Yiyeceklerinizi daha uzun muhafaza etmenin 6 şahane yolu !

Ev dekorasyonlarında ağırlıklı olarak yet tutan mutfak dekorasyonlarında dikkat etmemiz gereken detaylar ve ayrıntılar vardır. Bu ayrıntıları dekorasyon içerisinde bütünlüğü bozmayacak şekilde planlamalı ve dekoratif can alıcı güzelliği bozmamalıyız. Mutfak dekorasyonu içerisinde yer alan soğutucular, derin dondurucular, buz dolapları, buz makineleri, fırınlı ocak, elektrikli ısıtıcı gibi elektronik özellikli mutfak cihazlarının yerleştirilmesi, dekorasyon içinde göze batmadan görsellik sağlamak çok önemlidir. Bu cihazlar, boyut olarak normal mobilyalara göre büyük boyutlu cihazlar olduklarından özel yöntemler ile gizlenmeli ve göze batmasını önlemelisiniz. Bu elektrikli cihazların içerisinde; yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza ettiğimiz buz dolapları, soğutucular, derin dondurucular yer alır. Yaz ve kış sebzelerinin mevsimine göre lezzetli olması nedeniyle bu sebzelerin uzun süre muhafaza edilmesi mecburi ihtiyaçlarımız haline geldiğinden derin dondurucuları ve uz dolaplarını mutfak dekorasyonlarında ideal şekilde dekore etmeli, yerleştirme planına göre dış yüzeyini aksesuarlar ile süsleyerek, yapışkanlı folyolar ile farklı desenler kazandırarak deha estetik hale getirebiliriz.
Yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza eden derin dondurucular ve buz dolaplarını mutfak dekorasyonu içerisinde dekore etmek kadar bu elektrikli cihazların seçimi, yerleştirilmesi kadar cihazların seçimlerinin yapılması da çok önemlidir. Buz dolabı olarak yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza edecek bu cihazların iç hacimleri, ihtiyaç duyduğumuz boyutlar, mutfağımızın şekli, durumu ve hacmi, derin dondurucu veya buz dolabının kapalı, açık, yarı kapalı yarı açık olması gibi özellikleri hem mutfağımızın durumuna hem de kişiliğimize, zevkimize ve mutfakta görmek istediğimiz görselliğe göre seçmek ve dekore etmek gereklidir. Buraya kadar yazdığımız özellikler tamamen soğuk ortamlarda saklanması gereken besinler için tercih edeceğimiz cihazların seçimi ve bu cihazların mutfak içinde dekore edilmesi, gizlenmesi veya süslenmesi ile ile ilgilidir. Ancak mutfağımızda sadece soğuk ortamda saklamak zorunda olduğumuz yiyecekler bulunmaz. Bu yiyeceklerin dışında bulunan kuru bakliyatlar, açık ortamda muhafaza edilmesi gereken yiyecekler de muhafaza edilecek alanlar bulunmalıdır. Bu tür yiyecekleri, besinleri saklamak için ihtiyacımız olan nem oranı az olan, veya hava sirkülasyonunu en aza indiren kapaklı vitrinler, saklama dolapları, derin gözlü çekmeceler, dolaplar gibi mobilya ve alanlara ihtiyacımız vardır. Mutfağımızı dekore ederken bu ihtiyaçlarımıza da göz önünde bulundurmalı, mutfağımızı geleneksel bir şekilde dekore edeceksek, geçmişten beri kullanılan saklama dolaplarını veya özel bölmeleri bulunan ve kuru bakliyatların bu özel bölmelerde saklandığı özel dolaplar tercih edilmelidir. Geleneksel yerine modern dekorasyon tercih ediyorsak mutfaklar için yapılan özel modüler mutfak dolapları ve özel saklama alanlarına sahip dolaplar tercih edilmelidir. Bu tercihimiz ile hem kuru bakliyatlarımızı, hem de günlük olarak tüketeceğimiz sebzeleri koyabileceğimiz saklama alanları sahibi oluruz.
Mutfaklarınızda yapacağınız dekorasyonlar içinde yiyeceklerimizi saklayacağımız, yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza edebileceğimiz özel saklama alanları oluşturabilir, bu özel saklama alanlarına sahip mutfak eşyalarını dekorasyon içine yerleştirerek dekorasyon bütünlüğü oluşturabilir veya özel mutfak mobilyaları tercih ederek depolama alanları oluşturabiliriz. Mutfak içinde oluşturacağımız yiyecek saklama alanları için homify mutfak örneklerini inceleyerek yüzlerce mutfak dekorasyonu örneğini inceleyerek zevkinize uygun özel mutfak dekorasyonları yapabilirsiniz.
Sebzeleri mutfaklarda uzun süre muhafaza etmek için başvurduğumuz ilk yer mutfak dolapları veya derin donduruculardır. Buz dolapları genellikle mutfağın bir köşesinde veya modüler mutfak içerisine gömülü olarak bulunur. Bu şekilde muhafaza edilen dolapları, örnek resimde yer alan sahte bir duvar oluşturarak özel bir alan oluşturarak muhafaza edebilir, bu sayede geniş ve büyük bir buz dolabını mutfağımızda göze batmadan dekore edebilirsiniz. Buz dolabı kapağını endüstriyel mutfak dolaplarındaki gibi kay kay kapaklı yaparak, buz dolabı kapağı açılması sırasında çarpmaması için alan ayırmak zorunda kalmazsınız. Bu örnekte olduğu gibi buz dolabı tasarımınızı dikdörtgen prizma şeklinde değil, yatay bir dikdörtgen şeklinde de tasarlayabilir ve mutfağınızın bir duvarını farklı bir buz dolabı tasarımı ile dekore edebilirsiniz. Böylece yeşil sebzelerinizi uzun süre saklayabileceğiniz geniş ve mutfakta fazla yer kaplamayan bir buz dolabı sahibi olursunuz.
Mutfağımızda uzun süre muhafaza etmemiz gereken ve her yemekte yediğimiz yiyecek olan et ve balıklar için özel saklama alanları oluşturmalıyız. Bu özel saklama alanları eksi derecelerde dondurucu özel bölmeleri, buzlukları bulunan buz dolapları olabileceği gibi örnek resimde yer alan market ve kasaplar için tasarlanmış camlı özel buz dolaplarıdır. Bu özel buz dolapları ile mutfağımızda et ve balıkları koruyabileceğimiz, aynı zamanda mutfakta dekoratif bir görsel alan oluşturabileceğimiz buz dolapları ile mutfağımızı şenlendirecek ve dekorasyonumuza görsellik kazandıracaksınız. Bu buz dolapları dışında et ve balıklarımızı muhafaza edebileceğimiz özel derin dondurucuları tercih edebiliriz. Derin dondurucular her hacimde ve her boyutta üretildikleri için mutfağımızın iç hacminin büyüklüğüne, ihtiyaç duyduğumuz derin dondurucu boyutuna göre tercih edebiliriz. Derin dondurucular, buz dolapları gibi et ve balıkları uzun süre muhafaza edebileceğimiz alanlar oluşturarak sağlıklı bir şekilde koruyabiliriz.
Yemeklerin yanında yediğimiz ekmekleri uzun süre taze tutmak ve yediğimiz yemeklerin yanında taze bir şekilde yiyebilmek için güzel bir şekilde muhafaza etmeli, tazeliğini korumalıyız. Bunun için hava sirkülasyonunu minimum düzeye indiren ve bu özelliği ile ekmeğin tazeliğini uzun süre muhafaza eden ahşap ve plastik ekmek kutularını tercih etmeliyiz. Örnek resimde görülen ve beyaza boyanarak özel bir görünüm kazandırılan ahşap ekmek kutusu veya özel bir dış görünümü olan görsel bir plastik ekmek kutusu ile ekmeklerimizi mutfağımızda uzun süre taze tutabiliriz.
Sütün kullanım ömrünü uzatmak, taze olarak temin ettiğimiz süt ve süt ürünlerinin tazeliğini korumak için yapmamız gereken örnek resimdeki gibi bir buz dolabı tercih edebiliriz. Tercih edeceğimiz bu buz dolabı ile süt ve süt ürünlerinin saklanması gereken ısı aralıklarında saklayabiliriz. Örnek resimde yer alan buz dolabının dışında sadece sebze ve süt ürünlerinin muhafaza edileceği, buzluğu olmayan tekil buz dolapları tercih edebilir ve mutfağımızda yer kaplamadan süt ve süt ürünlerini uzun süre taze tutabiliriz.
Meyveler sebzeler gibi uzun süreler saklanarak muhafaza edilmez ve lezzeti korunamaz. Bu nedenle meyvelerinizi saklamak için buz dolabına sebzelerde olduğu kadar ihtiyaç duymazsınız. Meyvelerinizi açık alanlarda da muhafaza edebilirsiniz. Kısa sürelerde tüketilecek olan meyveleri mutfağınızda bulunan mutfak adasının bir köşesinde, yemek masası üzerinde muhafaza edebileceğiniz gibi mutfağınız geniş ise mutfak içerisinde meyve masası oluşturarak meyvelerinizi bu masa üzerinde muhafaza edebilirsiniz. Eğer meyvelerinizi uzun süreler muhafaza etmek istiyorsanız buz dolabınızın hacmini biraz geniş tercih edip meyve saklama kabı veya özel çekmecesi bulunan buz dolaplarında muhafaza ederek meyvelerinizi sağlıklı bir şekilde mutfağınızda saklamış olursunuz.
Yediğimiz yemeklerden sonra artan yemekleri saklayarak sonraki günlerde yiyerek yemeklerin zayi olmasını önleyebiliriz. Bunun için yapmamız gereken bir ısıl işlemden geçerek pişirilen yemekleri ideal ısı derecesinde saklayarak içinde bakteri üremesini engellemeliyiz. Bunun için buz dolaplarını tercih edebileceğimiz gibi kek, pasta, kurabiye gibi özel yiyeceklerimizi resimdeki gibi bir saklama dolabında muhafaza edebiliriz. Artık yemeklerin boşa gitmesini engelleyerek ev ekonomisine de can vermiş ve sağlıklı beslenmiş olursunuz.