Alışılmışın dışında bir ahşap ev

Bugün sizlerle Avusturya'nın başkenti Viyana'nın kırsal kesiminde, şahane bir göl kıyısında ve muazzam manzaralı bir ormanın içinde yer alan alışılmışın dışında bir ahşap evi ziyaret edeceğiz. Doğanın içinde yer alan evlerin yalnızca estetik olarak etkili bir mimari ve tasarıma sahip olmaları yetmez; çevresiyle uyum içinde, doğaya zarar vermeyen ve ekolojik bir yapıya sahip olmaları gerekir. Bunun yanı sıra el değmemiş doğanın çetin şartlarına da uyum sağlaması ve konforlu bir yaşam kalitesi yaratması gerektiğini de unutmamak lazım. İşte şimdi kapısını çalacağımız bu muazzam ekolojik evde de tüm bu gereklilikler fazlasıyla ve göz kamaştırıcı bir tarzla yerine getirilmiş. Doğayla iç içe yaşamak isteyen çevre dostu okurlarımızın bu eve bayılacağına eminiz!