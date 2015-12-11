Edirne'de sımsıcak bir dekorasyon örneği

Çeşitli yazılarımızda zaman zaman bahsediyoruz, konut sektörü ve onu çevreleyen iç mimari, dekorasyon, mobilya ve benzeri diğer sektörler son yıllarda ciddi bir gelişme trendi içindeler. Ve yine zaman zaman değindiğimiz üzere bu gelişmeler artık yalnızca İstanbul'a ya da Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi dört beş büyük kente sıkışmış durumda değil. Bugün Van'dan Balıkesir'e, Artvin'den Hatay'a kadar Türkiye'nin hemen her yerinde son derece iddialı konut projeleriyle, birbirinden güzel ve şık dekorasyon örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Elbette bunu en başta bu irili ufaklı şehirlerde faaliyet gösteren mimarlık ve dekorasyon firmalarının inatçı çalışmalarına ve sektörde buzkıran rolü üstlenmelerine borçluyuz. Onların sayesinde pek çok farklı şehirde sayısız başarılı proje ile ve birbirinden güzel evlerle karşılaşabiliyoruz. Haliyle bu artık bizim için şaşırtıcı bir şey olmaktan da çıkmaya başladı. Bundan on beş ya da yirmi yıl önce çok iddialı bir yapı ya da inanılmaz güzel bir mimari gördüğümüzde nasıl ki Türkiye'de olduğuna inanmakta güçlük çekiyorsak, İstanbul dışındaki bölgeler için bu durum bir kat daha böyleydi. Ama geldiğimiz noktada dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek her şeyle Türkiye'de karşılaşmak mümkün. Üstelik de doğuda ya da batıda fark etmeksizin, büyük ya da küçük herhangi bir şehrimizde olabiliyor bu. Bu yazımızda da Trakya'nın incisi, tarih ve medeniyet beşiği Edirne'de son derece şık bir evi tanıtacağız sizlere. Edirne merkezli Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bu evde sımsıcak bir atmosferle karşılaşacaksınız. Gelin şimdi bu eve biraz daha yakından bakalım, ya da o meşhur Edirne misafirperverliğine bırakalım kendimizi.
Oturma odasında evin genelinde olduğu gibi oldukça sıcak bir hava hakim. Sanki Trakya insanının sıcaklığı bu evin dekorasyonunda vücut bulmuş gibi. Bununla birlikte seçkin malzemeler, mobilya ve aksesuarların bir araya getirilmesiyle oluşturulan mekan aynı zamanda oldukça kaliteli ve zarif görünüyor. Televizyon ünitesinde hazır bir mobilya yerine belli bir miktar konstrüksiyonu da içeren bir uygulamaya gidilmiş. Televizyonun arkasında kalan duvarda doğal taş kaplama uygulaması yapılmış. Pastel bir tondaki bu doğal taşlar aynı zamanda zemindeki ahşap kaplamayla da şık bir uyum içinde.
Bugünlerde nispeten daha az rastlanmakla birlikte geçmişte pek çok evin oturma odası ve salon bölümlerinde düz dörtgenler yerine L şekilli veya buna benzer farklı biçimlerde yerleşimler kullanılmaktaydı. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Bununla birlikte evin dekorasyonu yapılırken oturma odasının biçimi göz önünde bulundurulmuş ve buna uygun doğru bir tasarım tercih edilmiş. Böylelikle gereksiz ölü alanların ortaya çıkmasının önüne geçilmiş.
Siyah ve beyaz her dönemde ve hemen her mekanda mükemmel biçimde uyum sağlayabilen, adeta kendi çapında bir güzellik garantisi vaat eden bir ikili. Bu mutfakta ise mutfak dolaplarında siyah ve beyazın bir arada kullanılması yerine dolaplarda yalnızca beyaz kullanılmış ve ankastrelerde siyah renk tercih edilmiş. Doğrusu siyah beyaz dolaplardan daha iyi bir sonuç vermiş bu uygulama. Özellikle ankastrelerin beyaz dolapların arasında çok şık durduğunu belirtelim.
Mobilya tasarımı ve üretiminde en önemli konular fonksiyonellik ve şıklıktır. Ancak ayrı ayrı olarak bu ikisinden daha önemli olan ise bu iki unsurun dengeli biçimde bir arada bulunmasıdır. Örneğin çok şık olmasına rağmen fonksiyonellikten tamamen uzak, neredeyse hiçbir işe yaramayan bir mobilya tamamen anlamsız hale gelir, o artık dev bir aksesuardan fazlası değildir ve kimse evinde böyle bir şeye yer vermez. Tam tersi, çok işlevsel ama estetikten uzak bir mobilya da yine kimsenin evine sokmayacağı bir eşyadır. Burada bu ikisi arasındaki dengeyi kısmen fonksiyonelliğin ağır bastığı bir tarzda kuran pratik ve modern bir dolap grubu görüyoruz. Televizyon ünitesi ve dolap şık bir şekilde bir araya getirilerek aynı zamanda yerden de tasarruf sağlanmış.
Her yönüyle ideal, tam olarak olması gerektiği gibi bir genç odası. Yatak, çalışma masası ve komodin uyum içinde. Yatak başındaki fonksiyonel detaylar ve şık aydınlatma elemanları da dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak soğuk Edirne kışlarından korunmak için güzel bir halının da eklenmesiyle tablo tamamlanıyor.