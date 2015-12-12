Soğuk Ankara'da aile sıcaklığı

İç mimari ve dekorasyon dergilerinde ya da bloglarında, konut projelerinin reklam ve tanıtımlarında ve bunlara benzer daha pek çok mecrada zaman zaman ihmal edilen bir unsurdur gerçeklik. Özel olarak hazırlanmış, normal şartlarda ilgili mekanda bulunmayacak aydınlatmalarla gündüz gibi aydınlatılmış, adeta bir düğün makyajına tabi tutulmuş evler ilk bakışta çok güzel görünebilir. Ama üzerine biraz düşünüp kendinize buralarda gördüğünüz ev sahnelerinden birine yerleştirmeye çalıştığınızda başarısız olduğunuzu görebilirsiniz. Çünkü doğrusu bu tarz sahnelemelerde gerçeklik duygusu yoktur. Oysa gerçek bir evin içinde insanlar yaşar ve o insanlar eve asıl rengini verirler. Özellikle de geniş ailelerin yaşadığı evlerde dekorasyon dergilerinden fırlamış mükemmel ev manzaraları yerine gerçeklik duygusunu yaratan küçük kusurlar, insani dokunuşlar görürsünüz. İşte bu yazımızda tam da böyle gerçek bir eve konuk olacağız. Ankara merkezli iç mimari ve dekorasyon firması Blue Home tarafından dekore edilen bu ev, kış mevsiminin gelip çattığı bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak.
Renkler hayatın ta kendisidir. Daha doğrusu renkler olmadan, hele ki parlak ve canlı renkler olmadan hayat neşesiz ve yavan kalır. Elbette yaşadığımız ve çalıştığımız mekanlar için de fazlasıyla geçerlidir bu. Tam da bu yüzden canlı renkleri kullanmaktan kaçmamak, onlara mümkün olan her fırsatta yaşam alanlarımızda yer vermek gerekir. Ve onlar da bunun hakkını vereceklerdir, bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu basit ama bir o kadar da şık televizyon ünitesinde, mobilyalarda çok sık rastlamadığımız mor rengi kullanılmış. Alınan sonucun benzersiz ve son derece şık olduğunu anlamak için dekoratör olmaya gerek yok.
Bazen evlerimizde ve iş yerlerimizde çeşitli pratik sorunlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlardan pratik çözümler yardımıyla sıyrılmak mümkündür. Örneğin buradaki gibi taşıyıcı bir kolon oturma odanızı bölüyorsa, arkasına büyük bir kanepe yerine iki tarafına birer berjer koyarak sorunun etrafından dolaşabilirsiniz. Sorunlar hep vardır ve daima da olacaklardır, önemli olan onlara takılmadan basit çözümlerle yola devam edebilmektir.
Mutfakta beyazın ağır bastığını görüyoruz. Bununla birlikte mutfak masası ve sandalyelerinde vişne çürüğü bordo arası detaylar kullanılmış. Zemindeki şık kilim de bu detaylarla uyum içinde.
Hacim sıkıntısı günümüz evlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. Bu yüzden evlerimizde mevcut olan her santimetrekareyi son derece verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Bu koridora paralel uzanan geniş dolap grubu bu verimli kullanımın çok isabetli bir örneğini veriyor. Evin hemen giriş bölümünde yer alan bu dolapların bir kısmında tam boy aynaların kullanılmış olması da aynı zamanda ikinci bir işlevi de yerine getirmelerine imkan veriyor. Evden çıkmadan üstünüze başınıza son bir kez bakmak için son derece elverişli bir çözüm.
Çiçek desenli yatak örtüsüyle country tarzından esintiler taşıyan yatak odası huzurlu bir uyku ve güne güzel bir başlangıç için gereken her şeyi sunuyor. Şık stor perdelerin bulunduğu geniş pencereler ise yatak odasının gündüzleri güneş ışığını en iyi şekilde almasını garanti altına alıyor. Yatak odaları genellikle geceleri kullanıldığı ve karanlık olmaları tercih edildiği için yatak odası pencereleri zaman zaman üzerinden atlanan bir konudur. Oysa yatak odanızın cephesi doğru ise ve güneş ışığından geniş biçimde yararlanıyorsa özellikle kış aylarında ısıyı gündüzden depolayacak ve geceleri daha ılık kalacaktır.