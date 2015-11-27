Evimin izolasyonunu nasıl geliştirebilirim?

Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere izolasyon, yani yalıtım denilmektedir. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur. Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre yüzde otuz ila yüzde elli daha az enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir. izolasyonsuz binalarda ısı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer hastalıklara sebep olur.
Bu sayfamızda yapısal izolasyon konusunda alabileceğiniz önlemleri derledik. Evizinin izolasyonunu arttırmak ve çevre dostu, enerji tasarruflu bir hayat sürmek için alabileceğiniz bu önlemler sayesinde hem evinizin çok daha iyi ısındığını hem de ısınma giderlerinizin düştüğünü göreceksiniz.
İyi bir izolasyon yapmanın birinci kuralı, elbette evinizdeki zayıf noktaları belirlemekten geçiyor. Pencereler iyi örtüşmüyor mu? Kapı kenarlarından ve altlarından hava akımı mı oluyor? Cam sayınız mı fazla? Ya da camlarınızın kalınlığı yeterli değil mi? Radyatörler ısıyı yaymıyor ve çevresel faktörlerden dolayı kayıp mı veriyor? Bu ve benzeri izolasyon problemlerini çözmenin birinci kuralı problemin kaynağına ulaşmakta.
Pencere ve kapılar için en basit uygulanan izolasyon çalışmalarının başında sünger ya da yumuşak plastik/silikon şeklinde olan izolasyon bantları geliyor. Kendinden yapışkanlı olan bu bantları kapı ya da pencerelerin hava alan kısımlarına kolayca yapıştırabilir ve hava akımını engelleyebilirsiniz. Yapışkandan en iyi sonucu almak için, yapıştırma işlemini gerçekleştirmeden önce pencerenin ya da kapının yapıştırılacak kenarını iyice silip tozdan arındırmayı ve sonra da nem kalmayacak şekilde kurulamayı unutmayın.
Pencere ve kapıların kasa ve doğramalarında bir süre sonra biçim bozuklukları (deformasyonlar) meydana gelebilir. Bu da hava kaçaklarının artmasına sebep olur. İzolasyon bandı ya da cam film gibi izolasyon malzemleri kullansanız dahi eğer soğuk bir iklimde yaşıyorsanız kapı ve pencerelerinizde içeri soğuk girme olasılığı bulunur. Bunu engellemenin en pratik yolu ise kalın perdelerden ve imkan varsa da panjur yaptırmaktan geçiyor. İster ahşap ister alüminyum isterse de poliüretan malzemeden olsun, panjurlar dışarısı ile içerisi arasında kalın bir tabak oluşturur ve iyi bir izolasyon sağlar. Panjur yaptırma imkanınız yoksa, yerlere kadar uzun ve geniş kalın perdeler kullanarak da dışarıdan gelen soğuk havayı bir mikkar engelleyebilirsiniz. Bu yöntemler aynı zamanda ses yalıtımı da sağlayacaktır.
Fotoğraftaki örnekte Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanmış şahane bir yemek odasını ve pencerelerdeki perde uygulamasını görmekteyiz.
Pencere cam filmleri izolasyon sağlayarak ısıyı içeride tutar ve cam yoluyla ısı kaybını azaltır. Böylece enerji verimliliğinizi artırırken, elektrik ve gaz için daha az ödeyerek tüketim maliyetinizi azaltırsınız. Cam filmleri aynı zamanda, yazın soğutmanın daha verimli olmasını da sağlar. Yansıtıcı filmler metal kaplanmış filmlerdir. Bu metalize filmler, camdaki güneş enerjisi yansımasını artırmak üzere tasarlanmıştır. Yansıtıcı film seçenekleri arasında güneş performansında (ısı kazanımında azalma) orta seviyeden mükemmele kadar değişen çeşitler bulunmaktadır..
Güneş Kontrol Filmleri şeffaf ve optik netlik verecek şekilde üretilmiştir. Ultraviyole koruması yapışkan sistemin içerisine dahil edilmiştir ve bu sayede filme uzun ömür kattığı gibi, evinizdeki ve ofisinizdeki mobilyalara ultraviole koruması da sağlar.Cam Filmi uzun vadeli sağlamlık ve bozulmayan görüntü sağlayan aşınmaya dirençli bir kaplama ile korunmaktadır.
İzolasyonun en zayıf yerlerinden biri de radyatör çevresi olabilir. Radyatör arkasındaki sıcaklık ile oda sıcaklığı arasında yüksek ısı farkı vardır. Odanın sıcaklığı 20oC civarındayken radyatör arkasında bu değer 45oC’ye kadar çıkmaktadır. Yani odanın en sıcak bölgesi radyatör arkasının olduğu yerdir. Termodinamik yasaları gereği iki ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı geçişi o kadar fazla olmaktadır. Dışarısı ile en çok sıcaklık farkı olan yer radyatör arkası olduğuna göre bir odada ısının en çok ve en çabuk kaçtığı bölgelerden birisi radyatör arkasıdır. Radyatör arkalarının yalıtılması çok önemlidir. Çünkü odaya ısı sağlayan radyatörlerden, ısı odaya yayılmadan dışarı kaçmaktadır. En ideali daha inşaat aşamasında radyatör arkasındaki duvarlara yalıtım tabakası konulmasıdır. Mevcut Binalarda radyatörün arkasına yerleştirilecek alüminyum folyo kaplı yalıtım malzemeleri yalıtım özelliğinin yanı sıra dışındaki alüminyum folyo kaplama nedeniyle de ısıyı oda içine yansıtma özelliği taşımaktadır. Bu levhaların kullanılması ve yerleştirilmesi oldukça kolaydır. Bu uygulamaların yapılmasıyla yakıt giderlerinde ortalama yüzde beşlik bir azalma ve oda sıcaklığından üç santigrat derece civarından bir artış sağlanabilmektedir.
Ülkemizde çok yaygın olmasa da bazı dekorasyon dükkanlarında bulabileceğimiz, ya da bir DIY (Do-It-Yourself, yani Kendin Yap) projesi olarak kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz bir başka izolasyon malzemesi de kapı boyunca silindir şeklinde olan ve kapının altından hava akımı yani cereyan olmasını engelleyen minderler. İstediğiniz kumaşı kullanarak dikebileceğiniz/diktirebileceğiniz böylesi bir minder ile hem dekorastif olarak hoş görünen bir parça elde etmiş olursunuz hem de evin içinde oluşan cereyanlı engelleyebilirsiniz.
En güzel Amerikan kapı modelleri için Evinize uygun Amerikan kapı modelleri başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.