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Görenleri kıskandıran bir köy evi

ümit atdağ ümit atdağ
Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Oturma Odası
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Şirin bir köy evi keşfetmek, şaşırtıcı bir iç reformu yaşatmak için İtalya'daki modern projenin ana motifi olarak; modası geçmiş, iki katlı müstakil bir evin yeni sahipleri tarafından  ele alınmıştır. Evin yeni sahipleri tarafından  modası geçmiş bir halde bulunan eve, daha modern ve daha neşeli bir hava verilmek, çok sıcak ve misafirperver bir ev ruhu oluşturulmak istenmiştir. Bu proje de bir adım daha ileri gidilmiş, kırsalda yaşayan ev sakinleri modern kavramlar ile birleştirilmek istenmiştir. Bu yeni modern bir ev yaratmak ve kırsal sakinlerini bir arada bulunduran projeye içeriden bakalım.

Güzel bir köy evi

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Evler
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Bu iki katlı evin renkli iç ortamını keşfetmeden önce, reform sırasında dış cephesinde yenileme çalışmaları yapılarak bazı değişikliklere uğradı.  Eve pitoresk görünüm kazandırılması fikrine dayanan, dış cephede bulunan ahşap kepenkleri de kapsayan  bu değişiklikler, evin çekiciliğini kaybetmeden modern bir görünüme kavuşmasını sağladı. Dış cephe de, çikolata tonuna uyum sağlayabilmek adına sarı renkli ahşaplar kullanılmış, sıvanın yardımıyla daha dost bir görünüm oluşturulmuştur.

Konağın girişine yapılan yenilikler

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Koridor, Hol & Merdivenler
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Konak girişi; renkli ve parlak bir şekilde yenilenmiştir. Aşağı doğru sarkan sarmaşıkların arasına konulan cam bölme ile ışığın iç tarafa geçmesi sağlanmıştır. Somon ve beyaz tonların ağırlıklı olarak kullanıldığı, aynalar ile çok özel bir konak girişi dekorasyonu yapılmış. Şaşırtıcı güzelliği ve merdiven kombinasyonu ile bizleri birinci kata götürüyor.

Farklı renklerde duvarlar

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Oturma Odası
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Üst kata çıktığımızda, gözümüze çarpan ilk şey duvarların her birinin farklı renkte olması ve renklerin bir biri ile uyumlu olduğu geniş bir salon bulunmasıdır. Sarı renk ve diğer renkler ( burada mor renk ) kullanılarak bir kumar oynanmış, ancak  dost bir atmosfer yaratılmıştır. Ahşap zemin ise zarif ve görkemli meşe kullanılarak yapılmıştır.

Modern mutfak

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Mutfak
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Mutfak bu konak içerisinde; çalışma alanı dışında, yaşamak, konaklamak, farklı bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.Fonksiyonel ve aynı zamanda çok güçlü bir estetik anlayışı ile tasarlanan mutfak, iki alana ayrılmıştır. Birinci alan, duvara takılan beyaz dolaplar ile tamamlanmıştır. İkinci alan ise,L biçiminde ayrılmış, küçük bir ofis şeklinde yarımada oluşturmuştur.

Güneş dolu yatak odası

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Yatak Odası
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Oturma odasında az miktarda kullanılan sarı renk, yatak odası duvarlarının ana tonu olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, yatak odası içerisinde güneşin bolca olduğu parlak ve neşeli bir oda oluşturulmuştur.Ayrıca, sarı rengin gücünü artırmak için odaya sıcak bir konturpuan oluşturmasına yardımcı olacak koyu tonlarda mobilyalar seçilmiştir. 

Dördüncü oda banyo

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica Modern Banyo
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

Konağın dördüncü odası olan banyo, evde gördüğümüz yenileneme çalışmalarının sağduyulu bir şekilde yapıldığı alan olmuştur. Banyoda; koyu bir zemin tercih edilmiş, koyu renkli net kaplamalar için,  kapı tekstil renkleri ile yumuşak bir dokunuş yapılmıştır. 

Şimdiye kadar gördüğünüz evler içerisinde şaşırtıcı bir kentsel iç tasarıma sahip kırsal ev, yapılan yenileme çalışmaları ile modern, misafirperver bir ev haline getirilmiştir. Bu makale ile modern kırsal evlere göz atmak istiyorsanız modern bir köy evi yenileme çalışmalarını içeren bu yazıya göz atabilirsiniz.

İç mimari ve dekorasyonun fotoğraf sanatıyla buluşması
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