Farklı çatısıyla muhteşem bir ev

Madrit'e 50km mesafede Becerril De La Sierra adlı beldede bulunan bu taş görünümlü dağ evi, mimarisi ve dekorasyonu ile görenleri hayran bırakıyor. Farklı çatı yapısı ve ahşap, taş gibi doğal ögeleri ile dikkat çeken mimarinin yaratıcısı Manuel Monroy Arquitecto. Kırsalda ve geniş bir bahçenin içerisinde bulunan ev, şehirden kaçmak isteyenler, dağ evi yaptırmayı planlayanlar için muhteşem bir örnek olabilir. Hem mimarisinde hem de dekorasyonunda kullanılan ögelerin natürel dokuları eve ekolojik, doğa dostu bir görünüm kazandırmış. Bulunduğu alanın bütün avantajlarını başarılı bir şekilde kullanan mimarisi sayesinde, göz alıcı bir manzaraya ve ter temiz bir havaya sahip.

Şehir hayatının gürültü, kirlilik ve kalabalığından kaçmak için kendinize bir dağ evi yaptırmayı planlıyorsanız bu evde ilham alacak birçok detay bulabilirsiniz. Projenin diğer detaylarını görmek için yazımıza devam edin ya da firma sayfasından diğer fotoğraflara da bakabilirsiniz.