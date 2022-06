Edirne'de sımsıcak bir dekorasyon örneği

Çeşitli yazılarımızda zaman zaman bahsediyoruz, konut sektörü ve onu çevreleyen iç mimari, dekorasyon, mobilya ve benzeri diğer sektörler son yıllarda ciddi bir gelişme trendi içindeler. Ve yine zaman zaman değindiğimiz üzere bu gelişmeler artık yalnızca İstanbul'a ya da Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi dört beş büyük kente sıkışmış durumda değil. Bugün Van'dan Balıkesir'e, Artvin'den Hatay'a kadar Türkiye'nin hemen her yerinde son derece iddialı konut projeleriyle, birbirinden güzel ve şık dekorasyon örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Elbette bunu en başta bu irili ufaklı şehirlerde faaliyet gösteren mimarlık ve dekorasyon firmalarının inatçı çalışmalarına ve sektörde buzkıran rolü üstlenmelerine borçluyuz. Onların sayesinde pek çok farklı şehirde sayısız başarılı proje ile ve birbirinden güzel evlerle karşılaşabiliyoruz. Haliyle bu artık bizim için şaşırtıcı bir şey olmaktan da çıkmaya başladı. Bundan on beş ya da yirmi yıl önce çok iddialı bir yapı ya da inanılmaz güzel bir mimari gördüğümüzde nasıl ki Türkiye'de olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsak, İstanbul dışındaki bölgeler için bu durum bir kat daha böyleydi. Ama geldiğimiz noktada dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek her şeyle Türkiye'de karşılaşmak mümkün. Üstelik de doğuda ya da batıda fark etmeksizin, büyük ya da küçük herhangi bir şehrimizde olabiliyor bu. Bu yazımızda da Trakya'nın incisi, tarih ve medeniyet beşiği Edirne'de son derece şık bir evi tanıtacağız sizlere. Edirne merkezli Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bu evde sımsıcak bir atmosferle karşılaşacaksınız. Gelin şimdi bu eve biraz daha yakından bakalım, ya da o meşhur Edirne misafirperverliğine bırakalım kendimizi.