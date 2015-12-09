Alışılmışın dışında bir ahşap ev

Bugün sizlerle Avusturya'nın başkenti Viyana'nın kırsal kesiminde, şahane bir göl kıyısında ve muazzam manzaralı bir ormanın içinde yer alan alışılmışın dışında bir ahşap evi ziyaret edeceğiz. Doğanın içinde yer alan evlerin yalnızca estetik olarak etkili bir mimari ve tasarıma sahip olmaları yetmez; çevresiyle uyum içinde, doğaya zarar vermeyen ve ekolojik bir yapıya sahip olmaları gerekir. Bunun yanı sıra el değmemiş doğanın çetin şartlarına da uyum sağlaması ve konforlu bir yaşam kalitesi yaratması gerektiğini de unutmamak lazım. İşte şimdi kapısını çalacağımız bu muazzam ekolojik evde de tüm bu gereklilikler fazlasıyla ve göz kamaştırıcı bir tarzla yerine getirilmiş. Doğayla iç içe yaşamak isteyen çevre dostu okurlarımızın bu eve bayılacağına eminiz!
Ahşap ev denilince aklınıza hemen ahşap tonlarında kerestelerle inşa edilmiş bir ev gelmesi normal. Ama şaşırmaya hazır olun çünkü bu evin dış cephesi oldukça koyu renkli, siyaha çalan ahşaptan inşa edilmiş. Pek çok farklı özelliği bünyesinde barındıran evin tek şaşırtıcı özelliği elbette bu değil.
Evin göl kenarında ve el değmemiş bir doğa içinde oldukça özel bir konumu olduğunu söylemiştik. Evi inşa eden Backraum Architektur isimli mimarlık firması da bu doğal güzelliğe hiçbir şekilde müdahale etmek istememiş ve evin yapılacağı arazide düzleştirme çalışması bile yapılmamış. Düzleştirme işleminin doğaya pek zararı olmadığını düşünebilirsiniz ancak işin aslı, düzleştirme çalışması yapılırken toprağa büyük iş makinelerinin girmesi toprağın o doğal ve el değmemiş yapısını bozar ve toprak canlılığını bir miktar da olsa kaybeder. Buna olanak vermemek adına da, yokuşun eğimine göre bir tasarım yapılmış.
Ev, yokuş üzerine inşa edilmiş yapısı ve gölün hemen kıyısında yer alan konumu dolayısıyla gölle bütünleşmiş ve harika bir manzaraya sahip. Yeşilin maviyle iç içe geçtiği ve doğal bitki örtüsünün dinlendiriciliği ve huzurlu sakinliği ile içselleşen ev, insan yapımı bir bina gibi değil, doğanın bir parçası gibi görünüyor.
Evin içinde de en az dışarıdaki kadar etkileyici bir dekorasyon bekliyor bizi. Tüm duvarlar ve tavan ham ahşaptan yapılmış, böylelikle ekolojik yapı bütünlüğü iç mekanlarda da korunmuş; şahane rustik bir şıklık elde edilmesi de cabası!
Yemek odası bizi olanca güzelliği ve modernliğiyle karşılıyor. Dekorasyonda ahşap kullanımının en önemli özelliklerinden biri de ahşabın samimi ve sıcak bir doku yaratırken aynı zamanda da elegan ve sofistike bir tarz ortaya çıkarabilmesidir. Bu yemek odasında da bunu görebiliyoruz.
Rustik tarzlı yalın ama sofistike modern dokunuşlar evin her köşesinde kendini gösteriyor. Oturma odasında minimalist bir tarz benimsenmiş ve eşya ve mobilya kalabalığından kaçınılmış. Böylece ferah bir atmosfer ortaya çıkmış. Göle bakan cephenin geniş pencerelerle manzaralarla bütünleştirilmesi de odaya ana karakterini veren esas detay.
Evin ikinci katı giriş katına göre daha alçak tavanlı olsa da minimal dekorasyon anlayışı sayesinde oldukça ferah ve geniş bir alana sahip. Rustik stilin en yalın hali…
Tahmin edersiniz ki bu evde yaşayan ev sahiplerinin tek ve ana amacı doğayla bütünleşmek olmuş. Bu yüzden de tüm tasarım ve dekorasyon kalıplarını yıkan yaşam alanları dizayn edilmiş. Mesela gördüğümüz yatak odası, harika manzarasıyla sanki dışarıda uyuyormuşsunuz hissi verebilir size. Amaç da buymuş zaten. Eşya ve mobilya kalabalığına yer vermeden yalnızca huzurlu ve naturel bir uyku.