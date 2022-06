Yiyeceklerinizi daha uzun muhafaza etmenin 6 şahane yolu !

Mutfağımızda uzun süre muhafaza etmemiz gereken ve her yemekte yediğimiz yiyecek olan et ve balıklar için özel saklama alanları oluşturmalıyız. Bu özel saklama alanları eksi derecelerde dondurucu özel bölmeleri, buzlukları bulunan buz dolapları olabileceği gibi örnek resimde yer alan market ve kasaplar için tasarlanmış camlı özel buz dolaplarıdır. Bu özel buz dolapları ile mutfağımızda et ve balıkları koruyabileceğimiz, aynı zamanda mutfakta dekoratif bir görsel alan oluşturabileceğimiz buz dolapları ile mutfağımızı şenlendirecek ve dekorasyonumuza görsellik kazandıracaksınız. Bu buz dolapları dışında et ve balıklarımızı muhafaza edebileceğimiz özel derin dondurucuları tercih edebiliriz. Derin dondurucular her hacimde ve her boyutta üretildikleri için mutfağımızın iç hacminin büyüklüğüne, ihtiyaç duyduğumuz derin dondurucu boyutuna göre tercih edebiliriz. Derin dondurucular, buz dolapları gibi et ve balıkları uzun süre muhafaza edebileceğimiz alanlar oluşturarak sağlıklı bir şekilde koruyabiliriz.