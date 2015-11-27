Evimin izolasyonunu nasıl geliştirebilirim?

Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere izolasyon, yani yalıtım denilmektedir. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur. Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre yüzde otuz ila yüzde elli daha az enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir. izolasyonsuz binalarda ısı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer hastalıklara sebep olur.

Bu sayfamızda yapısal izolasyon konusunda alabileceğiniz önlemleri derledik. Evizinin izolasyonunu arttırmak ve çevre dostu, enerji tasarruflu bir hayat sürmek için alabileceğiniz bu önlemler sayesinde hem evinizin çok daha iyi ısındığını hem de ısınma giderlerinizin düştüğünü göreceksiniz.