Yiyeceklerinizi daha uzun muhafaza etmenin 6 şahane yolu !

Ev dekorasyonlarında ağırlıklı olarak yet tutan mutfak dekorasyonlarında dikkat etmemiz gereken detaylar ve ayrıntılar vardır. Bu ayrıntıları dekorasyon içerisinde bütünlüğü bozmayacak şekilde planlamalı ve dekoratif can alıcı güzelliği bozmamalıyız. Mutfak dekorasyonu içerisinde yer alan soğutucular, derin dondurucular, buz dolapları, buz makineleri, fırınlı ocak, elektrikli ısıtıcı gibi elektronik özellikli mutfak cihazlarının yerleştirilmesi, dekorasyon içinde göze batmadan görsellik sağlamak çok önemlidir. Bu cihazlar, boyut olarak normal mobilyalara göre büyük boyutlu cihazlar olduklarından özel yöntemler ile gizlenmeli ve göze batmasını önlemelisiniz. Bu elektrikli cihazların içerisinde; yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza ettiğimiz buz dolapları, soğutucular, derin dondurucular yer alır. Yaz ve kış sebzelerinin mevsimine göre lezzetli olması nedeniyle bu sebzelerin uzun süre muhafaza edilmesi mecburi ihtiyaçlarımız haline geldiğinden derin dondurucuları ve uz dolaplarını mutfak dekorasyonlarında ideal şekilde dekore etmeli, yerleştirme planına göre dış yüzeyini aksesuarlar ile süsleyerek, yapışkanlı folyolar ile farklı desenler kazandırarak deha estetik hale getirebiliriz.

Yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza eden derin dondurucular ve buz dolaplarını mutfak dekorasyonu içerisinde dekore etmek kadar bu elektrikli cihazların seçimi, yerleştirilmesi kadar cihazların seçimlerinin yapılması da çok önemlidir. Buz dolabı olarak yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza edecek bu cihazların iç hacimleri, ihtiyaç duyduğumuz boyutlar, mutfağımızın şekli, durumu ve hacmi, derin dondurucu veya buz dolabının kapalı, açık, yarı kapalı yarı açık olması gibi özellikleri hem mutfağımızın durumuna hem de kişiliğimize, zevkimize ve mutfakta görmek istediğimiz görselliğe göre seçmek ve dekore etmek gereklidir. Buraya kadar yazdığımız özellikler tamamen soğuk ortamlarda saklanması gereken besinler için tercih edeceğimiz cihazların seçimi ve bu cihazların mutfak içinde dekore edilmesi, gizlenmesi veya süslenmesi ile ile ilgilidir. Ancak mutfağımızda sadece soğuk ortamda saklamak zorunda olduğumuz yiyecekler bulunmaz. Bu yiyeceklerin dışında bulunan kuru bakliyatlar, açık ortamda muhafaza edilmesi gereken yiyecekler de muhafaza edilecek alanlar bulunmalıdır. Bu tür yiyecekleri, besinleri saklamak için ihtiyacımız olan nem oranı az olan, veya hava sirkülasyonunu en aza indiren kapaklı vitrinler, saklama dolapları, derin gözlü çekmeceler, dolaplar gibi mobilya ve alanlara ihtiyacımız vardır. Mutfağımızı dekore ederken bu ihtiyaçlarımıza da göz önünde bulundurmalı, mutfağımızı geleneksel bir şekilde dekore edeceksek, geçmişten beri kullanılan saklama dolaplarını veya özel bölmeleri bulunan ve kuru bakliyatların bu özel bölmelerde saklandığı özel dolaplar tercih edilmelidir. Geleneksel yerine modern dekorasyon tercih ediyorsak mutfaklar için yapılan özel modüler mutfak dolapları ve özel saklama alanlarına sahip dolaplar tercih edilmelidir. Bu tercihimiz ile hem kuru bakliyatlarımızı, hem de günlük olarak tüketeceğimiz sebzeleri koyabileceğimiz saklama alanları sahibi oluruz.

Mutfaklarınızda yapacağınız dekorasyonlar içinde yiyeceklerimizi saklayacağımız, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza edebileceğimiz özel saklama alanları oluşturabilir, bu özel saklama alanlarına sahip mutfak eşyalarını dekorasyon içine yerleştirerek dekorasyon bütünlüğü oluşturabilir veya özel mutfak mobilyaları tercih ederek depolama alanları oluşturabiliriz. Mutfak içinde oluşturacağımız yiyecek saklama alanları için homify mutfak örneklerini inceleyerek yüzlerce mutfak dekorasyonu örneğini inceleyerek zevkinize uygun özel mutfak dekorasyonları yapabilirsiniz.