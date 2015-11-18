Yeni ev inşa ederken izolasyon nasıl olmalıdır?

Son yıllarda enerji tüketimi, ülkelerin enerji kaynaklarının maksimum seviyede korunmasını sağlamak için önemli hale gelmiştir. Evlerin iklim şartlarına göre ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji tüketimi, yaklaşık olarak mevcut enerjinin %30'unu geçmektedir. İyi yalıtılmış bir evin konforunu minimum maliyete indirmek isterseniz, inşa sırasında yalıtım işlemlerinin yapmayı düşünmelisiniz. Enerji verimliliğinin maksimum seviyede sağlanması açısından izolasyonun önemli ölçüde ehemmiyeti vardır. Isı yalıtımı, kış aylarında yağmur ve rüzgar gücüne karşı çatı izolasyonları ve dingin bir yaşam alanı için ses yalıtımı önemlidir. Ultra verimli bir ev tasarlamak istiyorsanız, eviniz inşa edilirken bazı yalıtım önlemlerini mutlaka almalısınız. Dolayısıyla yüksek verimli enerji kazanımı ile mali açıdan da kazanacaksınız.
Bulunduğunuz arazinin iklim şartlarını, nem oranını göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla yalıtım gerektiren duvar kaplamaları, çatı izolasyonu ve duruma göre döşeme ısıtma yalıtım önlemleri hesaplanmalıdır. İzolasyon gerektiren yapı elemanları için güvenilir uzmanlardan yardım almak, hem zaman kazandıracak, hem de olası aksaklıkları minimuma indirecektir. Evler dekore edilmeden önce tamamlanan yalıtım aşamalarında, gerekli nem kontrolü ölçülmelidir ve ona göre önlem alınır. Örneğin binaların çıkma kat döşemesi ve duvar yalıtımları doğrudan dış etkenlere maruz kalacağından, izolasyon önlemleri hem çıkmalarda, hem de ıslak mekanlarda öncelikli olarak alınır. İklim şartlarına göre ısıtma ve soğutma sistemleri mutlaka değişkenlik gösterecektir.
Isı köprülerinin oluşumunu engellemek için mantolama yöntemi ile yalıtımın devamlılığını sağlamak gerekir ve en uygun yöntemlerden biridir. Yapı fiziği açısından dış cephenin mantolama sistemi ile yalıtılması gerekir. Isı yalıtımını sağlamak üzere dıştan, içten ve sandviç duvar uygulanarak 3 farklı yöntem kullanılır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.
Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur. Binanın dış yüzeyindeki çıkıntılar, kolon, çıkma döşeme ve kirişlerin de etrafının kaplanarak yalıtılmasını sağlar. Toprak ile temas eden alanlara, çatı izolasyonunda, çıkma kat döşemelerine, içeriden ısıtma yapılmayan garaj dışına mantolama uygulanır. Yapılacak iş yükü ve alan ölçüsüne göre, bir hafta ile bir ay süre zarfında tamamlanır. Evinizi inşa ederken izolasyon ve diğer teknik konularda uzman yardımına başvurmak için profesyoneller linkine tıklayabilir, ayrıca sizler için değerlendirdiğimiz başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.
Isı kayıplarının yaklaşık % 60'ı yalıtılmamış duvarlar aracılığıyla oluşur. Yaz ve kış sıcaklık farklarına göre duvarların yalıtım oranı hesaplanmalıdır. Yeni yapılmakta olan binada kat sayısı arttırıldıkça duvar yüzey alanı ve duvar kalınlığı ile orantılı miktarda ısı kaybı miktarı artar. Dış duvarlarda inşa sırasında mantolama sistemi ile dış etkenlere karşı izolasyon sağlanır. Mantolama ile sağlanan dış duvar kalınlığı ile, kolonlar içinde ve hatta döşeme içlerinde kullanılan demir donatıları aşınmaya karşı korumuş olursunuz. Bina ömrünü uzatan faktörlerden biri dış cephe mantolama olduğu kadar, yalnızca duvarlara uygulanan iç cephe mantolama sistemleri de bulunmaktadır. Özellikle kış aylarında binanın içerisindeki ısıtılmış havanın dışarıya sızmasını sağlayan yapı elemanları, pencere boşlukları, çıkma kat döşemesi, çatı dizaynı ve elbette iyi yalıtılmamış duvarlardır.
Binalarda ısı kaybını oluşturan en önemli yapı elemanlarından biri de çatılar ve dolayısıyla doğrudan etkilenen tavanlardır. Çatılar binanın ısı kaybının çeyreğini oluşturur ve bu önemli bir enerji kaybının işaretidir. Doğru malzemelerle sağlanan yalıtım sayesinde uzun ömürlü binalar inşa edebilir, mali açıdan da enerji tüketimi için harcamalardan %25 fayda sağlayabilirsiniz. İzolasyon binaların çatı ve tavanlardan sağladığı ısı kayıplarını önlemenin yanı sıra, yaz aylarında güneş ışıklarının yoğun ve dikey etkilerinden minimum derecede etkilenmeniz için, yaz sıcaklıklarını da içeri geçirmeyerek yapı elemanlarını korur, serin yaz akşamları geçirmenizi sağlar. Nem ve rutubete karşı dayanıklı tavan kaplama yalıtım elemanları kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Isıtılmayan mekanlardan geçen borular için ısı kaybı söz konusudur. İnşa sırasında ısı kaybı oluşturan boruların izole edilmesi sağlanmazsa, kazandan çıkan su radyatörlere varana kadar soğuyacaktır. Soğuyan suyun ulaştığı radyatörlerin ise ısı gücü oldukça düşecektir. Dolaysıyla aynı faturayı ödeyerek daha fazla ısı kazanımı yalıtım sayesinde tüm yıl boyunca mümkün olabilir. Tavan zemini, duvar ve döşeme zeminin benzer dokularla kaplandığı örnek yatak odası tasarımımız, Meksika'da bulunan 21 Arquitectos imzası taşıyor. Zeminlerin kaplanmasından önce, kalorifer ve sıcak su borularının, soğuk su borularının ve kızgın su borularının yalıtımı ayrı ayrı uygulanmalıdır. Boruların yalıtım içeriğinde prefabrik kauçuk köpüğü, polietilen köpüğü, camyünü, taşyünü, cam köpüğü, poliüretan-fenol köpüğü gibi malzemeler kullanılmaktadır.
Hava değişimi söz konusu olduğunda, kapılar ısı kaybını sağlayacak hava sızması olan yapı elemanlarından biridir. Sızdırmazlığın en yüksek seviyede sağlanması için kapı doğramaları ile ilgili alınacak önlemler arasında, döşeme ile olan mesafede ısı kaybını önlemek olacaktır. Sadece ısı kaybı ile ilgili olmamakla birlikte, ihtiyaca göre özellikle çalışma alanları için ses yalıtımı sağlanan kapı modelleri de mevcuttur. Alçı, sıva, macun ya da silikon malzemeler ile kapı doğramalarındaki boşluklar kapatılarak sızıntılar önlenebilir. Özellikle ısıtılmayan ya da soğutulmayan mekanlara açılan kapılar için, döşeme ile temasın kontrol edilmesi, kapı altlığı fırça ya da keçeler ile kaplanarak ısı kaybı önlenebilir.
Gürültünün insan sağlığına olumsuz etkileri bilinmekle beraber, pencere camlarındaki son teknolojilerle üretilen yeni modellerle artık maksimum seviyede ses geçirmeyen pencereler yaptırmak mümkün. Ses yalıtımının gürültü kontrollü cam adı verilen materyallerle sağlanması, yerine ve gürültü seviyesine göre daha akustik özellikler barındıran özel camlarla da sağlanabilir. Özellikle trafiği yoğun bir cadde kenarına ev inşa ediyorsanız, İsviçreli bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda trafik gürültüsünden sağlığı olumsuz etkilenenlerin %25 olduğu saptanmıştır. Gürültünün yanı sıra, ses kirliliği sanıldığının aksine sağlığınızı uykunuzda dahi tehdit eder. Önlem almak için gürültünün ölçülmesi, değerlendirilmesi, analiz edilerek ses geçirmeyen pencerelerin uygulanması gerekir. İki cam plakanın ses emici boşluklar yaratarak, bağlayıcı bir materyal ile basınç ve ısı altında kaynaştırılması ile ileri teknolojide ses yalıtımı sağlanır.
İnşa sırasında yatay düzlemde döşeme altına serilen yalıtım materyalleri uygulanmasının yanı sıra, toprak zeminine oturan döşemeler için suyu emmeyen, çoğunlukla mukavemetli XPS levhaları kullanılır. Bodrum kat kullanılıyorsa, zemin kat döşeme yalıtımının bodrum tavanı, yani döşeme betonu altına uygulanarak sağlanır. Isı yalıtım levhaları sudan ya da topraktan etkilenmemelidir. Döşeme kaplaması ve şap altında, bir kat serbest su yalıtım katmanı uygulanır. Altında ısı yalıtımı bulunur ve hemen altında su yalıtımı uygulanır. Ardından grobeton, blokaj ve toprağa ulaşılır. Zemini toprak seviyesinde olmayan katların inşasında, döşeme kaplamasının altında sırasıyla yüzer şap, bir kat serbest su yalıtımı örtüsü, ısı yalıtımı, şap, taşıyıcı döşeme elemanı, iç yüzey kaplaması ya da iç sıva uygulanır. Evinizi inşa etmeden taşıyıcı yapı elemanları, tesisat borularında oluşabilecek ısı kaybı ile ilgili izolasyon önlemlerine değindik.
Detaylı çatı izolasyonu uygulamaları ile ilgilenenler için ’Çatı izolasyonu nasıl yapılır’ yazımızı inceleyebilirsiniz.