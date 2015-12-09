Farklı çatısıyla muhteşem bir ev

Madrit'e 50km mesafede Becerril De La Sierra adlı beldede bulunan bu taş görünümlü dağ evi, mimarisi ve dekorasyonu ile görenleri hayran bırakıyor. Farklı çatı yapısı ve ahşap, taş gibi doğal ögeleri ile dikkat çeken mimarinin yaratıcısı Manuel Monroy Arquitecto. Kırsalda ve geniş bir bahçenin içerisinde bulunan ev, şehirden kaçmak isteyenler, dağ evi yaptırmayı planlayanlar için muhteşem bir örnek olabilir. Hem mimarisinde hem de dekorasyonunda kullanılan ögelerin natürel dokuları eve ekolojik, doğa dostu bir görünüm kazandırmış. Bulunduğu alanın bütün avantajlarını başarılı bir şekilde kullanan mimarisi sayesinde, göz alıcı bir manzaraya ve ter temiz bir havaya sahip.
Şehir hayatının gürültü, kirlilik ve kalabalığından kaçmak için kendinize bir dağ evi yaptırmayı planlıyorsanız bu evde ilham alacak birçok detay bulabilirsiniz. Projenin diğer detaylarını görmek için yazımıza devam edin ya da firma sayfasından diğer fotoğraflara da bakabilirsiniz.
Yere kadar uzanan farklı çatı yapısı bu evin en dikkat çeken bölümlerinden biri. Klasik A tipi çatının bir yüzeyinin zemine kadar indirildiği mimaride, evin odalarını daha kullanışlı bir hale getirebilmek için çatı eğimi belli bir yükseklikte odadan bağımsız devam ettirilmiş. Bu sayede evin iç mekanında çatıdan kaynaklanan bir dezavantaj oluşmamış. Oldukça iyi düşünülmüş bir proje. Çatı iskeleti tamamen masif ağaçtan oluşturulmuş. Kalın ve dayanıklı kütüklerle desteklenen çatı iskeletinin üzerine doğal taş plakalarla çatı yüzeyi örülmüş. Tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı dayanıklı, sağlıklı ve şık bir çatı oluşturulmuş. Güneş ışınlarına dayanıklı özellikte olan taş plakalar aynı zamanda oldukça dekoratif bir görünüme de sahip ve ahşapla son derece uyumlu bir kombinasyon sunuyorlar.
Evin dış cephesinde yine mimarinin konseptine uygun olacak şekilde taş dış cephe kaplaması kullanılmış. Doğal taş yapı görünümü veren taş panellerle oluşturulmuş dış cephe sağlam ve otantik bir görünüm sağlıyor. Kale duvarı özelliği kazandıran bu taş dış cephe modeli country evlerinin vazgeçilmez ögelerinden biri. Ahşap çerçeveli kapı ve fransız pencerelerin sıkça kullanıldığı evde, her cephe iç mekan için ayrı bir aydınlık kaynağı oluyor.
Tek cephesi tamamen camekan olarak düşünülen evin verandası da oldukça büyük. İç mekan ile verandanın aynı çatı altında bulunması eve daha düzenli bir görünüm kazandırmış. Ayrıca pergola kullanımına da gerek kalmamış. Çatının yere uzanan kısmında taş yapılar kullanan mimar bu yapıları barbekü veya bahçe dolabı gibi kullanmayı düşünmüş olabilir. Çatının yapısı verandaya farklı yüksekliklerde alanlar kazandırmış. Kullanışlı ve şık.
İç mekanda oturma odası olarak düşünülen alana çatı katı eklenmemiş. Yüksek tavanlı düşünülen mekan oldukça aydınlık ve geniş. Yemek odası ve oturma odası olarak kullanılan odanın dekorasyonu da evin natürel mimarisine uygun olacak biçimde yapılmış. Tuğla duvar, doğal tekstil ürünleri ve ahşap ögeler ile oluşturulan dekorasyonun aksesuarları da yine dağ evi konseptini tamamlayacak özellikte seçilmiş.
Salon, mutfak, yemek odası gibi ana kullanım alanları alt katta bulunan evin 3 yatak odası ve banyosu üst katta bulunuyor. Ayrıca üst katta çamaşır odası, kiler ve jimnastik salonu olarak kullanılabilecek bir boş odası da mevcut. Bir evin bütün ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış ve özenle dekore edilmiş sade ve doğal bir ev. Dekorasyonda minimal ve doğal çizgileri tercih eden mimarlar tekstil ürünlerinde toprak tonlarını ve doğal dokuları tercih etmiş.
Natürel bir dağ evinin olmazsa olmazı taş duvarlar bu eve de muhteşem bir sıcaklık katıyor. Tuğla duvarlar rengi, şekli ve dokusuyla kırsal evlerinin vazgeçilmez ögesi olmayı hak ediyor. Dekorasyon, antika eşyaların ve saksı bitkilerinin bol kullanıldığı bir aksesuar zevki sunuyor.
Müstakil evlerin çatıları hakkında daha fazla fikir ve öneriye ihtiyacınız varsa veya başka örnekler de görmek istiyorsanız “Ev mimarisinin başı: kiremit, shingle, ahşap çatı kaplamaları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.