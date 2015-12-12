Mutfak dekorasyonları yapılırken hedeflenen birkaç özellik vardır. Bu özelliklerden ilki pek tabii ki fonksiyonellik. Çünkü mutfaklar hareketin sürekli devam ettiği ve sürekli aktif olarak kullanılan yaşam alanlarıdır. Yemek yapmak, bulaşık, temizlik, yemek yeme, kahve ya da çay saatleri gibi pek çok aktivite mutfaklarda gün boyu devam eder. Dolayısıyla kullanım kolaylığı sağlayan ve mutfakta yapılan bütün bu işleri kolaylaştıran bir dekorasyon yaratılmak mutfak tasarımcıları için esas amaçtır. Mutfaklarda aranan bir diğer özellik de elbette tüm yaşam alanlarında aranan bir özellik olan estetiktir. Hangi tarza ait olursa olsun mutfak tasarımlarının her zaman evin en pırıltılı ve en dikkat çekici yaşam alanlarından biri olması beklenir çünkü dediğimiz gibi, mutfaklar aynı zamanda gün boyu ve en sık kullanılan yaşam alanlarından biridir. Ve yine bir mutfağın kusursuz olabilmesi için gerekli olan bir başka özellik de ferahlıktır. Çünkü bunca hareket ve sürekliliği kaldırabilecek bir yaşam alanı yaratmanın anahtarıdır ferahlık.
Ferah mutfak denilince aklınıza hemen geniş ve büyük mutfaklar gelmesin; ferahlık her ne kadar ilk etapta öyle gibi algılansa da aslında büyüklükle doğru orantılı değildir. Doğru tasarımlarla küçük mutfaklar da oldukça ferah bir atmosfere sahip olabilirler. Geniş alanlarsa yanlış yerleşim ve dekorasyonla boğucu ve olduklarından çok daha dar görünebilirler. Gelin hep birlikte Türkiye'den 10 ferah mutfak örneğini ziyaret edelim ve ferah mutfaklar yaratmanın ipuçlarını inceleyelim.
Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilmiş olan bu mutfakta rustik bir modern doku ile karşılaşıyoruz. Bu rustik modern doku minimal bir tasarım anlayışıyla kaynaşarak mobilya ve eşya kalabalığından kaçınılan şık ve sofistike bir mutfak ortaya çıkarmış. Ahşap tonlarının metalle uyumu zemindeki doğal taşla birleşiyor. Beyaz mutfak dolaplarının yalnızca tezgah altında kullanılması ve tezgahın üst kısmındaki duvarda yekpare dolaplar kullanılmaması da alanı genişleten ayrıntılardan biri.
Uzun ve ince bir mimariye sahip olan mutfaklar Türkiye'de sık sık karılaştığımız mutfaklardır şüphesiz. Bu tarz mutfaklarda karşılıklı iki tezgah ve dolap ünitesi kullanılarak alanda bir koridor oluşturabilirsiniz. Bu tarz tasarımlar hem sıradan L mutfak dekorasyonlarından çok daha farklı görünecek hem de çok daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşacaktır.
Deça Mimarlık tasarımlarından biri olan bu mutfakta ise karşılıklı duvarlara paralel olarak yerleştirilmiş tezgah ve dolap sisteminin farklı bir uygulamasını görüyoruz. Ortadaki mutfak adası da çalışma alanını genişleten ve pişirme alanını lavabodan ayıran fonksiyonel bir tasarım unsuru.
Eğer geniş bir mutfağınız varsa onu daha da ferah bir hale getirmek ve çok daha kullanışlı ve şık pişirme ve yemek alanları oluşturmak için geniş ve modern mutfak adaları ideal tasarım unsurlarıdır. Eviniz bu örnekteki gibi şahane bir manzaraya bakıyorsa geniş camlar da dışarıdaki canlı ve ferah havayı içeriye taşıyacaktır.
Klasik tasarım denilince aklımıza nedense ilk olarak hep çok şaşalı ve gösterişli, kalabalık ve karışık tasarımlar geliyor. Bunun nedeni klasik tarzlı dekorasyonların abartıya kaçılarak dizayn edilmesi hatasının da yaygın olmasından kaynaklanıyor elbette. Oysa klasiğin özünde zarafet ve seçkinlik olduğundan klasik mutfaklarda da asil bir ferahlık olması gerekir. Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu mutfak da bunun başarılı bir örneği.
Siyahın özellikle mutfak dekorasyonlarında boğucu olacağı gibi yanlış bir önyargı var. Oysa doğru kullanımla siyah mutfak dolapları da harika ve ferah bir atmosfer yaratabilir. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi…
Siyahın beyazla kombinasyonu ve özellikle de yer döşemelerinde siyah beyaz karolar kullanılması da mutfağı olduğundan çok daha geniş gösteren bir tasarım uygulaması olarak öne çıkıyor.
Mutfak dekorasyonlarındaki son trendlerden biri de alt mutfak dolaplarıyla üst mutfak dolaplarının farklı renklerde tasarlandığı çift renkli mutfak dolabı uygulamaları. Bu tasarım tarzının trend olmasının ve yaygınlaşmasının sebebi de yine odaya eşsiz bir derinlik ve hareket katıyor olması.
Mutfağınız dar ve uzun bir mimariye sahipse alt mutfak dolaplarını koyu renk, üst dolapları ise açık renklerden seçmeniz daha ferah bir görüntü sağlayacaktır. Duvara dayanmış küçük bir yemek alanı da odayı daha da daraltmadan hareket yaratmak için iyi bir tercih olacaktır.
Beyaz renk tercihi her zaman mekana zarif bir ferahlık katar. Mutfak dekorasyon uygulamalarında beyaz ya da nötr ve yumuşak tonlar seçmek de alanın daha geniş ve şık görünmesi için tercih edebileceğiniz seçeneklerden biri.