Soğuk Ankara'da aile sıcaklığı

İç mimari ve dekorasyon dergilerinde ya da bloglarında, konut projelerinin reklam ve tanıtımlarında ve bunlara benzer daha pek çok mecrada zaman zaman ihmal edilen bir unsurdur gerçeklik. Özel olarak hazırlanmış, normal şartlarda ilgili mekanda bulunmayacak aydınlatmalarla gündüz gibi aydınlatılmış, adeta bir düğün makyajına tabi tutulmuş evler ilk bakışta çok güzel görünebilir. Ama üzerine biraz düşünüp kendinize buralarda gördüğünüz ev sahnelerinden birine yerleştirmeye çalıştığınızda başarısız olduğunuzu görebilirsiniz. Çünkü doğrusu bu tarz sahnelemelerde gerçeklik duygusu yoktur. Oysa gerçek bir evin içinde insanlar yaşar ve o insanlar eve asıl rengini verirler. Özellikle de geniş ailelerin yaşadığı evlerde dekorasyon dergilerinden fırlamış mükemmel ev manzaraları yerine gerçeklik duygusunu yaratan küçük kusurlar, insani dokunuşlar görürsünüz. İşte bu yazımızda tam da böyle gerçek bir eve konuk olacağız. Ankara merkezli iç mimari ve dekorasyon firması Blue Home tarafından dekore edilen bu ev, kış mevsiminin gelip çattığı bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak.