Görenleri kıskandıran bir köy evi

Konağın dördüncü odası olan banyo, evde gördüğümüz yenileneme çalışmalarının sağduyulu bir şekilde yapıldığı alan olmuştur. Banyoda; koyu bir zemin tercih edilmiş, koyu renkli net kaplamalar için, kapı tekstil renkleri ile yumuşak bir dokunuş yapılmıştır.

Şimdiye kadar gördüğünüz evler içerisinde şaşırtıcı bir kentsel iç tasarıma sahip kırsal ev, yapılan yenileme çalışmaları ile modern, misafirperver bir ev haline getirilmiştir. Bu makale ile modern kırsal evlere göz atmak istiyorsanız modern bir köy evi yenileme çalışmalarını içeren bu yazıya göz atabilirsiniz.