan bir tablo olduğu kesin.
İstanbul'da yaşıyorsanız, hele de böyle bir manzaranız varsa vaktin büyük bölümü terasta geçecektir herhalde. Ama insan manzara yoksa bile böyle bir terasta oturmayı ister. İç mekânın aksine daha rustik ve Akdenizli bir görünümün tercih edildiği teras ahşapla ısınırken, sağ planda terasa açılan demir kapının incelikli ferforje işlemeleri de bu evin birçok küçük sürprizinden sadece bir tanesi.
Ve işte yedi tepeli şehir ayaklarınızın altında. İstanbul manzaralı bu şahane evi birlikte gezdik. Şimdi başlığa yeniden dönmenin zamanıdır. Sizce de bu villa İstanbul kadar güzel değil mi?
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