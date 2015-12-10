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Türkiye'den 10 giyinme odası

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M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
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Giyinme odaları denilince aklımıza geniş evler, büyük villalar, çok odalı konutlar geldiğini biliyoruz. Gerçekten de özellikle büyük şehir merkezlerdekinde apartman dairelerinde oda sayısı genellikle az olduğu için giyinme odası olarak değerlendirilebilecek ekstra bir yaşam alanı bulunmuyor. Ama aslına bakarsanız geniş bir yatak odanız varsa, alanın bir kısmını giyinme odasına çevirerek çok daha düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Ya da bazı apartman dairelerinde bulunan küçük ve kullanışsız odalar da giyinme odası olarak değerlendirilebilir. Peki giyinme odaları nasıl dekore edilmeli? 

İşte bu sorunun yanıtı aslında sizin gündelik alışkanlıklarınızla doğrudan alakalı çünkü giyinme odaları tek bir işlev üzerine dizayn edilen ve doğru dizaynla hayatınızı kolaylaştıran yaşam alanlarıdır. Giyinme odalarını kusursuzlaştırmak için kişisel olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Mesela makyaj masası ve aksesuarlarınız için ayrı bir bölüme ihtiyacınız var mı? Ya da ayakkabılarınızı da giyinme odanızda bulundurmak istiyor musunuz? Ancak bunlar gibi detaylara karar verildikten sonra işlevli bir tasarımla harika giyinme odaları yaratılabilir. Bugünkü yazımızda da, Türkiye'den 10 farklı ve ilham verici giyinme odası dekorasyonunu derledik.

Makyaj masasının dahil olduğu bir tasarım

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Giyinme odaları her ne kadar işlevleri çok net ve değişmez olduğu için dekorasyon konusunda da sınırlı bir çeşitliliğe sahip oldukları düşünülse de aslında ihtiyaç ve isteklerinize göre oldukça büyük farklılıklar gösterebilir. Giyinme odanızı giysi dolaplarıyla döşeyebilirsiniz ya da bu örnekteki gibi yaşam alanını oldukça devasa bir giysi dolabı gibi de dizayn edebilirsiniz. Açık raflar, çekmeceler ve makyaj masası ile kapalı dolap kapıları olmadan çok daha ferah bir alan.

Açık dolaplar

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Giyinme Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen örnek giyinme odası dekorasyonlarından biri de fotoğrafta gördüğümüz gibi geniş bir gardırop şeklinde tasarlanmış. Çekmecelerin altlarında bırakılan boşluklar da ayakkabıları yerleştirmek için ideal.

Ayrıntılı bir dizayn

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Eğer ayrıntılara önem veren biriyseniz o halde Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu giyinme odası tam size göre! Giyinme odası işlevini fazlasıyla yerine getiren yaşam alanı şık ve zarif mobilya ve renk seçimleriyle de göz kamaştırıyor. Beyaz rengin hakim olduğu odada giysi dolapları işlevli bir şekilde kenarlara yerleştirilirken odanın ortasında da geniş bir çekmeceli aksesuar dolabı bulunuyor.

Düzenli ve sofistike

M.B. Evi, avci_burak avci_burak Modern Giyinme Odası
avci_burak

M.B. Evi

avci_burak
avci_burak
avci_burak

Eğer daha düzenli görünen bir giyinme odası istiyorsanız açık dolap şeklinde dizayn etmek yerine mekanı kapalı gardıroplarla da döşeyebilirsiniz.  Ahşap renkler giyinme odaları için her zaman şık ve sofistike bir görünüm yaratan ideal renk tercihlerinden biri olmuştur.

Işıklandırmanın önemi

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks Modern Giyinme Odası
BWorks

CHILDREN ROOM DESIGNS

BWorks
BWorks
BWorks

Giyinme odalarının dekorasyonunu yaratırken en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de pek tabii ki aydınlatma. Dolaplara doğru çevrilen hareketli tavan aydınlatmaları kıyafet seçiminde işinizi kolaylaştıracak seçeneklerden biri.

Dolap içi aydınlatma sistemi

Wenna Design, WENNA DESIGN WENNA DESIGN Modern Giyinme Odası
WENNA DESIGN

Wenna Design

WENNA DESIGN
WENNA DESIGN
WENNA DESIGN

Giysi dolaplarının içlerine küçük ışıklandırma üniteleri yerleştirmek de giyinme odalarında kullanılabilecek harika fikirlerden. Böylelikle dolabın içinde giyeceğiniz kıyafeti seçmeye çalışırken çok daha net bir görüşle tercihinizi yapabilirsiniz.

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Puf koltuklar

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Giyinme Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Eğer yeterince geniş bir alanınız varsa, giyinme odanıza mutlaka bir puf koltuk koymanızı tavsiye ediyoruz. Bu tarz kapitone dikişli klasik tarzı modern renklerle bir araya getiren puflar giyinme odanızın estetik unsuru olarak öne çıkacaktır.

Şeffaf dolap kapıları

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Kapalı dolaplardan hoşlanmayanlar ama yine de kıyafetlerinin toz ve diğer etkenlerden daha korunaklı bir yerde bulunmalarını isteyenler için harika bir fikir: Şeffaf gardırop kapakları.

Cam bölmeler

UYSAL RESIDENCE, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Giyinme Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

UYSAL RESIDENCE

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Yazının başında da söylediğimiz gibi, giyinme odalarını yatak odalarınızın bir bölümüne yerleştirebilirsiniz. Bunun için ekstra duvar ördürmek gerektiğini düşünmeyin. Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odasındaki gibi şeffaf bir kapıyla hem şık bir görünüm hem de ayrı bir giyinme alanı yaratabilirsiniz.

Güçlü aksesuarlar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Giyinme Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Giyinme odalarına koyacağınız farklı ve sıra dışı aksesuar ve mobilyalar onları sıkıcılıktan kurtaracak temel tasarım unsurları olacaktır. Farklı ve şık bir giyinme odanız olsun istiyorsanız, örnekteki gibi şık bir manken-abajur ya da cansız manken yerleştirebilirsiniz. Bu tarz aksesuarlar hem işinize yarayacak hem de odaya elegan bir görünüm kazandıracaktır.

Rüya gibi bir kır evi
Bu giyinme odası dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

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