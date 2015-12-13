Klasik şıklığın çarpıcı bir örneği

Türkiye'de klasik dekorasyon denilince akla genellikle klasik avangart olarak da adlandırılan gösterişli, kalabalık, şaşalı ve çoğu zaman abartılı tasarım ve dekorasyonlar geliyor. Oysa klasik dekorasyonların kendilerine has bir zarafet ve asalet biçimleri vardır ve doğru bir şekilde dizayn edilmiş olan klasik evler dekorasyonda gösterişi değil seçkin bir şıklığı ön planda tutarlar. Bugün sizlerle gerçekten etkileyici bir klasik dekorasyon örneğini ziyaret edeceğiz ve asil ve seçkin bir şıklık anlayışıyla büyüleneceğiz.