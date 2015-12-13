Klasik şıklığın çarpıcı bir örneği

Türkiye'de klasik dekorasyon denilince akla genellikle klasik avangart olarak da adlandırılan gösterişli, kalabalık, şaşalı ve çoğu zaman abartılı tasarım ve dekorasyonlar geliyor. Oysa klasik dekorasyonların kendilerine has bir zarafet ve asalet biçimleri vardır ve doğru bir şekilde dizayn edilmiş olan klasik evler dekorasyonda gösterişi değil seçkin bir şıklığı ön planda tutarlar. Bugün sizlerle gerçekten etkileyici bir klasik dekorasyon örneğini ziyaret edeceğiz ve asil ve seçkin bir şıklık anlayışıyla büyüleneceğiz.
Tasarımında Vavien İç Mimarlık isimli firmanın imzası bulunan evin salonunda klasik tasarımların olmazsa olmaz unsurlarının hepsini yalın bir şekilde uygulanmış olarak görüyoruz. Konforlu ama aynı zamanda son derece göz alıcı koltuk takımı işleme ve oymalarla elegan bir tarza sahip. Yumuşak tonların hakim olduğu salonda perdelerden orta sehpaya kadar her şey birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde. Görkemli avizede gördüğümüz altın tonları da klasik dekorasyonların vazgeçilmez özelliklerinden biridir kuşkusuz.
Televizyon ünitesi ve çevresinde de etkileyici bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ünitenin iki yanındaki aynalar mekanı ferahlatan uygulamalar olarak göze çarpıyor. Televizyonun arkasında kalan duvarın dekorasyonunda da yine altın tonları kullanılmış.
Yemek alanı da salonun genel yapısal özellikleriyle ve dekorasyon tarzıyla kusursuz bir uyum içinde dizayn edilmiş. Mobilya seçimleri renk ve tarz açısından oturma odasının koltuk takımıyla harmanlanıyor. Gösterişli yemek masasına eşlik eden kapitone dikişli sandalyeler de ikonik bir mobilya olarak öne çıkıyor.
Beyazın altın tonlarıyla mükemmel uyumu ve bu uyumdan doğan seçkin ve lüks atmosfer banyoda bizi kendine hayran bırakıyor. Hamam konseptinden esinlenilerek dizayn edilmiş banyonun duşakabin kısmında şeffaf kapılar kullanılaral alanın geniş ve derin görünmesi sağlanmış.
Ekileyici ve çarpıcı lavabo banyonun ana karakterini belirleyen yıldız niteliğinde. Altın rengindeki varaklı lavabo özellikle klasik tasarımlı banyolar kullanılabilecek ilham verici bir özel tasarım ürün olarak hafızalarımıza kazınıyor.
Mutfakta bizi yine çarpıcı bir manzara bekliyor. Klasik mutfakların vazgeçilmez rengi beyaz ana renk olarak kullanılmış ve mutfak dolaplarında standart ve sıradan modellerin dışında modeller tercih edilmiş. Üst dolapların hepsinin camlı olması mutfağın estetiğini perçinliyor.
Tezgahla üst dolaplar arasında ise sıra dışı ve hayranlık uyandıran bir uygulama gözümüze çarpıyor. Altın tonlarının evin tamamında yer alan ayrıntılarda kullanılması evin tüm yaşam alanları arasında da bir ahenk yaratıyor.
Yatak odasında evin sosyal alanlarına göre daha farklı bir tarz tercih edilerek romantik bir doku yaratılmış. Bu defa ana renk olarak pembe kullanılıyor. Mobilyalarda yine klasik tarzlar tercih edilse de canlı renklerle daha eklektik bir doku kendini gösteriyor.
(Evinizde pembe tonlarını kullanmayı sevenlerdenseniz size ilham verebilecek Ev dekorasyonunda pembenin 11 tonu isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Misafir odasında ise tam anlamıyla konfor ön planda tutularak konukların rahat etmelerini hedef alan bir dekorasyon ve tasarım anlayışı hakim olmuş. Yatağın bazasının altındaki niş uygulamalarından endirekt aydınlatmalarla odada derin ve huzurlu bir atmosfer yaratılıyor.