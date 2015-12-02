Rahatlatıcı bir yatak odası tasarımı için neler yapmalıyım?

Yatak odası dekorasyonlarında mobilyanın ve tasarım objelerinin önemi kadar duvar tasarımlarının da mekana katkısı oldukça fazladır. Yatak odanızda sakinliği ve huzuru duyumsamak isteyenlerdensiniz duvarlarda da farklı ve orijinal etkiler yaratabilir, gözünüzü fazla yormadan minik detaylarla mekanı güzelleştirebilirsiniz. Örnek yatak odası dekorasyonunda ahşap yatak başlığı ve antrasit renkte karyolanın güçlü bir etkisi olsa da duvar renginin mavi olarak seçilmesi içimizi ferahlatan ve ortamı yatıştıran bir çözümleme olmuş. Yatağın karşısında duran tekli koltuklar krem rengi uygulamasıyla mekandaki hareketliliği yormadan susturan bir yapıya sahip. Duvar tasarımında bilindik uygulamaların aksine bir duvarda sadece iki adet çerçeve yerleştirilerek ve duvarın genişliğine göre küçük ebatta uygulanarak son derece sade ve farklı bir duvar düzenlemesi yaratılmış. Yatak başındaki komidinin arkasında ise şerit halinde uygulanmış sarı ve mavi desenli duvar kağıdı uygulanmış. Böylelikle duvarın engin mavisi hem biraz hareketlenmiş hem de tavandan zemine kadar dekorasyonla uyumlu çok hoş bir düzenleme yaratılmış. Gördüğünüz gibi yatak odası duvar tasarımları sadece büyüklü küçüklü ya da blok resimlerle düzenlenmek zorunda değil. Bu örnekte de olduğu gibi sıradışı bir uyumun ve naifliğin cazibesini odalarınıza aktarabilir, odanızda sakinleştirici bir etki yaratabilirsiniz.