Rahatlatıcı bir yatak odası tasarımı için neler yapmalıyım?

Şehrin koşuşturmacalı temposundan koşarak eve gelenlerden misiniz? Öyleyse yatak odası tasarımınızı rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir tarzda dekore edelim ve her güne büyük bir tazelikle başlayalım. Aşağıda sizin için seçtiğimiz altı adet yatak odası tasarımı mevcut. Ve bunların her biri rahatlatıcı bir tasarım için nelere dikkat edilmesiyle ilgili detaylar taşıyor. Dilerseniz Uyku kalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri başlıklı yazımıza da bakabilir, beyaz vurgulu yatak odalarından da ilham alabilirsiniz.
Her birimiz şehir hayatında işten eve geldiğimizde kuşkusuz huzur dolu saatler geçirmek ve bir sonraki güne taze başlamak için sağlıklı bir uyku için konforlu mekanlara ihtiyaç duyarız. Günümüzdeki yatak odası tasarımları artık sadece estetik bakışımıza yönelik değil aynı zamanda ruh ve beden sağlığımız gözetilerek tasarlanıyor. Bildiğiniz gibi mavi rengi huzur vere, dinlendirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Günün yorgunluğunu en rahat şekilde yatak odanızda atabileceğiniz dekorasyon tasarımları genellikle mavi, beyaz ve menekşe rengi odaklı dizaynlarla mümkün. Örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımında mavi rengi yatak örtüsü, duvarda kullanılan resimler ve yastık kılıfı gibi detaylarda kendini gösteriyor.Mavi rengini dekorasyonda kullanırken dilerseniz zıt renkleri ya da pastel renkleri uygulayabilir ve odanızı huzur verici bir atmosfer haline getirebilirsiniz. Akdeniz stiline sahip örnek yatak odası dekorasyonu ebeveyn banyosuyla birlikte müthiş bir kompozisyon görmemizi sağlıyor. Dilerseniz siz de stresinizi azaltan renkleri odanıza taşıyıp çok farklı kompozisyonlarla da aynı etkiye sahip olabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında mobilyanın ve tasarım objelerinin önemi kadar duvar tasarımlarının da mekana katkısı oldukça fazladır. Yatak odanızda sakinliği ve huzuru duyumsamak isteyenlerdensiniz duvarlarda da farklı ve orijinal etkiler yaratabilir, gözünüzü fazla yormadan minik detaylarla mekanı güzelleştirebilirsiniz. Örnek yatak odası dekorasyonunda ahşap yatak başlığı ve antrasit renkte karyolanın güçlü bir etkisi olsa da duvar renginin mavi olarak seçilmesi içimizi ferahlatan ve ortamı yatıştıran bir çözümleme olmuş. Yatağın karşısında duran tekli koltuklar krem rengi uygulamasıyla mekandaki hareketliliği yormadan susturan bir yapıya sahip. Duvar tasarımında bilindik uygulamaların aksine bir duvarda sadece iki adet çerçeve yerleştirilerek ve duvarın genişliğine göre küçük ebatta uygulanarak son derece sade ve farklı bir duvar düzenlemesi yaratılmış. Yatak başındaki komidinin arkasında ise şerit halinde uygulanmış sarı ve mavi desenli duvar kağıdı uygulanmış. Böylelikle duvarın engin mavisi hem biraz hareketlenmiş hem de tavandan zemine kadar dekorasyonla uyumlu çok hoş bir düzenleme yaratılmış. Gördüğünüz gibi yatak odası duvar tasarımları sadece büyüklü küçüklü ya da blok resimlerle düzenlenmek zorunda değil. Bu örnekte de olduğu gibi sıradışı bir uyumun ve naifliğin cazibesini odalarınıza aktarabilir, odanızda sakinleştirici bir etki yaratabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında hareketli ve canlı kompozisyonların çokça sevilmesi gibi yatak odalarını bir sığınma ve rahatlama mekanı olarak görenlerin pastel ve rahatlatıcı renklerle dolu kompozisyonları da oldukça ilgi görüyor. Özellikle iş hayatının ve yoğun stresin hayatlarımıza getirdiği yük ancak gün sonunda kendi mekanlarımızda hafifleyebiliyor. Örnek yatak odası dekorasyonunda LİLİANA ZENARO INTERİORES adlı firmanın modern stili tüm yalınlığıyla konuşturduğu bir tasarımla karşı karşıyayız. Yatağın arkasındaki duvar tamamiyle griye boyanarak odanın genel havasını görünür kılmış. Ayrıca yatağın arkasında bir niş oluşturulmuş ki dileyenler örnekteki gibi farklı boyutlardaki resimlerini ve dekoratif objelerini özenle yerleştirebilsinler. Yatağın iki yanındaki iki komidin de farklı renkte ve farklı tarzda seçilse de aslında müthiş bir uyumu içinde barındırıyor. Beyaz yatak örtüsünün üzerine yerleştirilen pembe yastıklar ve örtü ortamdaki huzur verici işaretlerden biri. Tabi ki dekorasyonda beyaz perde kullanımı bu dekorasyonda da olduğu gibi tüm mekanın yatak örtüsünden küçük detaylara kadar ferah ve rahatlatıcı olmasını sağlamış.
Eğer yatak odanız aynı zamanda bir oturma alanını içeriyorsa geniş bir mekanın ikili kullanımının son derece güzel bir örneğiyle sizleri tanıştırıyoruz. Son dönemde stüdyo daire tipi evler gerek toplu konutlarda gerekse müstakil konutlarda sıklıkla kullanılan bir plan. Böyle bir daireniz varsa ve bir mekanın içinde ayrı ayrı huzur verici mekanlar yaratmak istiyorsanız örnek fotoğraftaki yatak odası tasarımı tam size göre. Oturma alanının bir kısmı yatak odasına dönüştürülerek küçük bir alanın aydınlatma ve mekanın rengiyle nasıl bir forma büründüğünü görüyoruz. Duvarın sol tarafındaki duvar boydan boya ahşapla kaplanarak sıcacık ve ağırbaşlı bir ortamı algılamamızı sağlıyor. Ayrıca ahşap duvar içine açılan niş canlı bir maviye boyandığı halde dekorasyonun genelindeki dinginliği yaşayabiliyoruz. Oturma alanı ile yatak odasının beyaz konstrüksiyonlu camlar ile ayrıldığı seperatör perdelerle birlikte görünmez bir yere dönüşebiliyor. Yatak ve duvar arasında konumlandırılan aydınlatma serisi ise beyazlığı ve sadeliğiyle mekanı diğer kısımlardan ayırarak konforlu ve huzurlu bir atmosfere sahip olmanızı sağlıyor. Mavi duvarın önündeki yumuşak ışıklar tüm odanın dengesini ve rahatlatıcılığını pekiştiriyor.
Yatak odası dekorasyonlarında çok alışık olmasak da doğru renkler ve düzenlemeyle birlikte ortamda bitki kullanımı hem içinizi ferahlatacak hem de doğanın sakinliğini odanıza taşımış olacaksınız. Örnek yatak odası dekorasyonu pembe odaklı ve yalın bir çizgiye sahip. Bu yalınlığı pastel pembe ve beyaz ikilisi sağlamış gibi gözükse de aslında yatak başlığı üzerinde kullanılan iki adet bitki ortamın karakterini belirliyor. Zeminin açık olarak seçildiği dekorasyonda beyaz gardrop ve metal konstrüksiyonlu beyaz yatak başı sehpası pembe ağırlıklı yatak kombinasyonunu gösterir nitelikte. Yatak başlarında konumlandırılan soft ışıklı abajurlar hem ahşap uygulamalı rafla hoş bir etki yaratıyor hem de bitkilerin ortama verdiği sıcaklığı görünür kılıyor. Haydi siz de yatak odasına bitki konulur mu demeyin! Araştırdığınızda doğru bitkilerin uyuduğunuz ortamda olumlu etkileri olduğunu görecek, yatak odanızdaki sakinleştirici etkisini gözardı edemeyeceksiniz.
Rahatlatıcı bir yatak odası tasarımı için illa geniş zeminler ve geniş duvarlar olması gerekmiyor. Önemli olan doğru mobilya seçimi ve rahatlatıcı etkiye sahip renklerle odanızı kişiselleştirmek ve kendiniz için uygun hale getirmektir. Cibinlikli yataklar uyku kalitenizi arttırmak ve odanızı huzur verici bir hale getirmeniz için müthiş uygun mobilya örnekleridir. Örnek fotoğraftaki cibinlikli yatak ve karyola tasarımı şahane bir işçilikle yapılmış geçme sistemli ahşap tasarım örneği olarak karşınızda. Yatak başı olarak hasır kumaş yerleştirilmiş bu tasarımda detayların zenginliğini görmeniz mümkün. Ahşapların ham olarak kullanıldığı ve boyanmadığı bu cibinlikli yatak tasarımı şile bezinden dikilmiş kumaşlarıyla göz alıyor. Cibinlikte ince bir kumaş seçilmesi hem ortamın sakinleştirici etkisine vurgu yapıyor hem de sabah şekerlemeleri için ideal bir tablo çiziyor. Siz de rahatlığı ve sakinliği evinizde yaşamak isteyenlerdenseniz mermer zemin üzerine yerleştirilen bu tip bir cibinlik almayı ihmal etmemelisiniz.