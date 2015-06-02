Her zevke ve her işleve uygun bir kompleks

Evin yatak odasında ise daha rustik, belli açılardan dağ evlerini andıran bir tarzın egemen olduğunu görebiliyoruz. Koyun renk ahiap yatak ve komodinle sağlanan bu etkiyi kırıp, mekânı daha modern bir görünüme kavuşturan unsur ise lake zemin ve yatağın baş ucundaki duvarda asılı olan modern tablo olmuş. Tamamıyla huzur verici ve bir o kadar da şık ve ferah görünen bu yatak odasını çekip çevirmesi için düşünülen kilim ise mekâna oryantal bir güzellik katıyor.

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