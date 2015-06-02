Her zevke ve her işleve uygun bir kompleks

Kimi zaman bir dairenin iç dekorasyonunda, mekânın hangi amaçla kullanılacağı diğer bütün estetik tercihlerin önüne geçebilir. Özellikle de hem ev, hem de bir tür çalışma ofisi olarak kullanılanacak bir mekân planlıyorsanız, kriterleri buna göre belirlemeli, sadece konfor ve estetik gibi unsurları değil, mekânın pratik kullanıma uygunluğunu da hesaba katmalısınız. Ama bu son tahlilde ortaya hem göze hitap eden, hem de kullanışlı bir mekân çıkaramayacağınız anlamına gelmiyor. Bugün size tanıtacağımız çok-amaçlı kompleks bunun en güzel örneklerinden biri. İstanbul merkezli Gizem Kesten Architecture tarafından tasarlanan mekân hem ev, hem de ofis işlevleriyle, karma kullanıma uygun olacak biçimde planlanmış. Hazırsanız bu ilginç komplekste kısa bir gezintiye çıkabiliriz.
Bu kez normalin dışına çıkıp evin girişinden ya da oturma odasından değil bu sıradışı mutfaktan başlayalım. Siyah bir yandan son derece riskli, diğer yandansa evinize başka şekilde sağlayamayacağınız bir asalet ve güç halesi katan özel bir renktir. Bu riskli renk tercihinin bu mutfağa tam da söylediğimiz tarz bir hava kattığını açıkça gözlemlemek mümkün. Dolaplardan başlayıp, tezgâh, beyaz eşyalar ve masayla devam eden bu yoğun siyah vurgusu mutfağın tamamını kaplarken, gerek beyaz zemin, gerek masa ve sandalyelerin metalik renkli ayakları, gerekse de mutfak raflarında ve tezgâhta gördüğümüz açık renkli kap kacak hoş birer kontrast unsuru olarak bu mutfağı tamamlıyor.
Tıpkı mutfak gibi modern bir tarzın egemen olduğu salonda ise duvar, zemin, sehpa ve TV ünitesiyle odaya rengini veren beyaz rengin, toprak tonları ve canlı bir kırmızıyla tamamlandığını görüyoruz. Tekli koltuk ve yastıklarla sağlanan kırmızı vurgusunun odanın monoton havasını bozarak, eğlenceli bir hava kattığını özellikle dikkat çekmek isteriz.
Karma kullanıma uygun olacak şekilde düzenlendiği için eklektik bir tarzı olan bu ilginç kompleksin oturma alanlarından bir başkasında ise antika havası taşıyan berjer koltuklarla başlayan sıcaklığın ahşap TV ünitesi ile bir boyut öteye taşındığını görüyoruz. TV setinin iki yanındaki dekoratif objeler ise tasarımcının kendine has dokunuşunu ve damgasını mekâna katması açısından dikkat çekici ilaveler olmuş.
Yukarıda oturma alanını gördüğünüz geniş salonun diğer yanında ise hem toplantılar için, hem de yemek için kullanılabilecek son derece hoş bir masa görüyoruz. Kahverengi ve siyah burada da baskın renkler olarak baş rolü alırken, mutfak olarak düzenlenen kısmın mekâna hem tok, hem de toparlayıcı bir görünüm kattığını söylemek mümkün. Sandalyelerle duvardaki saatin uyumu da bu açıdan bakınca mekâna dair ilk dikkat çeken şeylerden biri.
Evin yatak odasında ise daha rustik, belli açılardan dağ evlerini andıran bir tarzın egemen olduğunu görebiliyoruz. Koyun renk ahiap yatak ve komodinle sağlanan bu etkiyi kırıp, mekânı daha modern bir görünüme kavuşturan unsur ise lake zemin ve yatağın baş ucundaki duvarda asılı olan modern tablo olmuş. Tamamıyla huzur verici ve bir o kadar da şık ve ferah görünen bu yatak odasını çekip çevirmesi için düşünülen kilim ise mekâna oryantal bir güzellik katıyor.
Çok amaçlı kullanıma uygun olarak döşenen bu daireyi beğendiyseniz, İstanbul'dan bir başka ev projesine buradan göz atabilirsiniz.