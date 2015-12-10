Türkiye'den 10 giyinme odası

Giyinme odaları denilince aklımıza geniş evler, büyük villalar, çok odalı konutlar geldiğini biliyoruz. Gerçekten de özellikle büyük şehir merkezlerdekinde apartman dairelerinde oda sayısı genellikle az olduğu için giyinme odası olarak değerlendirilebilecek ekstra bir yaşam alanı bulunmuyor. Ama aslına bakarsanız geniş bir yatak odanız varsa, alanın bir kısmını giyinme odasına çevirerek çok daha düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Ya da bazı apartman dairelerinde bulunan küçük ve kullanışsız odalar da giyinme odası olarak değerlendirilebilir. Peki giyinme odaları nasıl dekore edilmeli?

İşte bu sorunun yanıtı aslında sizin gündelik alışkanlıklarınızla doğrudan alakalı çünkü giyinme odaları tek bir işlev üzerine dizayn edilen ve doğru dizaynla hayatınızı kolaylaştıran yaşam alanlarıdır. Giyinme odalarını kusursuzlaştırmak için kişisel olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Mesela makyaj masası ve aksesuarlarınız için ayrı bir bölüme ihtiyacınız var mı? Ya da ayakkabılarınızı da giyinme odanızda bulundurmak istiyor musunuz? Ancak bunlar gibi detaylara karar verildikten sonra işlevli bir tasarımla harika giyinme odaları yaratılabilir. Bugünkü yazımızda da, Türkiye'den 10 farklı ve ilham verici giyinme odası dekorasyonunu derledik.