Yeni ev inşa ederken izolasyon nasıl olmalıdır?

Son yıllarda enerji tüketimi, ülkelerin enerji kaynaklarının maksimum seviyede korunmasını sağlamak için önemli hale gelmiştir. Evlerin iklim şartlarına göre ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji tüketimi, yaklaşık olarak mevcut enerjinin %30'unu geçmektedir. İyi yalıtılmış bir evin konforunu minimum maliyete indirmek isterseniz, inşa sırasında yalıtım işlemlerinin yapmayı düşünmelisiniz. Enerji verimliliğinin maksimum seviyede sağlanması açısından izolasyonun önemli ölçüde ehemmiyeti vardır. Isı yalıtımı, kış aylarında yağmur ve rüzgar gücüne karşı çatı izolasyonları ve dingin bir yaşam alanı için ses yalıtımı önemlidir. Ultra verimli bir ev tasarlamak istiyorsanız, eviniz inşa edilirken bazı yalıtım önlemlerini mutlaka almalısınız. Dolayısıyla yüksek verimli enerji kazanımı ile mali açıdan da kazanacaksınız.

Bulunduğunuz arazinin iklim şartlarını, nem oranını göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla yalıtım gerektiren duvar kaplamaları, çatı izolasyonu ve duruma göre döşeme ısıtma yalıtım önlemleri hesaplanmalıdır. İzolasyon gerektiren yapı elemanları için güvenilir uzmanlardan yardım almak, hem zaman kazandıracak, hem de olası aksaklıkları minimuma indirecektir. Evler dekore edilmeden önce tamamlanan yalıtım aşamalarında, gerekli nem kontrolü ölçülmelidir ve ona göre önlem alınır. Örneğin binaların çıkma kat döşemesi ve duvar yalıtımları doğrudan dış etkenlere maruz kalacağından, izolasyon önlemleri hem çıkmalarda, hem de ıslak mekanlarda öncelikli olarak alınır. İklim şartlarına göre ısıtma ve soğutma sistemleri mutlaka değişkenlik gösterecektir.

Isı köprülerinin oluşumunu engellemek için mantolama yöntemi ile yalıtımın devamlılığını sağlamak gerekir ve en uygun yöntemlerden biridir. Yapı fiziği açısından dış cephenin mantolama sistemi ile yalıtılması gerekir. Isı yalıtımını sağlamak üzere dıştan, içten ve sandviç duvar uygulanarak 3 farklı yöntem kullanılır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur. Binanın dış yüzeyindeki çıkıntılar, kolon, çıkma döşeme ve kirişlerin de etrafının kaplanarak yalıtılmasını sağlar. Toprak ile temas eden alanlara, çatı izolasyonunda, çıkma kat döşemelerine, içeriden ısıtma yapılmayan garaj dışına mantolama uygulanır. Yapılacak iş yükü ve alan ölçüsüne göre, bir hafta ile bir ay süre zarfında tamamlanır. Evinizi inşa ederken izolasyon ve diğer teknik konularda uzman yardımına başvurmak için profesyoneller linkine tıklayabilir, ayrıca sizler için değerlendirdiğimiz başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.