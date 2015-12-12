Mutfak dekorasyonları yapılırken hedeflenen birkaç özellik vardır. Bu özelliklerden ilki pek tabii ki fonksiyonellik. Çünkü mutfaklar hareketin sürekli devam ettiği ve sürekli aktif olarak kullanılan yaşam alanlarıdır. Yemek yapmak, bulaşık, temizlik, yemek yeme, kahve ya da çay saatleri gibi pek çok aktivite mutfaklarda gün boyu devam eder. Dolayısıyla kullanım kolaylığı sağlayan ve mutfakta yapılan bütün bu işleri kolaylaştıran bir dekorasyon yaratılmak mutfak tasarımcıları için esas amaçtır. Mutfaklarda aranan bir diğer özellik de elbette tüm yaşam alanlarında aranan bir özellik olan estetiktir. Hangi tarza ait olursa olsun mutfak tasarımlarının her zaman evin en pırıltılı ve en dikkat çekici yaşam alanlarından biri olması beklenir çünkü dediğimiz gibi, mutfaklar aynı zamanda gün boyu ve en sık kullanılan yaşam alanlarından biridir. Ve yine bir mutfağın kusursuz olabilmesi için gerekli olan bir başka özellik de ferahlıktır. Çünkü bunca hareket ve sürekliliği kaldırabilecek bir yaşam alanı yaratmanın anahtarıdır ferahlık.

Ferah mutfak denilince aklınıza hemen geniş ve büyük mutfaklar gelmesin; ferahlık her ne kadar ilk etapta öyle gibi algılansa da aslında büyüklükle doğru orantılı değildir. Doğru tasarımlarla küçük mutfaklar da oldukça ferah bir atmosfere sahip olabilirler. Geniş alanlarsa yanlış yerleşim ve dekorasyonla boğucu ve olduklarından çok daha dar görünebilirler. Gelin hep birlikte Türkiye'den 10 ferah mutfak örneğini ziyaret edelim ve ferah mutfaklar yaratmanın ipuçlarını inceleyelim.